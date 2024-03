News Brevi – 01.03.2024

AERONAUTICA MILITARE: RESTAURATO UN MACCHI C.205 “VELTRO” RECUPERATO AL LARGO DI PANTELLERIA – Nell’ambito delle attività di recupero e valorizzazione del proprio patrimonio storico, l’Aeronautica Militare presenterà – martedì 5 marzo, dalle ore 16, presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma – le attività di recupero e restauro di un Macchi C.205 serie I, matricola MM9310, del 1° Stormo Caccia, ritrovato nel mare antistante l’isola di Pantelleria. L’evento, organizzato dall’Aeronautica Militare e moderato dal giornalista Vincenzo Grienti, ospiterà gli interventi del Gen. Isp. Capo Basilio Di Martino, storico aeronautico che darà un inquadramento degli accadimenti sull’isola di Pantelleria nel 1943; del Col. Franco Linzalone, Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria; di rappresentanti degli enti che hanno collaborato al recupero, tra cui Guardia Costiera, anche con la sua componente subacquea, Università di Palermo – Museo dei Motori e dei Meccanismi, Soprintendenza del Mare Regione Siciliana; del Sig. Renato Andrich, figlio del Sergente Maggiore Pilota Alvise Andrich, Asso dell’Aeronautica Militare pluridecorato al Valor Militare. Il Macchi C.205 Veltro, il miglior aereo da caccia italiano della Seconda Guerra Mondiale, è l’evoluzione del Macchi C.202 Folgore ed entrò in servizio proprio a Pantelleria nell’aprile 1943. Fu il primo caccia italiano in grado di confrontarsi alla pari con gli avversari dell’epoca, pur in condizioni di schiacciante inferiorità numerica. Il relitto dell’MM9310 (motore, longheroni alari con carrello e mitragliatrici) fu scoperto a largo di Pantelleria nel 2007, adagiato sul fondale a circa 30 m di profondità a 700 m dalla costa, e recuperato nel 2023 grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, Soprintendenza del Mare e OTS Green Divers. Lo studio dei reperti ha portato all’identificazione del pilota, individuato nel SM Pilota Alvise Andrich, Asso dell’Aeronautica Militare pluridecorato al Valor Militare, abbattuto in data 8 giugno 1943 e salvatosi lanciandosi col paracadute (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET: VA IN PENSIONE DOPO 46 ANNI DI CARRIERA ANTOINETTE FERRY, LA STORICA ASSISTENTE DI VOLO EASYJET – easyJet informa: “Con il volo EJU3832, decollato ieri mattina da Edimburgo e atterrato sulla pista di Milano Malpensa nel primo pomeriggio, si è ufficialmente conclusa la lunga ed entusiasmante carriera di Antoinette Ferry al fianco di easyJet. Antoinette, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato il suo settantesimo compleanno e che oggi vive a Cardano al Campo, nei pressi di Varese, vanta infatti una carriera di quasi ventisei anni a bordo degli aerei easyJet e 46 in totale nel mondo dell’aviazione. Dopo aver iniziato a lavorare nel settore giovanissima, Antoinette è entrata a far parte della squadra di easyJet nell’aprile 1998. Inizialmente basata all’aeroporto londinese di Stansted, Antoinette si è trasferita nel novembre 2010 nella base italiana di Milano Malpensa, dove ha lavorato fino a fine febbraio 2024, accogliendo più di 1 milione di passeggeri a bordo di oltre 9.000 voli. Per rendere omaggio alla lunga avventura di Antoinette in easyJet, al momento dell’atterraggio del suo ultimo volo nel ruolo di Capo Cabina, l’assistente di volo è stata accolta da colleghi e amici che l’hanno acclamata e festeggiata consegnandole una targa di ringraziamento per la sua lunga carriera con la compagnia. Lavorare in easyJet è un’esperienza emozionante e aperta a chiunque sogni di trasformare la propria passione per il volo in una vera e propria professione. E non esistono limiti di genere o età per farlo”.

