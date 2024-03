Emirates e ITA Airways firmano un MoU, pianificando una cooperazione estesa per il codeshare

Emirates e ITA Airways hanno siglato oggi un protocollo d’intesa (MoU) per trasformare il loro già esistente accordo d’interlinea in una partnership di codeshare completa. Una volta attivato, il codeshare aumenterà le opzioni di viaggio e le possibilità di connessione per i clienti che viaggiano tra Dubai, l’Italia e altre destinazioni.

Il protocollo firmato oggi getterà le basi per rafforzare la partnership tra le due compagnie aeree, creando collegamenti one-stop verso città note in Italia e in tutta Europa con ITA Airways, e aprendo a viaggi più semplici e veloci verso la rete Emirates da Dubai con le migliori rotte, orari e connessioni.

Adnan Kazim, Deputy President e Chief Commercial Officer di Emirates Airline, ha dichiarato: “Migliorare le nostre partnership e potenziare la nostra presenza in regioni chiave come l’Europa è parte integrante della nostra strategia commerciale, e sottolinea il nostro impegno a fornire ai clienti flessibilità attraverso le reti complementari dei nostri partner. La collaborazione con ITA Airways rafforzerà la nostra presenza in città interessanti in Italia e in punti chiave in Europa. Siamo impazienti di attivare pienamente la nostra partnership con ITA Airways nei prossimi mesi e di fornire un accesso impareggiabile a entrambi i nostri network in crescita”.

Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare oggi questa partnership di codeshare con Emirates. Questo MoU rafforza ulteriormente la strategia commerciale di crescita di ITA Airways e apre una via di accesso privilegiata a tutti i passeggeri che potranno beneficiare della connettività via Roma Fiumicino e Dubai. Questo accordo segna la 35esima partnership in codeshare della Compagnia, un risultato eccellente che abbiamo raggiunto in poco più di due anni”.

Grazie al codeshare previsto, i clienti di Emirates potranno viaggiare senza problemi verso una serie di città italiane dal gateway della compagnia aerea a Roma, incluse destinazioni turistiche popolari come Firenze, Genova, Palermo, Trieste, per citarne alcune. I clienti potranno anche collegarsi a città europee come Tirana, Sofia e altre grandi città.

I clienti di ITA Airways potranno beneficiare, partendo da Roma Fiumicino, delle numerose destinazioni offerte dall’ampio network di Emirates via Dubai. La connettività fornita tra Emirates e ITA Airways offrirà inoltre una biglietteria combinata e trasferimenti di bagagli senza interruzioni. L’accordo previsto supporterà anche le visite inbound verso i punti italiani dalle regioni del network Emirates, tra cui Australia, Estremo Oriente, Medio Oriente/GCC e Asia Occidentale.

Il protocollo d’intesa mira anche a stabilire, in una fase successiva, l’estensione dei vantaggi di fedeltà reciproca sui programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree.

Una volta ottenute le necessarie approvazioni governative e normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili ai clienti attraverso le piattaforme online e delle agenzie di viaggio.

Emirates serve l’Italia dal 1992. La compagnia aerea opera attualmente 41 voli settimanali tra Dubai e i suoi quattro gateway italiani, tra cui Roma, Milano, Venezia e Bologna, con un mix di Boeing 777 e Airbus A380.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Emirates – Photo Credist: Emirates)