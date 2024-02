Boeing e Thai Airways annunciano un ordine per 45 787 Dreamliner

Boeing e Thai Airways hanno annunciato oggi che la compagnia ha effettuato un ordine per 45 787 Dreamliner. Thai Airways ha selezionato il 787-9 per supportare la sua strategia a lungo termine volta a rinnovare ed espandere la propria flotta con jet più efficienti, nonché ad aprire nuove rotte per supportare l’elevata domanda di viaggi aerei nel sud-est asiatico.

“Per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica della nostra compagnia e di quelli nazionali entro il 2050, i 45 nuovi Boeing 787 Dreamliner saranno equipaggiati con motori GEnx, noti per la loro tecnologia all’avanguardia e il ridotto impatto ambientale”, ha affermato Chai Eamsiri, CEO di Thai Airways. “Inoltre, siamo fiduciosi che l’acquisizione dei 787 Dreamliner alla fine andrà a beneficio dei nostri clienti e sosterrà la crescita dell’economia del nostro Paese”.

Thai Airways vola con jet widebody, inclusi 777 e 787, verso quasi 60 destinazioni nazionali e internazionali, tra cui Medio Oriente, Asia ed Europa. Con più 787-9 nella propria flotta, la compagnia aerea opererà in modo più efficiente, poiché la famiglia Dreamliner riduce il consumo di carburante e le emissioni fino al 25% rispetto agli aerei che sostituisce.

“L’investimento strategico di Thai Airways nel 787 Dreamliner si basa sulla nostra partnership di lunga data e dimostra l’impegno della compagnia aerea a gestire una flotta moderna, efficiente e flessibile”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questo ordine sosterrà la capacità di Thai Airways di soddisfare la domanda, promuovere il turismo e il commercio e creare ulteriori opportunità per questo vettore”.

L’ordine, finalizzato nel dicembre 2023, era elencato come non identificato sul sito web Ordini e consegne di Boeing. Il Commercial Market Outlook 2023 di Boeing per il Sud-Est asiatico prevede che la flotta widebody della regione vedrà un aumento di tre volte in 20 anni, con una domanda crescente di quasi 800 aerei tra cui aerei passeggeri come la famiglia 787 Dreamliner e 777X di Boeing, nonché modelli cargo.

Essendo 20 piedi (6 metri) più lungo del 787-8, il 787-9 consentirà a Thai Airways di trasportare quasi il 20% in più di passeggeri più lontano e di sviluppare le rotte aperte per la prima volta dal 787-8. Da quando è iniziato il revenue service nel 2011, la famiglia 787 ha lanciato più di 390 nuove rotte non-stop in tutto il mondo.

La partnership di Boeing con Thai Airways e il sostegno all’industria aeronautica del paese durano da oltre 60 anni. La presenza di Boeing in Thailandia comprende uffici a Bangkok e il sostegno a cause importanti tra cui l’educazione STEM, programmi per persone con disabilità e mezzi di sussistenza sostenibili.

Thai Airways ordina motori GEnx-1B per l’espansione della flotta Boeing 787

GE Aerospace ha annunciato oggi un ordine da parte di Thai Airways per i motori GEnx-1B, per equipaggiare il loro nuovo ordine di 45 aerei Boeing 787. “La selezione fissa il motore GEnx come pietra angolare del piano a lungo termine della compagnia aerea per aprire nuovi mercati e soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei rispettando al tempo stesso i propri impegni ambientali”, afferma GE Aerospace.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Thai Airways nella famiglia GEnx, mentre espande la sua flotta di Boeing 787 Dreamliner e intraprende un importante piano di espansione della flotta”, ha affermato Russell Stokes, Presidente e CEO, Commercial Engines and Services, GE Aerospace. “La tecnologia avanzata del motore GEnx svolgerà un ruolo determinante nella riduzione delle emissioni e nel contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali della compagnia aerea e della nazione”.

“La famiglia di motori GEnx ha più di 52 milioni di ore di volo dall’entrata in servizio nel 2011 ed è il fastest-selling, high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in arretrato, compresi i ricambi. Il GEnx-1B equipaggia due aerei 787 su tre in servizio. Il motore fornisce inoltre un risparmio di carburante dell’1,4% per la tipica missione del 787 rispetto alla concorrenza. Come tutti i motori GE Aerospace, oggi il GEnx può funzionare con SAF (Sustainable Aviation Fuel) blend approvati.

Rappresentando un enorme passo avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione, rendendolo la scelta migliore per i voli a lungo raggio.

Thai Airways attualmente opera una flotta con Boeing 777 dotati di motori GE90 di GE Aerospace“, conclude GE Aerospace.

