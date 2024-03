GE Aerospace ed Ethiopian Airlines raggiungono un accordo sui motori GE9X per equipaggiare la nuova flotta Boeing 777X

GE Aerospace ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Ethiopian Airlines per 16 motori GE9X, destinati ad equipaggiare la nuova flotta Boeing 777X della compagnia aerea (leggi anche qui), diventando il primo cliente per il GE9X in Africa.

“GE Aerospace è onorata di equipaggiare la nuova flotta Boeing 777X di Ethiopian Airlines con il nostro motore GE9X, con tecnologia di ultima generazione”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Service, GE Aerospace. “L’ordine di oggi rappresenta il prossimo capitolo della nostra partnership di successo che dura da decenni e garantisce che Ethiopian Airlines continui ad essere in prima linea nell’aviazione commerciale”.

“Il 777X sarà il twin-engine jet più grande ed efficiente al mondo, garantendo un consumo di carburante migliore del 10%, nonché emissioni e costi operativi più bassi di qualsiasi aereo della sua classe”, afferma GE Aerospace.

Mesfin Tasew, Ethiopian Airlines Group, ha aggiunto: “Ethiopian Airlines e GE Aerospace hanno una lunga partnership e oggi la proseguiamo anche in futuro con questo ordine per i motori GE9X che equipaggeranno la nostra flotta Boeing 777X. Ciò garantirà che la Ethiopian Airlines fleet rimanga tra le più efficienti e moderne nel mondo”.

“Il GE9X ha ricevuto la FAR 33 certification nel 2020 ed è il motore esclusivo per la famiglia di aerei Boeing 777X. È dotato di tecnologie leader del settore, tra cui heat-resistant Ceramic Matrix Composites, additively-manufactured parts, lean-burn combustion, che aiuta a migliorare la fuel efficiency. Il GE9X offre una riduzione delle emissioni di NOx leader del settore per la sua categoria ed è il GE commercial engines più silenzioso mai prodotto, per libbra di spinta. Come tutti i GE commercial engines, è compatibile con qualsiasi approved Sustainable Aviation Fuel“, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)