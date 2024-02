Gli annunci di RTX, Pratt & Whitney e Collins Aerospace al Singapore Airshow

JetSMART sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare altri 35 aerei Airbus A320neo Family

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che JetSMART ha selezionato i motori GTF per alimentare altri 35 aeromobili Airbus A320neo Family, tra cui nove aerei A321XLR. Pratt & Whitney fornirà inoltre a JetSMART la manutenzione del motore GTF attraverso un contratto di servizio completo EngineWise®.

JetSMART, una compagnia aerea ultra low cost (ULCC), ha selezionato il motore GTF per equipaggiare 70 aeromobili della famiglia A320neo nel giugno 2019. La compagnia aerea opera inoltre altri 15 aeromobili della famiglia A320neo motorizzati GTF in leasing e una flotta di 11 aeromobili A320ceo Family alimentati dal motore V2500®.

“Stiamo rafforzando la nostra collaborazione con JetSMART mentre guidano la continua espansione nel mercato latinoamericano”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con efficienza nei consumi, payload e range senza pari, i motori GTF consentiranno a JetSMART di aprire nuove rotte in tutto il Sud America e di far volare più persone, più lontano, con meno carburante e minori emissioni di carbonio”.

“Siamo lieti di selezionare ulteriori motori GTF per la nostra flotta A320neo Family, come elemento chiave per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 20%, con un’impronta acustica inferiore del 75%. Tutto ciò contribuisce al nostro modello ULCC e all’impegno per basse tariffe e un’aviazione sostenibile, offrendo un’esperienza migliore ai nostri clienti”, ha affermato Estuardo Ortiz, CEO di JetSMART.

JetSMART ha inoltre concluso un pacchetto di supporto con Pratt & Whitney per le ispezioni dei motori GTF, rafforzando ulteriormente il rapporto come partner strategici.

Vietjet sceglie Pratt & Whitney per motorizzare altri 19 aerei A321neo

Pratt & Whitney e la compagnia aerea Vietjet hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha esercitato opzioni per altri 19 GTF-powered A321neo aircraft. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Vietjet la manutenzione del motore attraverso un contratto di assistenza completa EngineWise®. Al Singapore Airshow si è svolta una cerimonia di firma con i rappresentanti di entrambe le società.

Vietjet è una compagnia aerea in rapida crescita con una vasta flotta e una rete di voli.

Dinh Viet Phuong, Vietjet Chief Executive Officer: “Continuiamo a selezionare e a fidarci del nostro partner, Pratt & Whitney, poiché è da tempo leader mondiale nel settore con una solida base tecnologica. Siamo fiduciosi negli aerei con motori GTF, che garantiscono efficienza nei consumi e riducono l’impatto ambientale. Vietjet continua ad avere fiducia e fede nel supporto continuo fornito da Pratt & Whitney”.

Vietjet ha ricevuto il suo primo aeromobile A321neo nel 2018 e attualmente opera una flotta di 24 aeromobili A321neo motorizzati GTF. In combinazione con i precedenti ordini della compagnia aerea, Vietjet si è impegnata ad acquistare fino a 87 aerei di questo tipo.

“Quasi un decennio fa, Vietjet ha scelto per la prima volta il motore GTF e apprezziamo la continua fiducia della compagnia aerea in Pratt & Whitney per equipaggiare la sua flotta in espansione”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “I motori GTF forniscono a Vietjet alcuni i consumi di carburante e le emissioni più bassi della regione”.

La compagnia aerea mira a fornire la migliore esperienza di volo al costo più competitivo per i passeggeri attraverso partnership strategiche con i principali partner aeronautici e tecnologici del settore in tutto il mondo.

Collins Aerospace fornirà ad Air India hardware avionico

Collins Aerospace è stata selezionata da Air India per una suite completa di hardware avionico destinato alla flotta Boeing 737 MAX in espansione della compagnia aerea. L’accordo è stato annunciato al Singapore Airshow 2024.

Il pacchetto completo comprende communication, navigation, surveillance equipment and air data sensors, progettati per migliorare la sicurezza, l’efficienza nei consumi e le prestazioni operative della flotta di Air India.

“Questo accordo nel settore dell’avionica segna uno sforzo di collaborazione che sarà fondamentale per la flotta 737 MAX di Air India negli anni a venire”, ha affermato Craig Bries, vice president and general manager of Avionics Sales, Marketing and Aftermarket Services at Collins Aerospace. “Dotare la loro nuova MAX fleet con la nostra suite avanzata di avionica sottolinea la fiducia di Air India nella nostra tecnologia e l’impegno per l’innovazione. Le soluzioni Collins offriranno prestazioni e affidabilità eccezionali, contribuendo al continuo successo di Air India”.

“Air India è lieta di avere Collins Aerospace come partner nel nostro percorso di trasformazione. La suite completa di hardware avionico dell’azienda servirà la nostra flotta esistente e in crescita di aeromobili Boeing 737 MAX”, ha affermato Nipun Aggrawal, Chief Commercial & Transformation Officer, Air India.

Air India riceverà inoltre il radar meteorologico MultiScan ThreatTrack™ di Collins, che prevede condizioni meteorologiche avverse e visualizza e analizza attivamente le celle, fornendo regolazioni del percorso in tempo reale, riducendo lunghe deviazioni e ritardi e garantendo ai passeggeri un viaggio più fluido.

