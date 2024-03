American Airlines effettua un ordine per un massimo di 133 aerei Embraer

Embraer si è assicurata un importante ordine per 133 aerei da American Airlines Group Inc. per soddisfare la domanda interna negli Stati Uniti. American ha piazzato un ordine fermo con Embraer per 90 E175, con diritti di acquisto per 43 jet aggiuntivi (leggi anche qui). L’aereo verrà consegnato con 76 posti nella configurazione standard a doppia classe di American. L’accordo, con tutti i diritti di acquisto esercitati, vale più di 7 miliardi di dollari al prezzo di listino e gli ordini fermi saranno inclusi nel portafoglio ordini di Embraer nel primo trimestre 2024.

L’E175 è uno degli aerei più popolari nella regione, con 837 velivoli venduti (incluso l’ordine fermo di oggi per 90) e una quota di mercato dell’88% dal 2013.

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra i vettori di rete statunitensi”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Questi ordini continueranno ad alimentare la nostra flotta con aeromobili più nuovi ed efficienti, così potremo continuare a fornire la migliore rete e un’affidabilità operativa da record per i nostri clienti”.

American si concentra sull’introduzione nella sua flotta di aerei regionali a doppia classe più grandi, che continueranno a guidare la connettività dai mercati più piccoli al resto della rete globale della compagnia aerea. American prevede di ritirare tutti i suoi jet regionali a classe singola da 50 posti entro la fine del decennio e continuerà a servire i mercati di piccole e medie dimensioni con jet regionali più grandi.

Si prevede che i dual-class regional jets costituiranno l’intera regional fleet di American una volta completate le consegne dei nuovi Embraer E175.

“L’E175 è davvero la spina dorsale dell’U.S. aviation network, collegando tutti gli angoli del paese”, ha affermato Arjan Meijer, CEO di Embraer Commercial Aviation. “Uno dei programmi aeronautici di maggior successo al mondo, l’E175 è stato aggiornato con una serie di modifiche che hanno migliorato il consumo di carburante del 6,5%. Questo aereo moderno, confortevole, affidabile ed efficiente continua a fornire la connettività da cui gli Stati Uniti dipendono giorno dopo giorno. Questo rappresenta il più grande ordine singolo di E175 mai effettuato da American e ringraziamo American per la sua continua fiducia nei nostri prodotti e nel nostro personale”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)