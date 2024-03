Brussels Airlines raggiunge risultati record nel 2023 e riceve un nuovo riconoscimento per “THE LOFT”

Brussels Airlines chiude il 2023 con un Adjusted EBIT di 53 milioni di euro, in miglioramento di 127 milioni rispetto al 2022. Il secondo e il terzo trimestre record hanno compensato il primo e l’ultimo trimestre dell’anno tradizionalmente più deboli. La compagnia ha raggiunto un margine del 3,4% nel 2023, mentre l’8% rimane l’obiettivo per i prossimi anni. I risultati del 2023 segnano un punto di svolta e un significativo passo avanti verso il profitto sostenibile.

La compagnia aerea belga ha aumentato il proprio utile operativo del 24%, raggiungendo ben 1,60 miliardi di euro per il 2023, tornando ai livelli del 2019. Il fatturato dello scorso anno è stato trainato dal 19% in più di voli, da un’offerta di rete ampliata, da un aumento della domanda e da rendimenti più elevati. Le destinazioni sub-sahariane sono state ancora una volta una roccaforte per la compagnia aerea.

Nel 2023 Brussels Airlines ha accolto a bordo dei suoi voli 8,29 milioni di passeggeri, un aumento del 21% rispetto al 2022, ma ancora al di sotto dei livelli pre-covid.

“Siamo orgogliosi di chiudere il 2023 con un solido profitto, dopo una riorganizzazione di grande impatto e diversi anni in perdita. Ciò dimostra che il nostro duro lavoro ora sta davvero dando i suoi frutti e vorrei ringraziare tutti i colleghi di Brussels Airlines che hanno contribuito a questi risultati record. Tuttavia, abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere il nostro obiettivo di margine dell’8% e possiamo davvero parlare di redditività sostenibile. Questo è esattamente ciò su cui ci concentreremo nel 2024, per compiere un altro passo significativo verso il nostro obiettivo”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Quello che presentiamo oggi è un risultato record per la nostra compagnia. L’intero team di Brussels Airlines ha lavorato duramente per ottenere l’impressionante miglioramento di 127 milioni di euro su base annua. È molto incoraggiante vedere che gli sforzi congiunti danno i loro frutti. La nostra strategia futura è quella di crescere in modo redditizio. Per raggiungere questa crescita, lavoriamo su un assetto sostenibile e a prova di futuro. Essere un ottimo datore di lavoro in Belgio, in grado di attrarre e trattenere talenti per tutti i dipartimenti, è determinante in questo senso”, afferma Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer, Brussels Airlines.

La lounge di Bruxelles Airlines vince il premio “Europe’s Leading Airline Lounge” per la sesta volta consecutiva

Per la sesta volta consecutiva, THE LOFT di Brussels Airlines e Lexus viene premiata come “Europe’s Leading Airline Lounge” ai World Travel Awards di Berlino. La compagnia aerea adatta continuamente la lounge per offrire ai propri clienti un prodotto di alto valore.

THE LOFT di Brussels Airlines e Lexus è la lounge nella zona Schengen dell’aeroporto di Bruxelles. Offre una varietà di opzioni di posti per consentire agli ospiti di lavorare, rilassarsi o mangiare e bere. La lounge è aperta ai passeggeri di Business Class, agli status holders del Miles and More loyalty program e ai membri Star Alliance Gold. I passeggeri che viaggiano con Brussels Airlines in Economy Class possono accedere alla lounge a pagamento durante i periodi non di punta.

“Sulla base del feedback dei nostri ospiti, continuiamo a investire in modo intelligente nella nostra lounge per rimanere al top. Recentemente abbiamo rinnovato le cabine doccia, migliorato l’allestimento del buffet e introdotto il menù “a la carte” nell’area HON, solo per citare alcuni esempi. Sono onorato che ci venga assegnato questo premio per la sesta volta consecutiva. Ringrazio calorosamente l’intero team della lounge, nonché i partner e i fornitori per il loro impegno quotidiano per rendere questa lounge eccezionale così com’è”, afferma Olivier Brynaert, Head of Customer Experience, Brussels Airlines.

Brussels Airlines prevede ulteriori miglioramenti per THE LOFT, come un angolo caffè rinnovato, in stretta collaborazione con il caffè Rombouts, ed eventi regolari incentrati sulla Belgitude. A ciò si aggiungono altre forti partnership con Neuhaus e Grohe.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)