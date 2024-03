GE Aerospace ospita il 2024 Investor Day e si prepara a diventare independent company

GE Aerospace ha ospitato il suo Investor Day 2024 a New York. GE Aerospace è pronta a quotarsi in borsa sul NYSE come independent company il 2 aprile 2024.

Il GE Chairman and CEO and GE Aerospace CEO, H. Lawrence Culp, Jr., è stato affiancato dai membri del leadership team per discutere le priorità strategiche e le prospettive a breve e lungo termine per GE Aerospace, prima del lancio come independent public company il 2 aprile 2024.

Il GE Chairman and CEO and GE Aerospace CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “GE Aerospace è pronta a lanciarsi come standalone company il 2 aprile. In qualità di leader globale in propulsion, services and systems, stiamo offrendo un valore eccezionale per nostri clienti, con tecnologia e servizio senza eguali e i più alti livelli di affidabilità operativa. Con FLIGHT DECK, il nostro proprietary lean operating model, come base, definiremo il volo per oggi, domani e il futuro”.

Culp ha continuato: “Guardando al futuro, le nostre prospettive finanziarie dimostrano fiducia nel nostro futuro, con un mercato robusto e una domanda per i nostri prodotti e servizi che sostengono la crescita continua di revenue, operating profit and cash generation. Il nostro solido bilancio ci consente di investire nella crescita e nell’innovazione, restituendo allo stesso tempo circa il 70-75% dei fondi disponibili attraverso i nostri dividendi e share buy-backs. Sono entusiasta del futuro di GE Aerospace e dei nostri piani per soddisfare i clienti e massimizzare i rendimenti per gli azionisti”.

“Durante l’Investor Day, il GE Aerospace leadership team ha discusso di come, in quanto standalone company, il team sia ben posizionato per creare valore significativo attraverso: base installata ampia e in crescita, tecnologia e servizio clienti differenziati; portafoglio commerciale bilanciato nel segmento narrowbody e widebody con un’ampia rete di servizi, che offre la proposta di valore più completa con sicurezza, efficienza e affidabilità; posizionarsi come rotorcraft and combat engine provider of choice, investendo nella tecnologia di prossima generazione per programmi statunitensi e internazionali.

Il financial outlook prevede:

Adjusted revenue: crescita low-double-digits o più nella 2024 guidance; crescita low-double-digits nel 2025 outlook.

Utile operativo: $6,0 – $6,5 miliardi nella 2024 guidance; da $7,1 a $7,5 miliardi nel 2025 outlook; circa $10 miliardi nel 2028 outlook”, afferma GE Aerospace.

“GE Aerospace ha svelato inoltre le sue priorità di allocazione del capitale come standalone company:

– Investire in crescita e innovazione: ricerca e sviluppo per supportare i clienti e fornire tecnologia leader del settore.

– Restituire liquidità agli azionisti: circa il 70-75% dei fondi disponibili restituiti tramite dividendi e buy-backs, incluso il pagamento del dividendo iniziale al 30% dell’utile netto, soggetto all’approvazione del Board e alla share buy-back authorization da 15 miliardi di dollari.

– M&A mirate: approccio disciplinato con particolare attenzione alle sinergie strategiche, operative e finanziarie.

Questo quadro è sostenuto da un bilancio solido e di livello investment grade, che comprende liquidità disponibile da free cash flow, futura monetizzazione della nostra AerCap note e partecipazione rimanente in GE HealthCare, e un post-spin pro forma cash balance di 13 miliardi di dollari”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)