News Brevi – 08.03.2024

BRUSSELS AIRLINES: IL 52% DEI DIPENDENTI SONO DONNE, BEN RAPPRESENTATE ANCHE NELLE POSIZIONI DI LEADERSHIP – In occasione della Giornata internazionale della donna, Brussels Airlines celebra le donne in tutta la compagnia. La compagnia aerea ha il 52% di dipendenti donne. Le donne sono ben rappresentate anche ai vertici aziendali: 9 top manager su 20 (45%) sono donne; questa cifra sale addirittura a 2 su 3 ovvero al 67% nel Management Board. La missione di Brussels Airlines è: “Vogliamo essere la compagnia aerea più affidabile, facendo sentire tutti a casa”. Ecco perché l’uguaglianza di genere è un tema centrale per la compagnia aerea. Il 52% della forza lavoro totale di Brussels Airlines è femminile. Si tratta di un valore molto superiore alla media del settore del 41% in Europa. Anche se le donne sono ben rappresentate in Brussels Airlines, c’è ancora una grande differenza tra i dipartimenti. Il reparto Ground Operations ha il maggior numero di dipendenti donne (76%), insieme al reparto Cabin Crew (72%). I dipartimenti con la più bassa rappresentanza di donne sono IT (26%), Cockpit (10%) e Maintenance and Engineering (5%). Tuttavia, Brussels Airlines ha molti più piloti donne rispetto alla media del settore che è solo del 4%. Presso Brussels Airlines due Directors su tre sono donne (il CEO, Dorothea von Boxberg e il CFO, Nina Öwerdieck). Nel complesso, 9 top manager su 20 (o il 45%) della compagnia aerea sono donne. Questa non è una coincidenza. Il successo di Lufthansa Group dipende in larga misura dalle diverse competenze, prospettive ed esperienze dei suoi dipendenti. La forza lavoro più efficiente e innovativa è quella diversificata. Brussels Airlines ha quattro Diversity and Inclusion communities. Una di queste, NTWRKX, si concentra sull’emancipazione femminile. “NTWRKX mira a creare consapevolezza sul pensiero stereotipato e sui pregiudizi inconsci. E’ importante parlarne e mostrare esempi stimolanti di donne che superano questi stereotipi e aprono la strada. NTWRKX non riguarda solo le donne che parlano alle donne, vogliamo raggiungere attivamente tutti in Brussels Airlines, perché solo insieme possiamo creare la vera uguaglianza”, affermano Sarah Han e Susana Fouto, NTWRKX, Brussels Airlines.

EMIRATES SUPPORTA I CLIENTI CHE OSSERVANO IL MESE SACRO DEL RAMADAN – Emirates informa: “Riflettendo lo spirito di unione durante il mese sacro del Ramadan, Emirates servirà migliaia di meal boxes per i passeggeri sia a bordo che ai gate d’imbarco, proiettando una serie di contenuti religiosi e programmi televisivi popolari sul ice, oltre a offrire piatti tradizionali del Ramadan nelle lounge. Nelle lounge Emirates al Dubai International Airport (DXB), durante il Ramadan verranno offerti dolci tradizionali arabi, datteri e caffè. Le lounge Emirates sono inoltre dotate di sale di preghiera dedicate. Per i clienti, presso i gate d’imbarco Emirates selezionati durante l’orario dell’iftar, vi saranno iftar boxes gratuiti per aiutare a interrompere il digiuno. Per garantire i massimi livelli di precisione per i passeggeri, Emirates utilizza uno strumento unico per calcolare gli orari corretti per imsak e iftar durante il volo, in base agli orari di alba e tramonto del luogo dove il volo sta passando, utilizzando la longitudine, la latitudine e l’altitudine dell’aereo. Quando il sole tramonta, i passeggeri verranno ufficialmente informati dell’orario dell’iftar dal capitano. I pasti Iftar saranno serviti in box su misura, progettati da Emirates per rappresentare la ricca eredità emiratina dei tessitori di Al Sadu. Questa tradizionale tessitura comunitaria praticata dalle donne beduine degli Emirati Arabi Uniti che realizzano accessori realizzati a mano con motivi geometrici distintivi, riflette l’aspetto comunitario del Mese Sacro. Per tutta la durata del mese sacro, Emirates ice presenterà contenuti religiosi speciali. Il Sacro Corano è disponibile anche su ice. Emirates offre corsi di sensibilizzazione sul Ramadan al personale di cabina e ai team di terra a Dubai e in tutta la sua rete. Sono state fornite risorse di formazione speciali per garantire che i team operativi siano consapevoli del Mese Sacro, comprendano il significato culturale e le sfumature di questo periodo e riconoscano le pratiche specifiche in cui si impegnano i musulmani, in modo che siano preparati a fornire i massimi livelli di servizio ai clienti durante tutto il loro viaggio”.

