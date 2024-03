SWISS registra un risultato operativo record per il 2023. Siglata partnership con Climeworks

Swiss International Air Lines (SWISS) ha conseguito per il 2023 un Adjusted EBIT pari a 718,5 milioni di franchi, un miglioramento di circa il 58% rispetto al risultato dell’anno precedente (2022: 456 milioni di franchi) e l’Adjusted EBIT rettificato più alto nella storia della compagnia ad oggi. Il fatturato totale dell’anno ammonta a 5,3 miliardi di franchi, con un aumento di circa il 21% rispetto al livello dell’anno precedente (2022: 4,4 miliardi di franchi). L’Adjusted EBIT margin per l’anno è stato pari al 13,5%.

Per il quarto trimestre 2023, SWISS ha conseguito un Adjusted EBIT di 102,6 milioni di franchi, un calo del 39,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (quarto trimestre 2022: 168,6 milioni di franchi). I ricavi totali del quarto trimestre sono tuttavia aumentati del 6,8% raggiungendo 1,3 miliardi di franchi (4° trimestre 2022: 1,2 miliardi di franchi).

“Le sfide del 2023 erano notevoli”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Nonostante ciò, presso SWISS non abbiamo avuto successo solo in termini finanziari: siamo stati anche la compagnia aerea più stabile d’Europa. Sono quindi molto orgoglioso del lavoro di tutto il nostro team SWISS e sono felice di questo ottimo risultato economico. Con il 2023 ci siamo lasciati saldamente alle spalle gli anni di crisi. SWISS oggi è forte, stabile e competitiva: queste sono le migliori credenziali che potremmo avere per continuare il nostro successo. Allo stesso tempo, dobbiamo migliorare in ambiti quali la puntualità e la soddisfazione del cliente e dobbiamo continuare a contribuire a rendere i viaggi aerei più sostenibili. E a tal fine, da qui al 2027, investiremo fino a 5 miliardi di franchi nella nostra flotta di aerei, nella nostra customer experience, nei nostri dipendenti e nella nostra sostenibilità”.

“Siamo estremamente lieti che, dopo aver attraversato gli anni della pandemia finanziariamente molto difficili, ora abbiamo superato significativamente le aspettative e registrato un risultato operativo record”, afferma il CFO di SWISS, Markus Binkert.

La domanda per gli SWISS air cargo services è diminuita sostanzialmente rispetto al 2022, ed è ora tornata sostanzialmente ai livelli pre-coronavirus, anche perché gli airfreight operators hanno costantemente ampliato le loro capacità nel corso dello scorso anno e le catene di approvvigionamento globali si sono ora nuovamente stabilizzate. “Ancora una volta, tuttavia, la nostra attività Swiss WorldCargo ha dato un contributo significativo al nostro risultato economico complessivo”, conferma il CFO Binkert.

Nel 2023 SWISS ha trasportato circa 16,5 milioni di passeggeri, poco meno del 30% in più rispetto all’anno precedente. Il totale dei voli operati è aumentato del 22,5% arrivando a oltre 130.000. SWISS ha offerto nel 2023 il 28,2% di capacità in più rispetto all’anno precedente. Il volume totale del traffico per l’anno è aumentato del 33,9%. Il load factor è stato pari all’84,5%, un miglioramento di 3,6 punti percentuali rispetto al 2022. La capacità di sistema di SWISS per il 2023 era pari a circa l’87% dei suoi livelli pre-coronavirus. Per il 2024, la compagnia mira ad aumentare ulteriormente la propria capacità complessiva fino a circa il 95%.

SWISS e Climeworks tracciano un percorso condiviso per un futuro più sostenibile

Swiss International Air Lines (SWISS) e Lufthansa Group sono diventati i primi membri del settore aereo ad intraprendere una partnership strategica a lungo termine con la società svizzera Climeworks. I partner intendono lavorare insieme per promuovere l’espansione della tecnologia innovativa di Climeworks per la rimozione dell’anidride carbonica (CO2) dall’aria attraverso un processo noto come cattura diretta dell’aria o DAC. In qualità di primi airline partner di Climeworks, SWISS e Lufthansa Group hanno firmato un accordo per la rimozione del biossido di carbonio che porterà loro un ulteriore importante passo avanti verso i loro ambiziosi obiettivi di sostenibilità. La nuova partnership si estenderà inizialmente fino al 2030, ma prevede anche opzioni per l’acquisizione di ulteriori volumi di rimozione del carbonio.

“Siamo molto orgogliosi di essere la prima compagnia aerea al mondo a collaborare con Climeworks e a dare questo contributo sostanziale allo sviluppo di una tecnologia che dovrebbe aiutare il settore aereo a fare molta strada verso il raggiungimento del suo obiettivo di zero emissioni”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “La sostenibilità è sia una questione crescente tra i nostri clienti che una pietra angolare della nostra strategia aziendale. E insieme alle nostre altre ampie azioni per ridurre le nostre emissioni di CO2, stiamo ora dimostrando il nostro ulteriore impegno per la causa della sostenibilità diventando la prima compagnia aerea a collaborare con Climeworks e sottolineando così l’importanza chiave della sua tecnologia di cattura diretta per il settore del trasporto aereo. Allo stesso tempo, promuoviamo e sosteniamo ancora una volta l’innovazione svizzera attraverso la nostra nuova collaborazione Climeworks”.

“Siamo lieti di aver assicurato SWISS e Lufthansa Group come nostri primi partner nel settore dell’aviazione per la nostra tecnologia di cattura diretta dell’aria”, aggiunge Jan Huckfeldt, Chief Commercial Officer di Climeworks. “Il loro interesse e coinvolgimento confermano la domanda da parte del settore aereo di soluzioni di qualità a lungo termine per eliminare la CO2. E il loro impegno è vitale per i nostri sforzi di potenziare la nostra tecnologia. Attraverso il loro coinvolgimento sul fronte della rimozione del carbonio, SWISS e Lufthansa Group stanno svolgendo un ruolo pionieristico e sottolineano il loro fermo impegno per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nel settore aereo”.

SWISS e le sue compagnie aeree sorelle all’interno di Lufthansa Group continuano a sviluppare e perfezionare modi e mezzi affinché i propri clienti possano portare maggiore sostenibilità alle loro attività di viaggio aereo, contribuendo ad aumentare sostanzialmente l’uso di SAF e supportando le tecnologie climatiche pertinenti. SWISS offre ai suoi clienti una serie di opzioni attraverso le quali possono rendere i loro viaggi più sostenibili, acquistando SAF e/o compensando le emissioni di carbonio del loro volo attraverso investimenti in progetti di protezione del clima. I clienti SWISS avranno presto l’ulteriore possibilità di supportare l’espansione della tecnologia di cattura diretta di Climeworks.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)