Pratt & Whitney di RTX accelera l’aftermarket repair industrialization for GTF components in Singapore

Pratt & Whitney ha annunciato che sta accelerando l’industrializzazione delle riparazioni per alcuni componenti dei motori Pratt & Whitney GTF™ nelle sue Singapore-based maintenance repair and overhaul (MRO) facilities, tra cui Component Aerospace Singapore, Pratt & Whitney Component Solutions e Turbine Overhaul Services. L’industrializzazione delle riparazioni in queste tre strutture è stata raggiunta per 33 componenti, inclusi seal assemblies, high pressure compressor stator segments and vanes, combustion chambers. Altri 25 saranno completati nel 2024, con altre 177 parti entro il 2025.

Collins Aerospace inaugura l’India Digital Technology Center

Collins Aerospace, una società di RTX, ha annunciato l’inaugurazione dell’India Digital Technology Center (IDTC), progettato per guidare i progressi nella tecnologia digitale e innovazione.

L’India Digital Technology Center, situato a Bangalore, è strategicamente posizionato per svolgere un ruolo fondamentale nell’ecosistema di innovazione globale di Collins Aerospace, apportando valore attraverso iniziative digitali in tutto il mondo. Il centro sarà specializzato nella pianificazione delle risorse aziendali, nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico, nell’ingegneria, nell’analisi dei dati e nell’abilitazione digitale del ciclo di vita del prodotto. Queste capacità rendono il centro un hub dinamico per la trasformazione digitale all’interno dell’azienda.

Collins Aerospace e HNA Aviation Group stipulano un MRO agreement

Collins Aerospace è stata selezionata da HNA Aviation Group per fornire nacelle maintenance, repair, and overhaul (MRO) services alle air service providers subsidiaries, tra cui Beijing Capital Airlines, Tianjin Airlines, West Air, Lucky Air e Guangxi Beibu Gulf Airlines.

Include servizi MRO preferenziali per le nacelle per gli aeromobili A320 e A320neo, comprese le varianti di motore V2500, CFM56-5B e Pratt & Whitney 1100G.

Collins Aerospace fornirà a Malaysia Airlines nuova avionica e supporto ai sistemi

Malaysia Airlines Berhad (MAB) ha firmato un avionics hardware and support agreement per la sua flotta di aerei 737-8 con Collins Aerospace, una società di RTX, in occasione del Singapore Airshow.

Critical communications, navigation, surveillance systems and air data sensors saranno forniti e assistiti dalla soluzione Dispatchsm di Collins: un piano di servizi completo che copre manutenzione, risorse e supporto logistico. MAB avrà accesso a ricambi, riparazioni e assistenza certificati dal produttore, garantendo al tempo stesso la disponibilità delle parti e tempi di consegna rapidi a costi prevedibili.

“La flotta 737-8 di MAB riceverà avigation and guidance solutions che consentiranno maggiore efficienza e precisione per un’ampia gamma di applicazioni”, ha affermato Craig Bries, vice president and general manager of Avionics Sales, Marketing and Aftermarket Services at Collins Aerospace.

Collins Aerospace di RTX aggiorna l’offerta FlightHub™

Collins Aerospace include ora la soluzione Flight Profile Optimization (FPO) all’interno della sua offerta FlightHub. La soluzione migliora l’accesso e la disponibilità dei dati esaminando rapidamente l’ambiente in evoluzione e suggerendo opportunità per una pianificazione della rotta più efficiente.

FPO fornisce real-time route recommendations ai piloti durante tutto il volo, offrendo percorsi alternativi ottimizzati verso la loro destinazione, che potrebbero migliorare l’efficienza nei consumi e ridurre le emissioni di CO2.

“La navigazione in condizioni meteorologiche dinamiche richiede la capacità di accedere rapidamente ai dati”, ha affermato Jon Merritt, associate director, Flight Deck Solutions at Collins Aerospace. “Utilizzando la nostra soluzione, i piloti avranno accesso a dati in tempo reale che in passato sarebbero stati fuori portata, consentendo loro di prendere decisioni informate. I nostri progressi digitali mettono i dati giusti a portata di mano dei piloti”.

FlightHub è stato lanciato lo scorso anno e può essere integrato negli attuali sistemi delle compagnie aeree e in applicazioni di terze parti o utilizzato come sistema autonomo.

RTX e Philippine Airlines annunciano un accordo per migliorare le operazioni e migliorare l’esperienza dei passeggeri

Collins Aerospace e Philippine Airlines (PAL) hanno annunciato un nuovo accordo che consentirà una migliore efficienza operativa, una migliore esperienza per i passeggeri, comunicazioni e servizi ottimizzati per l’operatore aereo. In base all’accordo, Collins Aerospace implementerà le seguenti soluzioni: Hermes Messaging – una piattaforma di messaggistica sicura e affidabile progettata per migliorare l’efficienza operativa e ridurre gli errori di comunicazione; OpsCore Flight Tracking, un sistema di gestione predittiva delle operazioni che consente alle compagnie aeree di ottimizzare le proprie operazioni e ridurre i costi; GlobalConnect, una piattaforma completa di gestione e analisi dei dati che fornisce una soluzione multimediale completa che si integra perfettamente con le operazioni esistenti delle compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)