AEROPORTI DI PUGLIA HA EMESSO CON IL SUPPORTO DI UNICREDIT LA PRIMA TRANCE DI OBBLIGAZIONI SENIOR UNSECURED DA 25 MILIONI DI EURO – Aeroporti di Puglia S.p.A ha emesso con il supporto di UniCredit la prima tranche di obbligazioni senior unsecured da 25 milioni di euro con Pricoa Private Capital, divisione di PGIM Inc UniCredit ha agito in qualità di Sole Placement Agent a supporto di Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP) nel contesto di un’operazione di finanziamento a lungo termine per lo sviluppo del Piano Strategico aziendale, approvato dalla Regione Puglia nel luglio dello scorso anno, che prevede investimenti per 153 milioni di euro. Il piano intende attuare lo sviluppo delle infrastrutture e dell’organizzazione di AdP per far fronte alla crescita della domanda di trasporto aereo, sia per scopi turistici sia per scopi industriali e commerciali, trainata dalla crescita economica e dall’attrattività del territorio pugliese. L’operazione si colloca nel contesto di un più ampio accordo (Private Shelf Agreement) con l’investitore per un ammontare pari a circa 80 milioni di dollari nell’arco dei prossimi tre anni (equivalente a un importo complessivo concordato non superiore a 65 milioni di euro). La prima tranche da 25 milioni di euro, consistente in obbligazioni senior unsecured con scadenza 15 anni e cedola semestrale a tasso fisso, è stata collocata in data 1 marzo 2024. “La fiducia accordataci da un grande investitore internazionale è motivo di viva soddisfazione per la nostra società”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. “E’ stata riconosciuta la credibilità e l’affidabilità, nonchè il valore reputazionale di Aeroporti di Puglia che è considerata meritevole dell’attenzione dei mercati finanziari. Con questa operazione di corporate finance, si creeranno le premesse per realizzare gli interventi definiti nel nostro Piano strategico. Gli eccellenti risultati raggiunti ci spronano a individuare ulteriori nuovi obiettivi in termini di consolidamento della connettività aerea della Puglia, di sostenibilità e di innovazione tecnologica. Connettività, sicurezza informatica, blockchain, intelligenza artificiale e automazione assumono un forte impatto, in quanto fattori abilitanti e chiave di posizionamento della catena del valore e di reinvenzione di modelli operativi e di generazione di ricavi, consentendo un migliore utilizzo degli impianti e delle infrastrutture”.

AIR AUSTRAL SVELA LA SUA PROGRAMMAZIONE PER L’ESTATE 2024 – Air Austral introduce modifiche alla sua programmazione di volo per la stagione estiva. Ottimizzando il proprio programma di volo, la compagnia aerea offre ora nuove opportunità di collegamento, soddisfacendo efficacemente la forte domanda di viaggi su determinate rotte. Questo programma di volo è attualmente in fase di implementazione e sarà progressivamente disponibile per la prenotazione.

MILANO PRIME AD AIR OPS 2024 – Il team di Milano Prime ha partecipato nei giorni scorsi alla conferenza AIR OPS 2024 a Bruxelles, dopo un 2023 molto positivo con circa 34.000 business aviation movements gestiti (un buon +4% rispetto al 2022) nei Milano Prime airports e un buon inizio d’anno grazie ad eventi come la Milano Fashion Week.

NUOVO CEO PER LUFTHANSA TECHNIK AERO ALZEY – Lufthansa Technik informa: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Rubin Siddique come nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Lufthansa Technik AERO Alzey. Rubin Siddique apporta un impressionante patrimonio di esperienza e competenza ed è saldamente radicato in Lufthansa Group da molti anni. In precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO in varie società del Gruppo e più recentemente ha guidato il RISE Restructure for Future program di Lufthansa Technik per conto del Board of Lufthansa Technik. Attendiamo con ansia la futura collaborazione e auguriamo a Rubin Siddique un inizio di successo nella nostra azienda”.

SAAB PUBBLICA IL SUO 2023 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – Il Saab Annual and Sustainability Report per il 2023 è da oggi disponibile sul sito web del Gruppo: www.saab.com. “L’Annual and Sustainability Report 2023 descrive l’importante ruolo di Saab nel mantenere le persone e le società al sicuro e il modo in cui i nostri investimenti in capacità, innovazione e nei nostri dipendenti garantiscono che possiamo realizzare una nuova realtà. Il Report presenta anche gli sforzi di sostenibilità di Saab durante l’anno, che includono una strategia aggiornata, con la chiara ambizione di essere un leader di sostenibilità nel settore della difesa. Il Report è disponibile sia in svedese che in inglese. Una short online version dell’Annual Report è disponibile su www.saab.com/annual-and-sustainability-report-2023”, afferma Saab.