EMPOWERMENT FEMMINILE: UN IMPEGNO QUOTIDIANO PER LEONARDO – Inspire Inclusion, il tema della Giornata internazionale della donna 2024, è declinato in Leonardo in un quotidiano impegno per promuovere un ambiente di lavoro collaborativo e inclusivo. Trasformare ogni differenza in un’opportunità di crescita attraverso il lavoro di squadra è un fattore strategico di competitività, di valorizzazione del capitale umano e di innovazione, tutti elementi chiave per garantire la crescita sostenibile del Gruppo. Una recente analisi del Global Compact Network delle Nazioni Unite del 2023, effettuata su 24.000 aziende in 162 Paesi, per un totale di 138 milioni di lavoratori, ha rilevato che per lo stesso tipo di lavoro le donne sono pagate in media il 20% in meno rispetto agli uomini e che solo il 5% dei CEO nel mondo sono donne. Per di più, a livello globale, solo il 53% delle donne in età lavorativa ha un’occupazione, contro l’80% degli uomini. A fronte di questa situazione saranno necessari ancora 169 anni per raggiungere la parità economica al lavoro. Questi dati ci restituiscono la fotografia di un mondo che deve fare ancora molta strada verso un pieno riconoscimento del contributo delle donne all’interno dei contesti lavorativi e non solo. Un serbatoio di intelligenza e talento che deve essere messo al servizio dello sviluppo socio-economico delle nostre comunità. Per realizzare questo obiettivo, governi, imprese e singole persone devono collaborare a livello globale e agire per contrastare i comportamenti discriminatori e combattere le disuguaglianze di genere sul posto di lavoro. Leonardo crede fermamente che Diversità, Equità & Inclusione (DE&I) non siano solo un valore in sé, ma anche un fattore strategico per la competitività, l’innovazione e la crescita sostenibile dell’azienda. Per questo promuove una cultura a sostegno dell’inclusione e della parità di genere, in cui tutte le persone possano esprimere appieno il loro potenziale. Questo impegno è stato recentemente rafforzato con la pubblicazione della Policy DE&I e con la nomina della DE&I Manager per Leonardo SpA. Inoltre, nel Piano di Sostenibilità, Leonardo ha stabilito obiettivi concreti e misurabili per guidare le azioni mirate a creare un ambiente di lavoro in cui ogni persona possa sentirsi accolta e valorizzata.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA VISITA DELL’AGCM ITALIANA IN SEDE A DUBLINO – Ryanair informa: “Ryanair oggi ha ricevuto alle 12.30 la visita di un team dell’AGCM italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) insieme al CCPC irlandese (The Competition and Consumer Protection Commission) nell’ambito di un’indagine in Italia sulle istanze presentate dalle OTA e dalle agenzie di viaggio italiane in merito alla campagna di Ryanair in corso volta a proteggere i consumatori dai prezzi eccessivi applicati dalle OTA. Ryanair ed il suo team sono lieti di collaborare pienamente con questa indagine di lunga durata e sempre più efficace. Nelle ultime settimane alcune di queste OTA hanno firmato accordi di distribuzione “approvati” con Ryanair”.

