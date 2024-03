Dassault Aviation presenta i 2023 annual results

Durante una conferenza stampa, Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, ha presentato i 2023 annual results.

“Il portafoglio ordini del Gruppo continua ad aumentare, spinto dal successo commerciale del Rafale. Si attesta a 38,5 miliardi di euro al 31 dicembre 2023 (295 aerei – 141 Rafale Export, 70 Rafale France e 84 Falcon). Dopo la chiusura del bilancio 2023, il portafoglio ordini è aumentato con l’entrata in vigore, nel gennaio 2024, del terzo lotto di 18 Rafale dell’Indonesian contract. Dall’inizio del programma sono stati ordinati complessivamente 495 Rafale.

La certificazione del Falcon 6X da parte di EASA e FAA (type certificate) è stata approvata il 22 agosto 2023, l’entrata in servizio dell’aeromobile compresa l’applicazione degli aggiornamenti post certificazione è avvenuta il 30 novembre 2023. La prima consegna è avvenuta nel febbraio 2024.

Sono stati consegnati 13 Rafale e 26 Falcon, contro una previsione di 15 e 35, a causa di problemi nella catena di fornitura e della ritardata entrata in servizio del Falcon 6X.

I ricavi del Gruppo per quest’anno si sono attestati a 4,8 miliardi di euro, portando a un adjusted EBIT di 349 milioni di euro e a un adjusted net result record di 886 milioni di euro, pari al 18,5% delle vendite nette”, afferma Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

“Il Gruppo è impegnato nella decarbonizzazione: gli aerei Falcon sono certificati per volare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) miscelato con cherosene fino al 50%. I combustibili alternativi oggi disponibili (SAF) offrono un tasso di riduzione delle emissioni di carbonio compreso tra l’80% e il 90% rispetto al cherosene convenzionale. Tutti i voli Dassault Aviation, compresi quelli negli Stati Uniti, utilizzano 30% SAF blends, le uniche disponibili oggi sul mercato. 413 voli sono stati operati nel 2023 da Dassault Aviation con 30% SAF blends (contro 179 nel 2022). I modelli di aeromobili attualmente in produzione saranno compatibili con 100% SAF entro il 2030 (il Falcon 10X nativamente).

Riguardo la guidance per il 2024, prevediamo un aumento dei ricavi del Gruppo per il 2024 rispetto al 2023, per un ammontare di 6 miliardi di euro (con consegne di 35 Falcon e 20 Rafale)”, conclude Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)