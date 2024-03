Austrian Airlines riporta ottimi risultati nel 2023

Dopo un risultato annuale leggermente positivo nel 2022, Austrian Airlines è tornata chiaramente in utile nel 2023. L’Adjusted EBIT della compagnia aerea per l’intero anno ammonta a 127 milioni di euro. I fattori chiave del successo sono stati soprattutto la stabilità delle operazioni di volo e una propensione al viaggio costantemente elevata. Lo scorso anno il numero di passeggeri è aumentato del 24%, raggiungendo i 13,9 milioni, appena al di sotto del livello pre-pandemia di 14,7 milioni di passeggeri nel 2019.

Nel 2023 l’annual revenue di Austrian Airlines è aumentato da 1,871 miliardi di euro dell’anno precedente a 2,346 miliardi di euro (+25%). Con 2,406 miliardi di euro, il total revenue è aumentato del 23% rispetto all’anno precedente, mentre le spese totali sono aumentate del 17%, attestandosi a 2,279 miliardi di euro. L’Adjusted EBIT di Austrian Airlines è stato quindi pari a 127 milioni di euro, rispetto a 3 milioni di euro nel 2022. Al 31 dicembre 2023 Austrian Airlines impiegava 6.121 persone (+8%).

“Abbiamo lavorato duro come una squadra, ottenendo ottimi risultati in termini di regolarità e puntualità e la domanda era alta. L’ottimo risultato annuale comporta una partecipazione agli utili di oltre 30 milioni di euro a tutti i dipendenti e onora così il fatto che questo successo sia stato ovviamente raggiunto insieme come una squadra”, dice soddisfatta il CEO di Austrian Airlines, Annette Mann. “Tuttavia, le condizioni generali nel settore dell’aviazione e sul posto rimangono difficili a causa delle incertezze geopolitiche e di varie decisioni politiche. Nel complesso siamo molto soddisfatti del 2023, ma dovremo fare molto per garantire che questo successo non rimanga un miracolo”.

Grazie al successo dello scorso anno, il rinnovamento e l’espansione della flotta a lungo raggio inizieranno prima e più velocemente di quanto precedentemente previsto. Austrian prenderà in consegna i primi due aerei a lungo raggio Boeing 787-9 Dreamliner nel primo trimestre del 2024. Dopo i voli di addestramento sulle rotte a corto raggio, i due aerei dovrebbero essere integrati nella rete a lungo raggio verso il Nord America all’inizio dell’estate. La flotta Austrian a lungo raggio crescerà così fino a 11 aerei, mentre l’intera flotta esistente comprenderà quindi 68 aerei. Austrian riceverà altri nove Dreamliner entro il 2028, che sostituiranno gradualmente gli attuali jet a lungo raggio di Austrian della famiglia B777 e B767.

Dall’ottobre 2022 si sono aggiunti alla flotta anche cinque nuovi aeromobili Airbus A320neo. Il quinto aereo ha effettuato il suo primo volo commerciale nel febbraio 2024.

“Oltre alla graduale modernizzazione ed espansione della nostra flotta, siamo lieti di aver raggiunto la massima puntualità nel 2023. L’anno scorso siamo stati la terza compagnia aerea più puntuale in Europa. Questo ci rende orgogliosi come squadra e sottolinea la nostra affidabilità nei confronti dei nostri ospiti”, spiega il COO, Francesco Sciortino.

Con la nuova destinazione a lungo raggio Boston a partire dall’estate 2024, Austrian espande ulteriormente la sua posizione di chiaro numero uno nell’hub di Vienna. In futuro, Boston sarà servita come destinazione tutto l’anno e fino a sei volte a settimana. Ciò aumenterà la presenza intercontinentale di Austrian a 19 destinazioni. In totale, Austrian Airlines offrirà ai suoi ospiti voli verso più di 125 destinazioni nel 2024.

Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: “Con le nostre nuove destinazioni offriremo ai nostri ospiti un portafoglio di destinazioni ancora più ampio, più voli e un’offerta estremamente interessante nel 2024. Una cosa è chiara: Austrian è e rimarrà il chiaro numero 1 a Vienna. Il Nord America continuerà a essere il nostro focus sulle rotte a lungo raggio e presto i primi ospiti decolleranno sui nostri nuovi aerei a lungo raggio”.

“Abbiamo iniziato il nuovo anno con il vento favorevole del 2023. Non vogliamo solo mantenere la nostra posizione di leader, ma vogliamo espanderla. Ciò è necessario anche per poter finanziare gli elevati investimenti nella nostra flotta e l’ulteriore crescita”, conclude Annette Mann.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)