AIR FRANCE PARTECIPA ALLA TERZA EDIZIONE DI “FEMINIZING AIRLINE PROFESSIONS” – Da quasi 20 anni Air France si impegna a favore della diversità di genere e dell’uguaglianza professionale tra uomini e donne, in particolare promuovendo l’accesso delle donne a tutte le professioni. Consapevole che la diversità dei talenti è una risorsa importante per qualsiasi azienda, Air France è attenta a promuovere le competenze, il know-how e la professionalità di tutti i suoi dipendenti. Venerdì 8 marzo 2024 Air France partecipa alla 3a edizione dell’evento “Feminizing professions” organizzato da AIREMPLOI, associazione di cui Air France è membro fondatore. Questa iniziativa è il risultato di una partnership tra Air Emploi, Air France, Airbus, ADP Group, Ariane Group, Dassault Aviation, Transavia, French Air Force, French Navy e le federazioni professionali. L’edizione 2024, organizzata presso la sede di ADP Group, permetterà a 100 ragazze e studenti delle scuole secondarie della regione di incontrare più di cinquanta professionisti civili e militari in workshop e tavole rotonde, che presenteranno la realtà delle carriere e dei possibili percorsi di carriera negli aviation and space sectors. L’impegno di Air France all’interno della Feminizing airline professions association rientra in un approccio a lungo termine. Questa iniziativa fa parte di un impegno volto ad aumentare la diversità di genere nelle professioni aeronautiche. Nel gennaio 2022 Air France ha firmato il suo sesto accordo triennale sulla parità professionale, che stabilisce misure concrete per sostenere le donne in posizioni di responsabilità e aumentare la percentuale di donne manager e nei management committees. Nel 2024 Air France prevede di reclutare quasi 1.000 nuovi piloti, tecnici o ingegneri aeronautici, specialisti informatici, logistici, ecc. Tutte le procedure sono state progettate per garantire alle donne e agli uomini pari accesso alle opportunità di lavoro offerte.

AIR CANADA E CAE ANNUNCIANO I VINCITORI DEL 2024 JUDY CAMERON SCOLARSHIP – Air Canada e CAE hanno annunciato i vincitori del 2024 Judy Cameron Scholarship Winners. “Harnoor Bagarhy, di Brampton, Ontario, sta lavorando su una Commercial License presso il Brampton Flight Centre. Harman Bagarhy, di Brampton, Ontario, sta perseguendo il suo Multi Crew presso il Brampton Flight Centre. Emily Contos, di Winnipeg, Manitoba, sta facendo il suo Multi IFR all’Harv’s Air. Chanelle Wilson, di Coldstream, B.C., sta conseguendo la sua licenza commerciale presso la Mount Royal University. I CAE Women in Flight ambassadors: Ashley Gellatly, di Cargill, Ontario, sta completando la qualifica di istruttore al Genesis Flight College. Nyssa Hansen, di Delta, B.C., sta conseguendo la licenza commerciale presso la Amy’s Flying School mentre completa il suo corso di laurea in Business Administration Aviation presso l’Università della Fraser Valley. Chloe Muhl, di Grimsby, Ontario, sta completando il corso di Istruttore presso la Spectrum Airways dopo essere stata la prima donna a laurearsi in Astrofisica presso l’Università di Waterloo in tre anni record. Trisha Virdee, di Innisfil, Ontario, sta svolgendo il suo IFR Multi Engine presso il Politecnico di Seneca mentre presta servizio come Canadian Armed Forces reservist First Aid Instructor/Examiner e collabora al reclutamento con oltre venti certificazioni”, afferma Air Canada.

