News Brevi – 04.03.2024

IL TRAFFICO DI RYANAIR A FEBBRAIO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di febbraio 2024. A febbraio Ryanair Group ha trasportato 11,1 milioni di passeggeri (febbraio 2023: 10,6 milioni, +5%), con un load factor del 92% (92% a febbraio 2023). Ryanair ha operato oltre 63.000 voli a febbraio 2024 (oltre 800 voli cancellati a causa del conflitto tra Israele e Gaza). Il dato rolling sui 12 mesi a febbraio 2024 si attesta a 182,6 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (+1%).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA 4° BRIGATA DI BORGO PIAVE – Giovedì 29 febbraio ha avuto luogo, a Borgo Piave (LT), la cerimonia di avvicendamento al comando della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo tra il Generale di Brigata Sandro Sanasi, Comandante uscente e il Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Comandante subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è svolto alla presenza del Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco, del Questore Dottor Raffaele Gargiulo e di autorità militari, civili e religiose del territorio. A conferire maggiore lustro e solennità alla cerimonia, sono intervenuti il Medagliere del Nastro Azzurro ed i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Gonfalone della Provincia di Latina e il Gonfalone della città di Latina. La 4ª Brigata Telecomunicazioni e sistemi per la Difesa aerea e l’assistenza al volo di Borgo Piave è la principale struttura della 3ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare che ha la responsabilità della progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione sia sul territorio nazionale che in operazioni fuori dai confini nazionali, dei sistemi di telecomunicazioni ed elettronica, dei sistemi radar, delle radio assistenze al volo e alla navigazione aerea e dei sistemi di supporto alla meteorologia. La 4ª Brigata ha, inoltre, il compito di qualificare e di addestrare tutto il personale assegnato ai settori Communication Information Systems, sistemi radar della Difesa Aerea, Traffico Aereo e meteo. Dalla Brigata dipendono il 1° e 2° Reparto Tecnico Comunicazioni, il Centro Tecnico per la Meteorologia, le Squadriglie Radar Remote distribuite sul territorio nazionale e il 134ª Centro Radar Remoto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM E BARIN ACCONSENTONO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS (SCBA) – In una lettera indirizzata oggi al Ministry of Infrastructure & Water Management, KLM e BARIN (che rappresenta 50 compagnie aeree nei Paesi Bassi) hanno approvato la pubblicazione della Social Cost-Benefit Analysis (SCBA), commissionata lo scorso anno insieme al Royal Schiphol Group. “Lo studio è stato commissionato per garantire una migliore comprensione delle varie scelte politiche che entrerebbero in gioco se il numero dei voli venisse ridotto a Schiphol. All’epoca si era convenuto che il rapporto sarebbe stato pubblicato solo congiuntamente e con il consenso di tutte le parti interessate. Da allora è emerso che i contenuti del rapporto sono già stati resi pubblici. Ciò ha comprensibilmente portato a sollevare interrogativi. La trasparenza è molto importante per KLM e BARIN, motivo per cui hanno ora acconsentito alla pubblicazione dell’SCBA da parte del Ministry of Infrastructure & Water Management. KLM e BARIN inizialmente hanno scelto di non pubblicare il report perché nutrono molte riserve sulla metodologia utilizzata e sulle conclusioni tratte. KLM e BARIN continueranno a lavorare duramente per trovare un equilibrio tra il settore aereo e l’ambiente. KLM lo ha sottolineato nel suo sector plan “cleaner, quieter and more efficient” e nei “10 Commitments” che KLM e altri 30 industry parties and research institutes hanno sottoscritto. Insieme, questi evidenziano la necessità di un maggiore miglioramento e di un ulteriore inasprimento delle misure in tutto il settore aereo, che dovrebbero essere implementate a livello globale, o almeno a livello europeo. Si prevede che il Ministry of Infrastructure & Water Management presenterà nel prossimo futuro l’SCBA alla House of Representatives of the Netherlands”, afferma KLM.

