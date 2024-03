Airbus Helicopters e SKYCO Leasing firmano un accordo per sei elicotteri H175

Airbus Helicopters e SKYCO International Financial Leasing Co., Ltd., state-owned enterprise appartenente alla provincia cinese del Guangdong, hanno firmato un contratto per sei elicotteri H175.

“Incaricata dal Guangdong Provincial Government, SKYCO Leasing ha il compito di guidare lo sviluppo dell’industria aeronautica nella provincia. I versatili elicotteri H175 acquistati da SKYCO Leasing saranno impiegati dal Guangdong Government per search and rescue, emergency medical services, disaster relief e per altri servizi pubblici in Cina“, afferma Airbus.

“Questa cooperazione va ben oltre l’acquisto degli elicotteri. È un segno inequivocabile della volontà della Provincia del Guangdong di guidare lo sviluppo del mercato degli elicotteri nella regione meridionale della Cina. Siamo orgogliosi che il Guangdong Provincial Government abbia scelto Airbus Helicopters per realizzare insieme questo ambizioso progetto di cooperazione”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“Oltre all’acquisto degli elicotteri, le parti hanno concordato il rafforzamento dell’impronta di Airbus Helicopters nella China Guangdong Province e nella Greater Bay Area in stretta collaborazione con SKYCO Leasing. Questo include lo sviluppo congiunto di support and services activities e un assetto di cooperazione industriale per gettare solide basi per lo sviluppo dell’aviazione generale, promuovendo la riforma per l’apertura del low-altitude airspace. La partnership esplorerà inoltre un modello di business efficace adattato al Chinese aviation market che contribuirà alla crescita economica regionale.

In servizio dal 2015, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class, combinando long-range e payload con qualità di volo fluide, rendendolo la soluzione ottimale per un’ampia gamma di onshore and offshore mission profiles, tra cui disaster relief, search & rescue e altri servizi pubblici, così come crew change e private and business aviation. I 55 H175 attualmente in servizio hanno accumulato oltre 210.000 ore di volo, di cui 184.000 nell’energy sector”, conclude Airbus.

