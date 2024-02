News Brevi – 20.02.2024

NATO: PRIMA MISSIONE DEL VELIVOLO AWACS CON EQUIPAGGIO COMPOSTO DA SOLE DONNE – Un velivolo Boeing 707 E-3A AWACS appartenente alla Airborne Early Warning and Control Force della NATO (NAEW&CF), decollato dalla Base Aerea NATO di Geilenkirchen, in Germania, ha condotto un’operazione di sorveglianza e controllo dello spazio aereo per la prima volta con un equipaggio del velivolo interamente femminile, composto da piloti, controllori e tecnici di bordo. Tra queste anche un Ufficiale ed un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare: una pilota, Capo Equipaggio – Aircraft Commander, ed un controllore della difesa aerea in qualità di surveillance operator, entrambe in servizio presso la NATO AEW di Geilenkirchen. Il volo, svolto nell’ambito delle enhanced Vigilance Activities della NATO e promosso dalla NAEW&CF Women’s Initiative Team (WIT), mira a valorizzare la partecipazione delle donne in ambiti che un tempo erano ad esclusivo appannaggio degli uomini e a sottolineare gli importanti traguardi raggiunti all’interno dell’Alleanza Atlantica nell’ambito della parità di genere. Dotato di radar a lungo raggio e sensori passivi, il velivolo AWACS della NATO può rilevare tracce aeree e di superficie a centinaia di chilometri di distanza e fornire tali informazioni all’Alleanza. Ciò rende l’E-3A un velivolo un grado di esprimere una capacità chiave per la NATO ed i Paesi alleati, non solo nel campo dell’early warning, ma anche nel settore del comando e controllo e gestione delle operazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A ROMA IL CONVEGNO DEL CESMA “LE IMPLICAZIONI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLE POLITICHE DI DIFESA E SICUREZZA” – Si è tenuta martedì 13 febbraio, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma, la conferenza con tavola rotonda dal titolo “Le implicazioni del cambiamento climatico sulle politiche di Difesa e Sicurezza”, organizzata dal Centro Studi Militari Aerospaziali “Giulio Douhet” (CESMA) dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, con il patrocinio dell’Aeronautica Militare. I lavori, a cui hanno preso parte illustri rappresentanti del mondo istituzionale, scientifico ed accademico, sono stati aperti dal Direttore del Centro Studi Militari Aerospaziali, Generale di Squadra Aerea (r) Giovanni Fantuzzi, che nel suo intervento ha voluto sottolineare la portata globale del tema della conferenza, sul quale la collettività internazionale si è mobilitata per adottare provvedimenti in grado di contrastare le conseguenze dell’innalzamento della temperatura media della Terra. Non vi sono, infatti, attività umane o regioni del nostro Pianeta che non risentono degli effetti del cambiamento climatico, che si manifesta con fenomeni meteorologici di intensità senza precedenti e con frequenza sempre maggiore. Dinamiche, queste, che incidono maggiormente nei Paesi in via di sviluppo, che patiscono in misura più grave gli eventi estremi, sia per posizione geografica, sia per carenza di sistemi di protezione e prevenzione. Per questo motivo, gli apparati preposti alla difesa e sicurezza a livello nazionale, europeo e transatlantico hanno da tempo rivolto la loro attenzione sia all’alterazione degli equilibri strategici, che soprattutto in alcune regioni del mondo potrebbero portare a delle vulnerabilità significative, sia al degradamento delle stesse capacità operative delle strutture militari e di sicurezza per opera del cambiamento climatico. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare rappresenta il Paese nei massimi consessi internazionali ed intergovernativi di settore. In particolare, nell’ambito delle attività e delle pubblicazioni della Organizzazione Meteorologica Mondiale, contribuisce alla redazione del Global Climate Report e dell’Annual Bullettin Italiano attraverso i propri esperti del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES AGGIORNA IL MODO IN CUI I CLIENTI GUADAGNANO MIGLIA AADVANTAGE® – American Airlines informa: “Prenotando direttamente con American Airlines i clienti godono della migliore esperienza di viaggio possibile. È semplice gestire i viaggi online, ricevere crediti di viaggio per viaggi cancellati e altro ancora. Quando prenotano viaggi, i membri AAdvantage® possono sbloccare premi e infiniti modi di utilizzare le miglia. A partire dai biglietti emessi il 1 maggio 2024, American aggiornerà il modo in cui i clienti guadagnano miglia AAdvantage® e punti fedeltà sui voli, a seconda di dove prenotano. I clienti guadagneranno miglia e punti fedeltà sui voli quando: prenotano direttamente con American e le compagnie aeree partner idonee: prenotano come AAdvantage Business™ member o contracted corporate traveler; prenotano tramite le agenzie di viaggio preferite. American condividerà un elenco delle agenzie preferenziali idonee su aa.com alla fine di aprile. I biglietti con tariffa Basic Economy guadagneranno solo se prenotati direttamente con American e le compagnie aeree partner idonee. Per saperne di più su quali prenotazioni accumuleranno miglia e quali no: aa.com/earnonflights”. “Vogliamo rendere più conveniente per i clienti godere del valore e della magia del viaggio”, ha affermato Vasu Raja, Chief Commercial Officer, American. “Prenotare direttamente con American non solo offre la migliore esperienza possibile, ma è anche il luogo in cui offriamo le tariffe migliori ed è molto gratificante per i nostri membri AAdvantage”. I membri AAdvantage® continueranno inoltre a guadagnare miglia e punti fedeltà attraverso non-airline partners, come le piattaforme AAdvantage® eShopping, AAdvantage Hotels™ e AAdvantage Events™ e altro ancora.

AMERICAN AIRLINES AGGIORNA GLI ANCILLARY SERVICES – American Airlines informa: “Per la prima volta dal 2018, American sta adeguando le tariffe per il primo e il secondo bagaglio registrato per i viaggi prenotati a partire dal 20 febbraio. Le nuove tariffe per i bagagli per i voli domestici tra cui Alaska, Hawaii, Porto Rico e Isole Vergini americane sono di $35 per primo bagaglio registrato acquistato online o $40 per il primo bagaglio registrato acquistato in aeroporto. La tariffa per il secondo bagaglio registrato è di $45 se acquistata online o in aeroporto. Le nuove tariffe bagaglio per il Canada e i voli internazionali a corto raggio sono di $35 per il primo bagaglio registrato e $45 per il secondo bagaglio registrato acquistato online o in aeroporto. Alcuni membri AAdvantage® e titolari di carte di credito ricevono comunque importanti vantaggi: tutti gli AAdvantage® status members continueranno a ricevere bagagli gratuiti sui voli American Airlines; la maggior parte dei titolari di carte di credito AAdvantage® ricevono inoltre gratuitamente il primo bagaglio registrato idoneo sugli itinerari domestici di American Airlines. I clienti che acquistano cabine premium sui voli domestici e internazionali continueranno a ricevere bagagli gratuiti. La tariffa per gli animali domestici in cabina è ora di $150 per i biglietti acquistati a partire dal 20 febbraio. American sta introducendo la tariffa più bassa di sempre per checked items che pesano solo qualche chilo in più o sono pochi centimetri più grandi di un bagaglio standard. I costi inferiori e la struttura tariffaria più semplice per gli articoli da stiva di grandi dimensioni e di peso eccessivo comportano un risparmio di oltre $350 per alcuni clienti. American sta inoltre riducendo il limite di sovradimensionamento a 115 pollici lineari a partire dal 17 aprile. Per ulteriori informazioni, consultare aa.com”.

