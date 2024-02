STARLUX ordina l’Airbus A350F e altri widebody A330neo

STARLUX Airlines di Taiwan ha effettuato un ordine fermo per cinque all-new A350F Freighter e altri tre aeromobili widebody A330neo. L’accordo è stato firmato al Singapore Airshow da KW Chang, presidente di STARLUX Airlines e Christian Scherer, CEO of the Commercial Aircraft business of Airbus.

“STARLUX Airlines ha continuamente coltivato il cargo market sin dal suo inizio, sfruttando i vantaggi strategici offerti dalla posizione geografica di Taiwan”, ha affermato Glenn Chai, CEO di STARLUX. “Con questo ordine, STARLUX diventerà la prima compagnia aerea taiwanese a operare il cargo widebody A350F di prossima generazione. In un’era di cambiamenti climatici, l’A350F ha un’efficienza imbattibile in termini di consumo di carburante, emissioni di CO2 ed economia, offrendo significativi vantaggi in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio. Non solo soddisfa i requisiti dei clienti per la riduzione delle emissioni di carbonio, ma si allinea anche al piano ESG di STARLUX per raggiungere zero emissioni entro il 2050. Inoltre, i tre nuovi A330neo rafforzeranno il vantaggio della nostra flotta e forniranno una maggiore flessibilità per le operazioni passeggeri”.

“Amiamo lavorare con STARLUX Airlines per costruire e rafforzare la sua flotta”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales, Commercial Aircraft. “L’utilizzo sia degli aeromobili Airbus a corridoio singolo che di quelli widebody di ultima generazione apporta alla compagnia aerea enormi vantaggi. Riduce significativamente il consumo di carburante e le emissioni di carbonio e offre livelli ineguagliabili di commonality, vantaggi in termini di manutenzione e formazione. L’A350F, l’unico large freighter di nuova generazione, si adatterà perfettamente a questa flotta composta esclusivamente da Airbus e consentirà a STARLUX Airlines di competere efficacemente con i principali attori nei principali mercati cargo”.

“STARLUX Airlines gestisce una flotta passeggeri composta esclusivamente da aeromobili Airbus che comprende già l’A350-900, l’A330neo e l’A321neo. L’A350F sarà operato da STARLUX Cargo su alcune delle rotte cargo più trafficate del mondo.

Attualmente in fase di sviluppo, l’A350F può trasportare un payload fino a 111 tonnellate e può volare fino a 4.700 miglia nautiche/8.700 chilometri a un costo significativamente inferiore rispetto a qualsiasi altro cargo oggi disponibile. L’A350F consentirà a STARLUX Cargo di servire tutti gli heavy cargo markets in tutto il mondo.

Alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent-XWB97, l’aereo porterà una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio fino al 40% rispetto al vecchio 747F ed è almeno il 20% più efficiente rispetto al suo concorrente.

L’A350F è dotato della più grande main deck cargo door del settore, con lunghezza della fusoliera e capacità ottimizzate in base ai pallet e ai contenitori standard del settore. Oltre il 70% della cellula è realizzata con materiali avanzati. L’A350F è anche l’unico aereo cargo che soddisferà pienamente gli standard rafforzati sulle emissioni di CO2 dell’ICAO, che entreranno in vigore nel 2027″, afferma Airbus.

“Nel frattempo, l’ordine aggiuntivo per l’A330neo vedrà STARLUX Airlines continuare a costruire una delle flotte passeggeri più moderne ed efficienti, offrendo i più alti livelli di comfort a bordo. L’ordine incrementale aumenterà la sua flotta A330neo da quattro a sette, con l’aereo dotato di una cabina premium a due classi comprendente 28 posti business class e 269 posti economy class.

Gli aerei widebody Airbus sono particolarmente apprezzati dalle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico, con quasi 900 in servizio e 190 da consegnare.

Alla fine di gennaio, la A350 Family di ultima generazione aveva ottenuto oltre 1.200 ordini da 57 clienti in tutto il mondo, di cui 50 per l’A350F da nove principali compagnie aeree cargo. Nella mid-size category, l’A330neo Family continua a guadagnare slancio, con quasi 300 ordini fermi da 28 clienti”, conclue Airbus.

Rolls-Royce si aggiudica l’ordine per i motori Trent 7000 e Trent XWB-97 da STARLUX Airlines

Rolls-Royce annuncia di essersi aggiudicata un ordine per i motori Trent 7000 e Trent XWB-97 da STARLUX Airlines per equipaggiare tre Airbus A330neo e cinque A350F. Il Trent 7000 e il Trent XWB-97 sono i motori esclusivi per i rispettivi velivoli.

L’ordine si aggiunge alla flotta esistente di STARLUX di otto A330-900 con motori Trent 7000 e 18 A350 con motori Trent XWB, e segna la prima volta che la compagnia aerea aggiunge aerei cargo alla flotta.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce – Civil Aerospace, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questo ordine per ulteriori motori Trent 7000 e Trent XWB-97 e ringraziamo STARLUX per la sua continua fiducia nella potenza dei nostri motori Trent. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere l’espansione di STARLUX, comprese le sue nuove operazioni cargo, e non vediamo l’ora di supportare questi nuovi velivoli non appena entreranno in servizio”.

“La combinazione A330neo/Trent 7000 offre un consumo di carburante migliore del 14% per posto, riducendo significativamente le emissioni. La riduzione delle emissioni consentirà alla compagnia aerea di evitare più di centomila tonnellate di CO2 nel corso della vita di ciascun aereo.

Il Trent 7000 si avvale della tecnologia e dell’esperienza della famiglia di motori più avanzata al mondo. Ultimo membro della famiglia Trent, il Trent 7000 si basa sulla tecnologia Trent XWB e ha garantito un’affidabilità eccezionale sin dalla sua entrata in servizio.

Il Trent XWB-97 ha dimostrato la sua affidabilità e durata in cinque anni di servizio e più di due milioni di engine flying hours: un numero destinato ad aumentare fino a oltre cinque milioni entro il 2025″, afferma Rolls-Royce.

“Tanto versatile quanto affidabile, il Trent XWB ha già dimostrato di essere altrettanto efficiente nell’alimentare voli a corto o lungo raggio, il che lo rende la soluzione ideale per gli operatori passeggeri e merci con una rete diversificata. Essendo il più efficiente large aero engine in service, il Trent XWB contribuirà anche ad accelerare il percorso di sostenibilità di STARLUX Airlines.

Entrambi i motori sono certificati per funzionare oggi con una miscela SAF (Sustainable Aviation Fuel) al 50% ed è stato dimostrato che sono compatibili con 100% SAF per il futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – Photo Credits: Airbus)