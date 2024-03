SWISS ottiene due riconoscimenti ai World Travel Awards

Swiss International Air Lines (SWISS) si è classificata al primo posto in due categorie alla 31a edizione dei World Travel Awards di quest’anno. La principale compagnia aerea svizzera è stata nominata ‘Europe’s Leading Airline – First Class’, ed è la terza volta che ottiene questo riconoscimento per il suo prodotto SWISS First. SWISS è stata anche votata ‘Europe’s Leading Airline to Asia’, la prima volta che si è assicurata questo onore, ai World Travel Awards 2024.

“Siamo lieti e orgogliosi di aver impressionato così positivamente sia i nostri clienti che gli specialisti del mondo del turismo ai World Travel Awards 2024, e di averlo fatto non solo in una ma in due categorie”, afferma il Chief Commercial Officer di SWISS, Heike Birlenbach. “Questi riconoscimenti ci incoraggeranno sicuramente a apportare ulteriori miglioramenti al nostro prodotto di qualità e a consolidare e perfezionare ulteriormente la nostra posizione di Europe’s leading premium airline”.

“Ai viaggiatori SWISS First viene offerto il massimo del comfort dal momento del check-in fino all’arrivo a destinazione. Dopo aver usufruito del check-in prioritario, potranno trascorrere il tempo prima dell’imbarco nelle esclusive First Class Lounge di SWISS. Una volta a bordo potranno rilassarsi nel comodo First Class seat e gustare squisiti pasti gourmet. Coloro che arriveranno a Zurigo verranno accolti e prelevati personalmente alla porta dell’aereo.

SWISS è l’unica compagnia aerea ad offrire la First Class su tutti i suoi voli a lungo raggio. Ciò include tutti i servizi SWISS tra l’hub di Zurigo e l’Asia, che nell’orario estivo 2024 si estenderanno a un totale di 50 voli settimanali per Bangkok, Delhi, Hong Kong, Mumbai, Seoul, Shanghai, Singapore e Tokyo“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)