WIZZ AIR LANCIA TARIFFE DI SALVATAGGIO PER I PASSEGGERI SULLE ROTTE GIORDANE – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair per Amman, in Giordania, da tre Paesi europei. Le tariffe di salvataggio sono disponibili sui collegamenti tra Amman e Budapest, Milano, Roma e Vienna. Gli interessati possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da e per Amman fino al 30 aprile (incluso). I viaggiatori hanno la possibilità di prenotare un volo WIZZ con partenza fino a 3 giorni prima e 3 giorni dopo la data del volo originale Ryanair. Le tariffe di salvataggio di 29,99 EUR sono soggette a disponibilità per ogni singolo volo. I passeggeri possono effettuare la prenotazione su una pagina dedicata del sito ufficiale di Wizz Air (https://wizzair.com/en-gb/rescue)”.

AMERICAN AIRLINES: INIZIA IL NUOVO AADVANTAGE YEAR – È in corso il nuovo AAdvantage® status qualification year. “Con molti modi per guadagnare Loyalty Points, il viaggio verso lo status e i premi è semplice. I Loyalty Points vengono guadagnati verso lo status e possono anche sbloccare Loyalty Point Rewards a partire da 15.000 Loyalty Points. Il saldo dei Loyalty Point Rewards si azzera ogni 1 marzo. Ciò non influisce sul saldo delle AAdvantage® miles, che possono ancora essere utilizzate per viaggi ed esperienze futuri. Ogni anno, il saldo dei Loyalty Points viene ripristinato a zero il 1° marzo. Viaggiare è meglio come AAdvantage® member ed è ancora meglio con lo status. Raggiungendo l’AAdvantage® status e i Loyalty Point Rewards puoi salire di livello nei viaggi con imbarco prioritario, upgrade gratuiti, bagagli registrati gratuiti e altro ancora. Il programma AAdvantage è il compagno di viaggio gratificante per eccellenza. Se non sei già membro, iscriviti gratuitamente su aa.com. Scarica l’app mobile American Airlines per monitorare i tuoi progressi verso l’AAdvantage® status. La partecipazione al programma AAdvantage® è soggetta ai termini e alle condizioni di AAdvantage®, disponibili su aa.com”, afferma American Airlines.

SVEDESI E DANESI VEDONO SAS COME IL BRAND PIÙ SOSTENIBILE NEL SETTORE DELL’AVIAZIONE – Secondo l’ampio sondaggio Sustainable Brand Index, SAS è percepito come il brand leader nell’ambito della sostenibilità nel settore dell’aviazione sia in Svezia che in Danimarca. In Svezia SAS ha vinto per il secondo anno consecutivo, mentre in Danimarca la compagnia è salita dal penultimo posto dell’anno scorso al primo posto quest’anno nella categoria delle compagnie aeree. Il Sustainable Brand Index è il più grande studio indipendente europeo sui brand che misura la percezione della sostenibilità da parte dei consumatori. Le misurazioni vengono effettuate in Svezia dal 2011 e SAS è stata al primo posto per 13 anni su 14 nella sua categoria. La misurazione è iniziata in Danimarca nel 2013 e da quando SAS ha aderito allo studio nel 2019, la compagnia ha vinto ogni anno tranne l’anno scorso. “Nel corso del 2023 SAS ha introdotto diverse misure per ridurre l’impatto ambientale a tutti i livelli. Ciò è stato fatto attraverso investimenti in aerei più efficienti in termini di consumo di carburante, iniziative per i biocarburanti e ottimizzazioni nel modo in cui voliamo. Aggiungiamo continuamente nuove soluzioni e lavoriamo costantemente per rendere più semplice per i nostri clienti partecipare al viaggio verso voli più sostenibili”, afferma Ann-Sofie Hörlin, responsabile della sostenibilità presso SAS. SAS è oggi uno dei maggiori operatori di tecnologie aeronautiche di prossima generazione in Europa.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER PRODURRE ULTERIORI PrSM PER L’U.S. ARMY – L’U.S. Army ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 219 milioni di dollari per produrre più Early Operational Capability (EOC) Precision Strike Missiles (PrSM). L’aggiudicazione è il quarto contratto di produzione fino ad oggi per il long-range surface-to-surface missile, che consentirà un aumento significativo della capacità produttiva per soddisfare la domanda dell’Esercito. Lockheed Martin ha consegnato i primi missili nel dicembre 2023, dopo aver superato con successo il production qualification test a novembre. “Siamo orgogliosi di fornire questa capacità al nostro cliente dell’esercito e di continuare a lavorare per far avanzare il programma e la produzione”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires at Lockheed Martin.

