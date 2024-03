SAS e le Norwegian Armed Forces siglano un nuovo accordo per strategic evacuation

Le Norwegian Armed Forces hanno firmato il 4 marzo un nuovo accordo con SAS per strategic air evacuation. L’accordo garantisce la continua capacità di evacuazione aerea strategica utilizzando l’ultimo aeromobile Airbus A320neo di SAS. Ciò seguirà l’eliminazione graduale degli attuali aeromobili e la transizione al nuovo accordo avverrà nel 2025.

L’accordo tra le forze armate norvegesi e SAS si compone di due parti: un accordo di cooperazione per progettare una soluzione basata sull’A320neo e un accordo che copre gli incarichi operativi.

“Siamo onorati che le Norwegian Armed Forces abbiano selezionato SAS per future missioni di evacuazione, basandosi su diversi anni di incarichi congiunti in tutto il mondo. Sebbene gli aerei attualmente utilizzati ci abbiano servito bene, ora è il momento per i next-generation, lower-emission A320neo di continuare questi orgogliosi incarichi, insieme al nostro personale altamente qualificato e dedicato. Contribuire al trasporto sicuro dei cittadini in tutto il mondo quando le crisi colpiscono è una responsabilità che non prendiamo alla leggera e siamo grati per la fiducia riposta in noi dalla Norwegian Defense”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

L’A320neo è un normale aereo passeggeri e – una volta finalizzato il nuovo progetto – potrà essere convertito in un flying hospital, con medical equipment and hospital beds. L’Airbus A320neo di SAS ha emissioni di CO2 inferiori di circa il 18% rispetto all’aereo che sostituisce. Inoltre, a bordo di questi aerei il rumore è ridotto del 30%, creando un ambiente più favorevole per gli evacuati e l’equipaggio a bordo.

SAS ha una storia di 25 anni di partecipazione a incarichi di evacuazione, con missioni come lo tsunami in Thailandia e missioni di evacuazione dall’Afghanistan, dal campo profughi di Moira e per pazienti ucraini.

“Con questo accordo, viene rafforzata la capacità di evacuazione e rimpatrio di civili e militari malati o feriti, compresi i pazienti in terapia intensiva, per operazioni nazionali e internazionali, da e verso aeroporti in tutte le parti del mondo”, afferma il Commander of the Norwegian Defense Logistics Organization, Brigadier General Anders Jernberg.

Verrà stabilita la capacità per l’utilizzo di due medical evacuation aircraft, oltre alle risorse proprie delle Forze Armate.

“La collaborazione è unica. L’impresa privata e le Forze Armate si uniscono per formare una capacità di difesa totale. Garantire la capacità di effettuare un’evacuazione aerea strategica è importante per le forze armate norvegesi, così come da una prospettiva internazionale e per la società in generale”, afferma il Commander of Norwegian Armed Forces Joint Medical Services, Brigadier General Petter Iversen.

I Norwegian Armed Forces Joint Medical Services svolgono un ruolo chiave nelle operazioni di evacuazione medica, contribuendo con la propria esperienza professionale allo sviluppo di soluzioni per il nuovo velivolo. Hanno inoltre la responsabilità principale della pianificazione, preparazione ed esecuzione della medical air evacuation per conto delle Norwegian Armed Forces, guidate dal Norwegian Joint Headquarter.

Norwegian Defense Logistics Organization è il contract partner, per conto delle Norwegian Armed Forces.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)