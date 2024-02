Pratt & Whitney equipaggerà 15 ulteriori single-aisle aircraft per Cebu Pacific Air

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, è stata selezionata da Cebu Pacific Air (Cebu Pacific) per fornire i motori GTF che equipaggeranno altri 10 A321neo e cinque A320neo. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Cebu Pacific la manutenzione dei motori GTF attraverso un EngineWise® Comprehensive service agreement.

“Pratt & Whitney fornisce GTF power a Cebu Pacific dal 2019”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con le consegne di questo ordine più recente a partire dal 2025, il motore GTF consentirà un risparmio ancora maggiore di carburante e di emissioni di carbonio”.

Cebu Pacific ha attualmente in servizio 33 aeromobili A320neo Family motorizzati GTF. Prima di fornire i GTF, Pratt & Whitney ha fornito motori JT8D per gli aerei DC-9 della compagnia aerea. La relazione tra Pratt & Whitney e Cebu Pacific risale agli anni ’90.

“Continuiamo ad aumentare il numero di rotte che offriamo ai nostri passeggeri, beneficiando allo stesso tempo di costi operativi inferiori”, ha affermato Michael B. Szucs, chief executive officer of Cebu Pacific. “I minori costi operativi sono per noi una componente chiave per continuare la nostra crescita e i sostanziali miglioramenti nel consumo di carburante fanno parte del nostro impegno costante per ridurre il nostro impatto ambientale”.

Il motore Pratt & Whitney GTF™, dotato di Collins Aerospace nacelle and engine accessories, offre vantaggi in termini di fuel efficiency e sostenibilità per single-aisle aircraft. La geared fan architecture costituisce la base per tecnologie di propulsione ancora più efficienti e sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre.

Pratt & Whitney Canada aggiunge helicopter engine overhaul capability alla Singapore facility

Pratt & Whitney Canada ha annunciato che amplierà le proprie capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) creando una nuova linea di revisione a Singapore per il suo motore PT6C-67C che equipaggia l’elicottero bimotore medio Leonardo AW139.

La struttura di Singapore è stata scelta come sede della nuova linea di revisione in risposta alla crescente domanda di soluzioni di manutenzione avanzate per il motore P6TC-67C e alle esigenze in evoluzione dei clienti in tutto il mondo. Presso la struttura verrà inoltre allestita una nuova modular test cell come parte della nuova configurazione delle capacità. Si prevede che la nuova linea di revisione e la niova test cell saranno pienamente operative entro il 2025.

“La nostra struttura di Singapore offre una varietà di soluzioni di servizio complete e capacità di MRO per i clienti nella regione Asia-Pacifico”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Ci sono oltre 600 motori PT6C-67C in servizio nella regione e prevediamo che questo numero continuerà a crescere. Continuiamo a costruire la nostra presenza a livello globale per garantire di fornire servizi rapidi e di alta qualità agli operatori ottimizzando le operazioni, creando capacità e aumentando la vicinanza al cliente”.

La Pratt & Whitney Canada Singapore facility attualmente fornisce servizi di revisione per la famiglia PW100 di regional turboprop engines, capacità di riparazione per una varietà di altri turboprop, turbofan, and turboshaft engines dell’azienda e per l’APS3200 auxiliary power unit per l’Airbus A320. L’introduzione della nuova linea integrerà la capacità di revisione esistente del Saint Hubert Engine Centre in Canada, fornendo un’ulteriore opzione per i clienti PT6C-67C a livello globale.

Dalla sua fondazione nel 1983, la facility di Singapore è cresciuta fino a diventare un hub centrale per tutti gli operatori di motori Pratt & Whitney Canada nella regione, che comprende Australia e Nuova Zelanda. Attualmente ci sono oltre 10.000 motori Pratt & Whitney Canada in servizio nella regione Asia-Pacifico.

Pratt & Whitney annuncia un’ulteriore espansione della capacità presso la Singapore Manufacturing Facility

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi un investimento di 20 milioni di dollari per aumentare la propria capacità produttiva a Singapore per la produzione di Pratt & Whitney GTF™ engine high pressure turbine (HPT) disks. Si prevede che l’espansione della capacità aumenterà la forza lavoro della struttura di oltre il 10% nei prossimi due anni.

Lo stabilimento Pratt & Whitney di Singapore produce attualmente 2.400 turbine disks all’anno e si prevede che l’espansione aumenterà la resa annuale di circa il 45% entro gennaio 2026. L’espansione migliorerà anche la capacità dell’impianto di assorbire materie prime, mantenere l’inventario e mantenere la produzione e le consegne nei tempi previsti.

“Si tratta di un’espansione fondamentale per consentirci di tenere il passo con la flotta di motori GTF e high-pressure turbine disks. Con questo ultimo sviluppo ci concentriamo sull’automazione e sulla connettività come parte del nostro impegno verso i principi dell’Industria 4.0, che mirano a migliorare le operazioni efficienza e produttività”, ha affermato Marc Paquet, general manager for P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte Ltd.

Lo stabilimento di produzione di Pratt & Whitney a Singapore ha raggiunto la piena capacità operativa nel giugno 2023 e svolge un ruolo chiave nella produzione di componenti critici per la famiglia di motori GTF™.

Lo stabilimento di 20.500 metri quadrati produce hybrid metallic fan blades and highly complex turbine components. Lo stabilimento di Singapore, una joint venture tra Pratt & Whitney e Hanwha Aerospace Co., Ltd., è la seconda Pratt & Whitney fan blade and HPT disk production facility nel mondo, svolgendo un ruolo fondamentale nel supportare i clienti.

Collins Aerospace RTX nelle Filippine ora funziona completamente con elettricità rinnovabile

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che la sua struttura a Tanauan City, Filippine, ora funziona con elettricità rinnovabile al 100%. Il sito, che fa parte del Collins Interiors business, produce galleys and galley inserts, lavatories, seating and oxygen systems for commercial aircraft.

“Siamo impegnati a ridurre le emissioni di gas serra delle nostre attività produttive”, ha affermato LeAnn Ridgeway, chief sustainability officer for Collins. “Passando all’elettricità rinnovabile al 100%, il nostro sito di Tanauan City ridurrà le emissioni di gas serra di Collins di circa 25.000 tonnellate ogni anno. Con un consumo annuo di 36.000 megawattora di elettricità verde, equivalente al consumo annuale di elettricità di quasi 5.000 case, è uno dei più grandi progetti di energia rinnovabile di RTX fino ad oggi”.

La città di Tanauan ricava la sua elettricità da una centrale geotermica locale che sfrutta il vapore del calore terrestre per generare elettricità, rendendola completamente rinnovabile. Il sito è uno degli oltre 70 progetti di energia rinnovabile di RTX in tutto il mondo, tra cui oltre 20 strutture RTX che acquistano il 100% della propria elettricità da risorse rinnovabili.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – RTX – Photo Credits: Pratt & Whitney)