EMIRATES PRESENTA LA COLLEZIONE “AWARD WINNERS” SU ICE – Emirates informa: “A partire da marzo, i clienti Emirates potranno sperimentare il meglio della modern movie magic su ice, poiché Emirates presenterà i nuovi film più apprezzati e premiati del 2023/2024. La collezione “Award Winners” appena lanciata su ice di Emirates presenta il meglio, incluso il film pluripremiato di Christopher Nolan, Oppenheimer con Cillian Murphy. Il film è vincitore di 7 premi BAFTA, 5 Golden Globe, 8 Critics Choice e ha anche 13 nomination agli Academy Award®, con i vincitori annunciati durante la cerimonia di Los Angeles il 10 marzo. Anche il vincitore del Golden Globe Killers of the Flower Moon, il western di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, è stato nominato per una serie di premi, tra cui 10 nomination agli Oscar®. Altri dei film più premiati del 2024 su ice includono il dramma romantico coreano Past Lives, l’emozionante dramma francese Anatomy of a Fall e il grande successo al botteghino Barbie, tutti nominati come miglior film alla 96esima edizione degli Academy Awards®. Per i bambini e gli appassionati, i film d’animazione su ice di quest’anno includono The Super Mario Bros. Movie, Spider-Man: Across the Spider-Verse ed Elemental. ice offre anche fino a 100 documentari tra cui scegliere, incluso il film documentario brasiliano Retratos Fantasmas o il film documentario americano After the Bite. I clienti che desiderano l’intrattenimento più recente hanno l’imbarazzo della scelta con Emirates ice, che offre oltre 6.500 canali di film on demand, programmi TV, musica, podcast e persino TV in diretta per catturare notizie e sport internazionali”.

KLM: TRANSATLANTIC PILOT PROJECT LANCIATO CON DTC – KLM informa: “Questa mattina, il volo KL672 da Montreal è atterrato a Schiphol trasportando passeggeri che hanno utilizzato la Digital Travel Credential (DTC) per guidarli attraverso i controlli di frontiera in modo rapido ed efficiente con Tap & Go. Il volo fa parte di un progetto pilota che durerà fino al 31 marzo 2024 sul funzionamento del DTC1 (una copia delle informazioni digitali contenute sul chip del passaporto) in combinazione con il riconoscimento facciale ai controlli di frontiera. Su richiesta della Commissione Europea (CE), il progetto pilota è condotto dal Ministry of Justice and Security, Ministry of the Interior and Kingdom Relations e il National Office for Identity Data, in cooperazione con Royal Netherlands Marechaussee, Amsterdam Airport Schiphol, KLM e il technology provider IDEMIA. La CE ha emesso la richiesta di testare l’uso pratico del DTC nel processo di frontiera. L’UE sta attualmente sviluppando politiche per l’uso di un documento di viaggio digitale, che potrebbe eventualmente consentire l’uso del DTC per l’imbarco e il controllo delle frontiere in futuro. I passeggeri che volano con KLM dal Canada (Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver e Montreal) per Amsterdam possono partecipare al progetto pilota, purché siano in possesso di un passaporto belga, olandese o canadese e abbiano più di 18 anni. Ricevono un invito via e-mail da KLM a partecipare al progetto pilota. I passeggeri possono caricare le informazioni sul passaporto a casa utilizzando un’app, insieme a una foto del viso, facilitando i controlli anticipati da parte delle autorità di controllo delle frontiere prima del loro arrivo a Schiphol. All’arrivo a Schiphol, i partecipanti attraversano uno speciale gate di frontiera DTC Tap & Go. Sulla base di una scansione facciale, viene richiamato il DTC. I partecipanti quindi avvicinano i loro passaporti al lettore del gate di frontiera. Se vi è corrispondenza tra il DTC e il passaporto presentato e dai controlli precedenti non emergono irregolarità, è possibile attraversare la frontiera. Per il progetto pilota è ancora necessario un passaporto fisico. Si prevede che ciò accelererà il processo di frontiera per i viaggiatori”. Barry ter Voert, Chief Experience Officer (CXO) e EVP Business Development di KLM: “Ogni giorno esaminiamo come possiamo rendere il viaggio dei passeggeri ancora più confortevole e piacevole dall’inizio alla fine. In quanto compagnia aerea, KLM è responsabile del controllo dei passaporti, del check-in e dell’imbarco. La digitalizzazione offre l’opportunità di rendere questi controlli più rapidi ed efficienti per i nostri clienti, partendo da casa”.

LA RSAF ACQUISIRA’ OTTO F-35A – La Republic of Singapore Air Force (RSAF) acquisirà otto aerei F-35A, integrando l’acquisto precedentemente annunciato di 12 F-35B, ha affermato il Defence Minister Ng Eng Hen. Gli otto F-35A arriveranno intorno al 2030. L’annuncio fa seguito alla decisione del Mindef del 2023 di acquistare otto F-35B, dopo un acquisto iniziale di quattro F-35B nel 2020. Le due varianti dell’F-35 hanno punti di forza diversi che rafforzeranno le capacità della RSAF. “Gli F-35A sono progettati per una maggiore resistenza: hanno la capacità di trasportare payloads con più alta capacità. Completano la short take-off and vertical landing capability degli F-35B, che fornisce maggiore flessibilità operativa”, afferma il Defence Minister Ng Eng Hen.