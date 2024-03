United continua ad espandere il suo network globale presentando tre nuove destinazioni internazionali e quattro nuovi voli

United ha annunciato che sta espandendo il suo global route network, aggiungendo nuovi voli diretti tra New York/Newark-Marrakesh; Tokyo/Narita-Cebu; Houston-Medellin.

“United aumenterà inoltre i voli verso destinazioni popolari in tutto il mondo, tra cui Hong Kong, Seoul e Porto. Inoltre, la compagnia aerea aggiungerà quattro voli settimanali tra Los Angeles e Shanghai, poiché i governi cinese e statunitense hanno recentemente concordato di aumentare i voli tra i due paesi.

United ora dispone della rete di rotte internazionali più ampia e diversificata tra le compagnie aeree statunitensi, offrendo un servizio non-stop verso 134 destinazioni internazionali in 67 paesi. United offre voli verso più destinazioni nell’Atlantico e nel Pacifico rispetto a tutti gli U.S. carriers messi insieme.

Oltre a volare verso le destinazioni internazionali più popolari, United è stato un pioniere nel presentare ai suoi clienti località fuori dai sentieri battuti in tutto il mondo, compresi i voli verso nove destinazioni che nessun altro vettore serve dagli Stati Uniti continentali, come Palma di Maiorca, Christchurch, Dubrovnik e altro ancora”, afferma United.

“Siamo sempre stati all’avanguardia nel trovare destinazioni nascoste da far esplorare ai nostri clienti e continuiamo a impegnarci a fornire la gamma più esclusiva di opzioni di viaggio per le loro avventure all’estero”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Con la nostra rete globale leader e un’elevata esperienza di volo, United è diventata la compagnia aerea preferita dai clienti più esigenti, alla ricerca di esperienze che non possono avere con nessun altro vettore”.

“I biglietti per i nuovi voli United per Shanghai e Cebu sono ora in vendita sull’app United e su United.com; Marrakesh e Medellin saranno disponibili entro la fine dell’anno.

Il prossimo inverno, United avrà il maggior numero di voli verso la maggior parte delle destinazioni africane da New York e sarà l’unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti e Marrakesh, con un nuovo servizio da New York/Newark, che verrà lanciato il 24 ottobre, offerto tre volte alla settimana su un Boeing 767-300ER, dotato di 46 posti in business class United Polaris® e 22 posti United Premium Plus®.

Questo nuovo servizio espande ulteriormente la presenza di United in Africa, basandosi sul servizio esistente della compagnia aerea per Accra, Lagos, Città del Capo e Johannesburg.

United espande la sua presenza nelle Filippine con un nuovo servizio non-stop tutto l’anno da Tokyo-Narita, a partire dal 31 luglio. United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a volare a Cebu con voli giornalieri su aerei 737-800, che avranno collegamenti convenienti con i voli United da San Francisco, Los Angeles, Denver, Newark-New York e Houston per Tokyo-Narita. United è l’unica compagnia aerea statunitense ad offrire un servizio transpacifico verso le Filippine con i suoi voli giornalieri tra San Francisco e Manila, e vola anche a Manila da Guam e Palau.

Per la prima volta in assoluto, United volerà senza scalo a Medellin, Colombia, con un servizio giornaliero da Houston su un Boeing 737, a partire dal 27 ottobre. Questa nuova rotta espande la presenza di United in Colombia, integrando il servizio esistente da Houston e Newark a Bogotà. In totale, United servirà 52 destinazioni in America Latina da Houston“, prosegue United.

“Oltre a questi nuovi servizi, quest’anno United espanderà anche i voli verso più destinazioni in tutto il mondo. La compagnia aerea sta continuando a ricostruire il suo programma nella Cina continentale, con quattro voli settimanali tra Shanghai e Los Angeles su un Boeing 787-9, a partire dal 29 agosto. Inoltre, alla fine di ottobre, la rotta Shanghai-Los Angeles passerà al servizio giornaliero. Questo servizio integra il servizio giornaliero di United tra San Francisco-Shanghai e San Francisco-Pechino. Questo servizio potenziato è reso possibile dall’accordo tra i governi degli Stati Uniti e della Cina per aumentare i voli tra i due paesi.

United aggiungerà anche più voli per Hong Kong e Seoul. United lancerà il suo secondo volo giornaliero Los Angeles-Hong Kong su un Boeing 787-9 il 26 ottobre, integrando i suoi due voli giornalieri esistenti per Hong Kong da San Francisco. La compagnia aerea offrirà anche voli tutto l’anno, due volte al giorno tra San Francisco e Seoul, a partire dal 25 ottobre. Inoltre, United ha recentemente ampliato il suo servizio per Tokyo con una nuova rotta tra Haneda e Guam, lanciata a maggio.

Dall’altra parte dell’Atlantico, United aggiungerà un secondo volo giornaliero tra New York/Newark-Porto, Portogallo, su un Boeing 757-200, a partire dal 23 maggio. United ha più voli per il Portogallo di tutti i vettori statunitensi messi insieme ed è l’unico vettore statunitense a servire Oporto“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)