CEBU PACIFC ESTENDE IL SUO GE AEROSPACE TRUECHOICE™ OVERHAUL AGREEMENT – Cebu Pacific (CEB) ha firmato una three-year extension del suo GE TrueChoice™ overhaul agreement per la manutenzione dei motori CFM56-5B che equipaggiano 17 aerei Airbus A320 Family volati dalla compagnia aerea. Shevantha Weerasekera, Cebu Pacific’s Vice President of Engineering and Fleet Management, ha affermato che l’estensione dimostra l’impegno dell’azienda nel sostenere gli standard più elevati per la manutenzione dei motori aeronautici. “Questa estensione del contratto rappresenta la continuazione del nostro rapporto di successo con GE Aerospace, leader globale nella produzione e manutenzione di motori aeronautici”, ha affermato Weerasekera. “Garantirà che CEB abbia accesso a materiali e competenze tecniche della massima qualità, per far volare i nostri aerei in modo affidabile e sicuro”. I servizi TrueChoice incorporano una serie di funzionalità e personalizzazioni GE durante tutto il ciclo di vita di un motore. Tutte le offerte TrueChoice sono supportate da dati GE, analisi avanzate ed esperienza, per contribuire a ridurre gli oneri di manutenzione e le interruzioni del servizio. “GE Aerospace è orgogliosa di continuare a fornire servizi di manutenzione, riparazione e revisione per Cebu Pacific, estendendo un rapporto importante”, ha affermato Jacey Welsh, General Manager CFM56 Engines and Services Programs, GE Aerospace. “Ci impegniamo a garantire che Cebu Pacific abbia accesso a servizi della massima qualità per mantenere i motori degli aerei in optimal performance condition”. CFM è un 50/50 joint business tra GE e Safran Aircraft Engines.

CEBU PACIFIC ESPANDE LA SUA COLLABORAZIONE CON LUFTHANSA TECHNIK – Cebu Pacific (CEB) e Lufthansa Technik stanno rafforzando la loro alleanza con un altro Engine Maintenance Services (EMS) contract per un numero significativo di motori CFM56-5B che equipaggiano la flotta A320ceo. L’ultimo accordo sottolinea la fiducia della compagnia aerea low cost con sede nelle Filippine nell’esperienza e nell’impegno di Lufthansa Technik nel fornire soluzioni che soddisfino i requisiti e le esigenze uniche di CEB. Shevantha Weerasekera, Cebu Pacific’s Vice President of Engineering & Fleet Management, ha dichiarato: “Lufthansa Technik ha dimostrato una profonda comprensione delle richieste e dei bisogni unici di Cebu Pacific, dimostrando la volontà di personalizzare soluzioni. Siamo stati attratti principalmente dalla soluzione unica di Lufthansa Technik, che comprende MES, logistica e servizi di richiesta di garanzia, e siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla flessibilità dell’azienda nella personalizzazione delle offerte”. Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Questo nuovo EMS contract segna una pietra miliare significativa nel nostro percorso di collaborazione e non vediamo l’ora di continuare la nostra forte partnership ed esplorare ulteriori opportunità di crescita reciproca”. CEB detiene anche line maintenance contracts con Lufthansa Technik Philippines, a partire dal 2011, con la fornitura di line maintenance services per la CEB narrow-body fleet. Da allora questa collaborazione si è estesa fino a comprendere base maintenance services sia per le flotte A320 che A330. Nel settembre 2023 CEB e Lufthansa Technik hanno stipulato un accordo per fornire maintenance, repair and overhaul (MRO) services per tre motori CFM56-5B di Cebu Pacific, insieme al Cyclean® engine wash e ad Aircraft Transition Services (ATS) per due A320ceo. Nell’ambito del suo impegno per la regionalizzazione, Lufthansa Technik sta rafforzando il suo team di vendita dell’Asia Pacifico, con particolare attenzione al Sud-Est asiatico. A partire dal 2024, i corporate sales colleagues che precedentemente erano di stanza a Singapore ora operano dai mercati che servono, come Thailandia, Malesia o Filippine. Questo approccio decentralizzato mira ad avvicinare geograficamente il team ai clienti.