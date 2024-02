Vueling riapre la rotta Milano Linate – Barcellona

Vueling, parte del gruppo IAG, annuncia la riapertura di un importante collegamento dall’aeroporto di Milano Linate al principale hub della compagnia, Barcellona El Prat. Una rotta strategica per la compagnia, che va ad ampliare il network di voli internazionali che collegano l’Italia al resto d’Europa.

La rotta Milano Linate – Barcellona El Prat, che era stata operativa fino al 2021, offrirà la possibilità di raggiungere la città catalana con ben 2 voli settimanali (operativi il sabato e la domenica). Inoltre, quest’estate Vueling rafforzerà l’offerta di voli su Barcellona in partenza da Milano Malpensa, proponendo fino a 6 voli giornalieri; con un totale di fino a 37 voli settimanali da Milano a Barcellona, Vueling rafforza la sua leadership sulla rotta Italia- Barcellona e consolida il suo secondo posto sul corridoio Italia-Spagna.

L’Italia è per Vueling un mercato chiave, come dimostra la presenza di ben due basi (Roma Fiumicino e Firenze) tra le 16 in Europa. Non è un caso che la compagnia ha iniziato le attività nel nostro paese proprio nel 2004, anno della sua fondazione, e arriverà ad operare in ben 14 aeroporti italiani per la stagione estiva: Roma Fiumicino, Firenze, Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.

Le vendite dei voli Linate – Barcellona sono attive dal 27 febbraio con voli in partenza dal 31 marzo.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)