CALC effettua un ordine per i motori CFM LEAP-1A

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC) ha annunciato la selezione dei motori LEAP-1A di CFM International per equipaggiare un’ulteriore flotta di 20 Airbus A320neo e A321neo family aircraft, la cui consegna è prevista per il 2026. L’ordine degli aerei è stato annunciato all’inizio del 2020.

“CALC mantiene attualmente un portafoglio di 93 aeromobili a basso consumo di carburante dotati di motori CFM56-5B/7B dati in leasing a 20 operatori e 38 aeromobili con motori LEAP in leasing a 10 operatori. Questo nuovo ordine, insieme ai prossimi aeromobili che saranno consegnati nel 2024, porterà l’ordine accumulato da CALC per LEAP-1A powered A320neo & A321neo fino a 66 aeromobili”, afferma CFM International.

“Abbiamo un rapporto di lunga data con CFM, che è stato un partner chiave della nostra crescita sostenibile negli ultimi dieci anni”, ha affermato Mike Poon, Executive Director and Chief Executive Officer of CALC. “Unendo nuovamente le forze, CALC continuerà a investire negli aeromobili tecnologici più richiesti e a rispettare i nostri impegni per promuovere un’aviazione sostenibile attraverso le nostre soluzioni one-stop per una flotta verde”.

“Siamo orgogliosi di continuare il nostro viaggio con CALC, una delle società di leasing di aeromobili leader nel settore”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “La loro continua fiducia in noi è una testimonianza non solo dei nostri prodotti, ma anche del supporto di livello mondiale su cui i nostri clienti possono fare affidamento nelle loro operazioni quotidiane”.

“L’avanzata famiglia di motori CFM LEAP offre un consumo di carburante migliore dal 15 al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 35 milioni di tonnellate”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)