LEONARDO E EYECAN SVILUPPERANNO SOLUZIONI AI PER I PROCESSI DI MOVIMENTAZIONE E SMISTAMENTO DEI MATERIALI – Sviluppare algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per il tracciamento di oggetti, il rilevamento di anomalie in tempo reale e la classificazione avanzata: è l’obiettivo della partnership strategica tra Leonardo Automation ed EyeCan, startup italiana specializzata in sistemi robotici, AI e sistemi di visione artificiale applicata alle linee di produzione. La collaborazione tra Leonardo ed EyeCan segna l’avvio di un percorso condiviso verso l’innovazione e l’eccellenza tecnologica. Un impegno che farà leva, da un lato, sul know-how di Leonardo Automation nello sviluppo di sistemi di movimentazioni dei materiali e, dall’altro, sulle soluzioni AI di EyeCan che dotano le macchine di capacità percettive e interpretative avanzate per la gestione dei dati visivi. Mettendo a fattor comune competenze diverse e complementari, la partnership consentirà di sviluppare algoritmi innovativi basati sull’intelligenza artificiale, costruiti su misura per una serie di funzioni critiche. Questi saranno fondamentali per ottimizzare i processi di movimentazione e smistamento dei materiali, in particolare per gli oggetti che si muovono a velocità variabili sui nastri trasportatori. L’iniziativa è basata sul progetto “Fast AI 4 Object Tracking”, nato durante l’edizione 2021 di Open Italy, l’ecosistema di innovazione del consorzio ELIS, in cui Leonardo è attivamente coinvolta dal 2019, che favorisce il dialogo e la collaborazione tra grandi imprese, startup, PMI, centri di ricerca, venture capitalist e giovani talenti attraverso lo sviluppo di progetti innovativi. A partire dal successo del Proof of Concept, seguito da una fase di progettazione e sviluppo, le due aziende stanno ora validando la tecnologia in scenari operativi reali, per le applicazioni baggage, packets & parcels. Questa collaborazione è un esempio dell’impegno di Leonardo verso il continuo processo di transizione digitale che migliora l’efficienza operativa dei sistemi.

SAAB REALIZZA UNA NUOVA CARL-GUSTAF FACTORY IN INDIA – Saab ha segnato oggi l’inizio della costruzione della sua nuova Carl-Gustaf® manufacturing facility in India con una cerimonia inaugurale. La fabbrica sarà situata nello stato di Haryana. Dopo aver ricevuto l’approvazione per un investimento diretto estero al 100%, Saab ha fondato una nuova società, Saab FFVO India Pvt Ltd, che sarà interamente proprietaria della nuova manufacturing facility e produrrà Carl-Gustaf M4 weapon. “Sono orgoglioso di iniziare a costruire la nostra prima struttura fuori dalla Svezia per Carl-Gustaf, un prodotto che ha una lunga storia con le forze armate indiane. Non vediamo l’ora di iniziare la produzione del nostro eccellente prodotto, ora progettato e realizzato in India”, afferma Görgen Johansson, Senior Vice President and Head of Saab’s business area Dynamics. “Oggi è una pietra miliare importante per Svezia e India. La fabbrica di Saab sarà il primo impianto di produzione per la difesa in India di proprietà straniera. È una testimonianza delle forti relazioni bilaterali tra i nostri paesi”, afferma Håkan Jevrell, State Secretary for Foreign Trade, Sweden. Saab collaborerà con fornitori indiani e soddisferà pienamente i requisiti di “Make in India” per i sistemi prodotti nello stabilimento. Nel nuovo stabilimento Saab utilizzerà tecnologie complesse tra cui la più recente sighting technology e advanced carbon fibre winding per produrre Carl-Gustaf M4 per le Indian armed forces e componenti che potrebbero essere inclusi nei sistemi di altri utenti. Il Carl-Gustaf system è in servizio con l’Indian Army dal 1976.

ROLLS-ROYCE CREERA’ OLTRE 200 POSTI DI LAVORO CON NUOVI UFFICI A CARDIFF E GLASGOW – Rolls-Royce Submarines ha annunciato oggi l’intenzione di aprire nuovi uffici a Cardiff e Glasgow per attirare i migliori talenti e soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy e il recente annuncio riguardo AUKUS. “Le sedi degli uffici satellite a Cardiff e Glasgow, finanziati dal Ministero della Difesa britannico (MOD), sono state selezionate per facilitare l’accesso ai pool di talenti qualificati in entrambe le regioni, con oltre 100 posti di lavoro creati in ciascuna città. L’aumento della domanda di specialisti tecnici vedrà l’apertura di nuovi uffici a St Mellons, Cardiff, e all’Airport Business Park di Glasgow. L’azienda intende attirare i migliori ingegneri e specialisti di tutto il Regno Unito per lavorare su un portafoglio crescente di defence nuclear projects. Nel marzo 2023 è stato confermato che Rolls-Royce Submarines avrebbe fornito tutti i nuclear reactor plants che alimenteranno i nuovi attack submarines come parte dell’accordo trilaterale tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti”, afferma Rolls-Royce. Steve Carlier, President – Rolls-Royce Submarines, ha dichiarato: “Per aiutarci ad avere successo, vogliamo attirare le persone più brillanti e migliori da tutto il Regno Unito per aiutarci a costruire un mondo migliore con il nucleare”. Rolls-Royce Submarines impiega attualmente più di 4.000 persone per progettare, produrre e fornire supporto in servizio ai pressurised water reactors che equipaggiano ogni imbarcazione della Royal Navy submarine fleet.