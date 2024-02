ITA Airways torna a Londra come Official Carrier del Travel Hashtag

ITA Airways partecipa per il secondo anno all’edizione britannica del Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante dedicato alla promozione turistica della destinazione Italia che, dalla capitale del Regno Unito, dà il via al proprio programma di iniziative per il 2024.

In veste di Official Carrier, ITA Airways è tra i principali partner e protagonisti di Travel Hashtag che, per la sua quattordicesima edizione, ha scelto nuovamente come location il Meliá White House nel cuore di Londra.

ITA Airways aderisce all’iniziativa Travel Hashtag per promuovere l’Italia e il Made in Italy alle principali agenzie di viaggio e tour operator sul mercato britannico. La Compagnia condivide l’importanza di fare sistema sui mercati internazionali insieme agli operatori dell’industria del turismo, che possono contare su ITA Airways e sul suo impegno nello sviluppo della connettività da e per l’Italia.

Il Regno Unito è uno dei mercati più strategici per la Compagnia grazie ai collegamenti giornalieri tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate. Nella prossima stagione Summer saranno 50 le frequenze settimanali a disposizione dei viaggiatori britannici per rispondere alla significativa domanda in termini di business e leisure travel e volare tra UK e Italia, pari ad un totale di 100 voli. Nel dettaglio, il collegamento Milano Linate – London City, rotta privilegiata dai viaggiatori d’affari e dalle aziende poiché collega due dei principali centri finanziari europei, offrirà 31 frequenze settimanali. Il nuovo volo Roma Fiumicino – London City, operativo dal prossimo 1° aprile, consentirà alla Compagnia di collegare le due capitali con un totale di 12 frequenze settimanali, a cui si aggiungerà da giugno il nuovo collegamento Roma Fiumicino – London Gatwick con 7 frequenze settimanali. ITA Airways, inoltre, offre ai clienti britannici e alla comunità italiana comode connessioni per proseguire verso tutto il network della Compagnia, in particolare le destinazioni italiane, il Mediterraneo e le principali rotte intercontinentali.

Il 2024 si conferma un anno di crescita per tutto il network della Compagnia che, con i nuovi voli previsti per la Summer 2024, opererà 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui ITA Airways inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino. Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo ITA Airways volerà verso 10 ulteriori destinazioni stagionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia – queste ultime due solo da Roma Fiumicino).

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, presso il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.

(Ufficio Stampa ITA Airways)