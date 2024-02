Condor vola per la prima volta a Los Cabos

Condor informa: “Il moderno ed efficiente A330neo di Condor lo rende possibile: da novembre 2024, Condor porterà i vacanzieri due volte a settimana da Francoforte direttamente a Los Cabos (SJD) sulla punta meridionale dello stato messicano della Baja California Sur. Oltre alla famosa Cancún nello Yucatán, i vacanzieri potranno esplorare per la prima volta in tutta comodità anche la bellissima costa del Pacifico della popolare destinazione turistica”.

Jens Boyd, Commercial Director at Condor, afferma: “Los Cabos è in cima alla lista dei desideri di molti tedeschi ed è sulla lista di Condor già da tempo. I voli verso l’attraente costa del Pacifico sono resi possibili dall’arrivo dei nostri nuovi A330neo, nel quale i nostri ospiti possono aspettarsi il massimo comfort di viaggio, le ultime tecnologie, un basso consumo di cherosene e un volo tranquillo, sia nella nuova cabina Economy con sedili ergonomici, una migliore sensazione di spazio e l’ultima generazione di in-flight entertainment o nei nostri esclusivi Prime Seats nella prima fila in Business Class, dove ti senti come se fossi nella tua suite”.

Raúl Revuelta Musalem, CEO of the Pacific Airport Group (GAP), ha sottolineato: “Questa rotta segna una pietra miliare per l’aeroporto di Los Cabos e la sua connettività con la Germania; è stata sicuramente una piacevole esperienza collaborare con Condor per rendere possibile questo percorso senza precedenti. La nostra priorità sarà sempre quella di offrire la migliore esperienza di viaggio ai nostri passeggeri”.

“Come sempre, i titolari della Condor Activity Card potranno portare con sé gratuitamente la propria attrezzatura sportiva e usufruire degli altri vantaggi sul volo per Los Cabos.



I biglietti per Los Cabos possono ora essere prenotati a partire da 349,99 euro a tratta. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tour operator e agenzie di viaggio, i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com e telefonicamente”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)