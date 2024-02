Aeroporto di Bologna: nuova area fitness dedicata agli ospiti della Marconi Business Lounge

Importanti novità in arrivo per gli ospiti della Marconi Business Lounge dell’Aeroporto di Bologna. Da oggi, infatti, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza di viaggio dei passeggeri, anche i possessori di titolo di accesso alla MBL potranno accedere alla BLQ Fitness Lounge, la palestra aeroportuale realizzata in collaborazione con Technogym e dotata di tutte le più moderne attrezzature per l’allenamento.

La struttura, aperta nel 2020 e fino ad ora riservata ai soli lavoratori della Comunità aeroportuale, permetterà ai passeggeri della Marconi Business Lounge di allenarsi in attesa del proprio volo, assistiti da trainer professionisti, con programmi di work out specificatamente studiati anche per chi ha un tempo limitato a disposizione, in una location davvero unica con vista sugli aeromobili in movimento.

Il nuovo servizio è stato presentato oggi dal Direttore Business Non Aviation del Marconi, Stefano Gardini e dal Direttore Press & Media di Technogym, Enrico Manaresi, con la presenza del campione di MotoGP Andrea Dovizioso.

“Sempre più persone considerano il benessere fisico e mentale una priorità nella propria vita e vogliono potersi allenare anche quando viaggiano per lavoro. Ci rende orgogliosi essere qui oggi per presentare un nuovo servizio dedicato ai nostri Frequent Flyer, unico in Europa nel suo genere. Programmi di allenamento studiati su misura dai trainer Technogym costituiranno un significativo upgrade dei nostri servizi Premium contribuendo a migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti”, ha dichiarato Stefano Gardini.

La BLQ Fitness Lounge si trova al secondo piano del Terminal passeggeri e si sviluppa su di una superficie di 700 metri quadrati, con oltre 30 tra le macchine più innovative di Technogym, una sala corsi, docce, armadietti e spogliatoi. Chi desidera accedere al servizio riceverà un voucher di accesso al momento della registrazione presso la Marconi Business Lounge con il quale potrà recarsi direttamente in palestra ed acquistare il pass di ingresso al costo di €15,00.

La struttura è aperta dal lunedì al venerdi, con i seguenti orari: il lunedì e venerdi 12.00-20.00, il martedì 7.30-10.30 e 15.00-20.30, il mercoledì 7.30-10.30 e 15.30-21.00, il giovedì 7.30-10.30 e 15.30-21.00. L’accesso alla palestra è consentito ai soli ospiti della Marconi Business Lounge.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)