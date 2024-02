Cresce la presenza italiana alla fiera internazionale “AERO”

Cresce la presenza italiana a “AERO 2024”, il principale salone internazionale dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici. Questa importante manifestazione, giunta alla trentesima edizione, si svolgerà dal 17 al 20 aprile presso il centro espositivo dell’aeroporto di Friedrichshafen, nel sud della Germania.

A due mesi dall’inaugurazione, è già confermata la partecipazione di 32 aziende italiane, in aumento rispetto ai 27 espositori dell’edizione del 2023. In particolare, una grande novità riguarderà la presenza per la prima volta di Leonardo Elicotteri, la divisione del principale gruppo aerospaziale italiano specializzata nella produzione di elicotteri in vari modelli e per tutti i tipi di missione impiegati in oltre 150 Paesi del mondo. Confermata la partecipazione al salone anche di importanti aziende internazionali, come Boeing, Textron Aviation (con i suoi marchi Cessna e Beechcraft), Bombardier, Gulfstream, Cirrus Aircraft, Diamond Aircraft Industries, Piper Aircraft, Elixir Aircraft, Honda Aircraft e Garmin International.

Oltre a Leonardo Elicotteri, hanno già confermato la presenza a “AERO 2024” numerose altre aziende italiane, come i produttori di velivoli Tecnam, Blackshape, Groppo Aviazione, ICP, Porto Aviation Group, Promecc Aerospace e i produttori di elicotteri Konner Helicopters e Lamanna Helicopter. Saranno anche presenti ASO-Aerial Solution Opportunities, Avmap, Carbotech Innovative, Contact, CRP Technology, Epapower, Fly Products, Flybox Avionics, Fp Propeller, Getecno, MAV, Machiavelli Export, Marzocchi Pompe, MW Fly, Nicelli, NVolo, PMP, SMA, Sab Group e Teknofibra.

Parteciperanno inoltre l’Aero Club di Como, l’Aero Club Sibari Fly e l’Aviazione Marittima Italiana.

“Siamo molto soddisfatti di questa crescita della presenza italiana, perché l’Italia è un mercato molto importante sia per gli espositori ma anche per i visitatori, che intendiamo far aumentare”, ha dichiarato Tobias Bretzel, direttore di AERO Friedrichshafen per Fairnamic, joint venture tra Messe Friedrichshafen e Messe Frankfurt. “La nostra manifestazione offrirà un’ampia panoramica delle ultime novità nel settore dell’aviazione generale e d’affari con il meglio della produzione mondiale di velivoli, motori, sistemi ed accessori, oltre a presentare nuovi progetti e prototipi di velivoli a propulsione elettrica o a idrogeno”.

Il salone “AERO 2024” si svolgerà in 12 padiglioni espositivi con diverse aree dedicate a singoli settori. Oltre alla mostra principale sull’aviazione generale e d’affari, il padiglione A7 sarà riservato all’“e-Flight Expo”, dal 2009 il primo evento al mondo dedicato all’aviazione sostenibile con motori elettrici, a cui si affiancherà il simposio “AERO Hydrogen & Battery Summit” sull’uso dell’idrogeno nella propulsione aeronautica. Un’altra area sarà dedicata agli “AERO Career Days”, l’evento rivolto ai giovani che aspirano ad una carriera nell’aviazione. Altri padiglioni ospiteranno invece l’“AERO Gliding Expo”, esposizione sul mondo del volo a vela, e l’“AERODrones”, evento sui droni per le attività di sicurezza, soccorso e antincendio. Il programma prevede oltre 200 conferenze e convegni, tra cui quelli dell’“AERO General Aviation Academy”, una nuova iniziativa che offrirà più di 80 workshop tecnici e sessioni di formazione per i piloti. Ulteriori informazioni su www.aero-expo.com.

(Ufficio Stampa AERO 2024 – Photo Credits: AERO 2024)