LOCKHEED MARTIN: L’EXTENDED RANGE ROCKET SI RIVELA EFFICACE IN DOUBLE SHOT – L’U.S. Army ha dimostrato con successo il next-generation Extended-Range GMLRS (ER GMLRS) di Lockheed Martin contro un target al White Sands Missile Range, nel New Mexico. Lanciati dall’ U.S. Army’s HIMARS® launcher, due razzi ER GMLRS hanno raggiunto flight trajectory, range and accuracy, dal lancio all’impatto. I razzi hanno raggiunto un target che soddisfaceva i criteri per le performance dei missili. Il test operativo avvicina ER GMLRS alla messa in campo e alla produzione. Il razzo sarà costruito presso il Precision Fires Center of Excellence di Lockheed Martin a Camden, in Arkansas.

BOEING DONA $250.000 PER SUPPORTARE I SOCCORSI E LE OPERAZIONI DI RECUPERO IN TEXAS E OKLAHOMA – Boeing sta impegnando 250.000 dollari per assistere gli sforzi di recupero e soccorso in seguito agli incendi nella regione del Texas e nell’Oklahoma occidentale. I finanziamenti del Boeing Charitable Trust supporteranno le seguenti organizzazioni: 100.000 dollari al Texas & Southwestern Cattle Raisers Association (TSCRA) Disaster Relief Fund per fondi di assistenza per gli allevatori colpiti in Texas e Oklahoma; 75.000 dollari alla American Red Cross per gli aiuti in caso di calamità; 75.000 dollari al Panhandle Relief Fund della Amarillo Area Foundation per sostenere gli sforzi di recupero in corso nelle comunità colpite. “I contributi di Boeing riflettono il nostro impegno nei confronti dei luoghi che chiamiamo casa”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations at Boeing. “Siamo lieti di poter fornire supporto mentre le comunità si uniscono per il recupero in seguito agli incendi”. Oltre agli investimenti di beneficenza aziendali, i dipendenti Boeing fanno donazioni alle comunità locali partecipando a volunteer and charitable gift match programs. Boeing impiega circa 11.000 persone e ha fornito un totale di 20,6 milioni di dollari in contributi di beneficenza negli ultimi cinque anni in questi due stati. Nel 2023 Boeing ha donato 5 milioni di dollari agli aiuti umanitari e agli sforzi di recupero a livello globale.

