Leonardo partecipa al MAM4HP, programma di ricerca UE sull’Additive Manufacturing

Riprogettare, tramite la manifattura additiva, la Complex Gearbox Housing del NGCTR (Next Generation Civil Tiltrotor, programma finanziato dalla Commissione europea attraverso il Clean Sky 2-Horizon 2020, per lo sviluppo di un nuovo convertiplano di tipo civile), che rappresenta un componente di elevata complessità geometrica e funzionale, attualmente prodotto per processi tradizionali: è il cuore del progetto di ricerca Metallic Additive Manufacturing for High Performances (MAM4HP), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, attraverso il quale Leonardo beneficerà di 87.475,00 euro concessi a fondo perduto. Il progetto si svolgerà in partnership con aziende leader dei rispettivi settori quali Ducati, Bonfiglioli, Poggipolini, Altair e Juno, oltre che con il coinvolgimento dell’Università di Bologna e del Politecnico di Torino.

Il programma è finanziato da BI-REX con bando del giugno 2023. Tra gli 8 Competence Centre nazionali istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4.0, BI-REX è un Consorzio pubblico privato focalizzato sul tema Big Data, che riunisce in partenariato 60 player tra Università, Centri di Ricerca e imprese di eccellenza del settore.

Il progetto MAM4HP, della durata di 18 mesi, comprenderà una fase di ottimizzazione strutturale e una fase di analisi critica del componente di partenza, con eventuale riprogettazione per additive tesa a inglobare (laddove possibile) gruppi o funzioni nel minore numero possibile di elementi. I suoi obiettivi sono molteplici e consentono di approfondire vari aspetti della fase di design e di quella di processo associati alla realizzazione di un carter elicotteristico mediante tecnologia additiva, definendo al contempo una linea guida di design per la realizzazione di componenti simili, caratterizzati da elevata complessità geometrica e da elevati requisiti di progetto.

I principali obiettivi tecnici sono: l’ottimizzazione di prodotto, attraverso lo sfruttamento dei vantaggi derivanti dal Design for Additive Manufacturing; l’ottimizzazione di processo, attraverso lo studio del processo produttivo e delle metodologie di ispezione; la valutazione tecnico-economica, in quanto il caso di studio in oggetto fornirà gli elementi base per effettuare valutazioni preliminari, in termini di stime previsionali e KPI, per la creazione di futuri business case dedicati.

Il raggiungimento di tali obiettivi consentirà a Leonardo Elicotteri di incrementare la competitività dei propri prodotti, grazie all’introduzione delle tecniche ALM in componenti o sottoassiemi elicotteristici.

(Ufficio Stampa Leonardo)