ROLLS-ROCYE, INTERNATIONAL WOMEN’S DAY: ACCELLERARE IL PROGRESSO DELLE DONNE – Rolls-Royce informa: “In occasione dell’International Women’s Day supportiamo la United Nations ‘Invest in women: Accelerate progress’ campaign. Anche se c’è sempre molto da fare, vogliamo riflettere il grande lavoro svolto da Rolls-Royce. Pertanto, ci stiamo concentrando su tre aree chiave mentre ci uniamo per celebrare, sostenere e accelerare le donne in tutto il mondo. Sviluppo professionale: condividere le migliori pratiche e gli strumenti per aiutare le donne a progredire nella loro carriera. Alleanza: assicurarsi che tutto il nostro personale comprenda come essere un alleato delle donne in Rolls-Royce. Comunità: contribuire a proteggere la salute e il sostentamento delle donne in tutto il mondo. In collaborazione con Moving Ahead, il Thrive programme si concentra sull’abilitazione delle donne e comprende workshop interni di mentoring, coaching e sviluppo delle competenze. Nel 2023 hanno partecipato 89 donne in tutto il Gruppo e il 46% dei partecipanti è stato promosso, spostato di ruolo o ha ampliato le proprie responsabilità. Recentemente abbiamo anche annunciato quanto siamo orgogliosi di aver raggiunto la parità di genere nel nostro Board e di essere inclusi nella FTSE Women Leaders Review 2024. Si tratta di un progresso significativo ai vertici di Rolls-Royce, anche se sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare per garantire un maggiore equilibrio di genere all’interno della nostra organizzazione. Le comunità che supportiamo sono molto importanti per noi. Collaboriamo con partner locali per concentrare la nostra azione su attività che forniscono il massimo impatto positivo, dalle esperienze di apprendimento STEM di alta qualità, alla sponsorizzazione di badge con Girlguiding nel Regno Unito, al nostro lavoro con il Julian Centre di Indianapolis a sostegno delle vittime di violenza domestica, o alle nostre iniziative Unnati in India che raggiungono migliaia di studentesse”, afferma Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE PROSEGUE I TEST DELLA POWER ELECTRONICS FOR ADVANCED AIR MOBILITY – Rolls-Royce informa: “Nella nostra nuova power electronics test facility a Monaco, Germania, i nostri team Rolls-Royce Electrical stanno testando le ultime tecnologie per la Urban Air Mobility. Nello specifico, stanno testando i nostri nuovi modular power converters. Operano per controllare il flusso di elettricità tra la batteria e il motore di un aereo. Garantire che possano resistere ai diversi carichi ambientali a cui sono esposti durante il volo è una parte vitale per dimostrare l’idoneità di queste tecnologie”. “In questo momento, abbiamo appena completato i test chiamati Technology Readiness Level 4 o TRL4. Abbiamo messo alla prova un dimostratore di inverter per convalidare le ipotesi di progettazione tecnologica nel nostro ambiente di laboratorio PHIL – “Power Hardware-in-the-Loop” a Monaco. L’inverter che abbiamo testato presenta funzioni e specifiche conformi alla nostra modular inverter platform e alla filosofia dei prodotti di serie. Stiamo progettando il nostro futuro inverter product come parte integrante delle nostre electric propulsion units for Urban and Regional Air Mobility, come soluzione per il controllo efficiente, affidabile e compatto delle macchine elettriche e la protezione dai guasti, consentendo una potenza di uscita di 100-200 kW per modulo a un livello di tensione compreso tra 500 V e 900 V”, afferma Hugo Oliveira, Lead Electrical Engineer at Rolls-Royce Electrical. “Per effettuare queste convalide, abbiamo testato l’inverter con carichi derivati dall’applicazione reale. Ciò significa correnti e temperature che simulano scenari di vita reale come il decollo, la salita, la crociera, il volo stazionario e l’atterraggio, combinandoli in una missione di volo completa. Il test ha dimostrato che la nostra power electronics technology, sviluppata con concetti di packaging avanzati, può raggiungere elevati livelli di prestazioni, consentendo elevata efficienza, basse perdite di potenza e peso ridotto. È un grande risultato e uno sforzo congiunto di tutti i nostri team globali. Sebbene i test siano stati condotti a Monaco, alcuni sono stati condotti anche a Singapore con il contributo dei nostri colleghi in Ungheria, Norvegia e Regno Unito. I prossimi passi consistono nell’esplorare i limiti reali della nuova tecnologia con ambienti operativi reali, lifecycle tests and industrialised components. Ciò ci consentirà di ottimizzare questa tecnologia per individual-specific applications e le business areas della Advanced Air Mobility”, conclude Hugo Oliveira, Lead Electrical Engineer at Rolls-Royce Electrical.