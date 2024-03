IATA: gli annunci di oggi al World Cargo Symposium (WCS) di Hong Kong

Pharma.Aero e IATA collaborano per rafforzare lo IATA CEIV Pharma Program

L’International Air Transport Association (IATA) e la global collaborative platform Pharma.Aero hanno unito le forze per rafforzare lo IATA Certification for the Excellence in Pharmaceutical Handling (CEIV Pharma) program, la certificazione riconosciuta a livello mondiale per l’eccellenza nella movimentazione dei prodotti farmaceutici.

“Nell’arco di due anni, le due organizzazioni hanno condotto uno studio approfondito del CEIV Pharma program, coinvolgendo enti certificati, produttori farmaceutici e professionisti del settore della logistica aerea. I risultati di questo studio approfondito sono stati pubblicati in un White Paper.

Questo progetto ha identificato una serie di opportunità all’interno del programma, tra cui:

Sensibilizzazione: aumentare il coinvolgimento delle autorità per garantire l’integrazione continua delle migliori pratiche globali nel programma.

Miglioramenti continui del processo di certificazione: training modules, checklist layout and Independent Validator qualifications, per garantire una solida base per la crescita futura della certificazione.

Aumentare la visibilità di IATA CEIV Pharma nel life science manufacturing sector.

Espandere la rete per renderla più accessibile alle piccole imprese e ai mercati sottoserviti.

Potenziare IATA ONE Source, una piattaforma di settore per validare aviation capability and infrastructure information, per consentire l’integrazione con altre piattaforme“, afferma IATA.

“Il CEIV Pharma program è un marchio affidabile di qualità ed eccellenza nella gestione dei prodotti farmaceutici, con centinaia di aziende a livello globale lungo tutta la catena di fornitura, comprese airlines, ground handling service providers and freight forwarders, che hanno ottenuto la certificazione. Questa iniziativa tra Pharma.Aero e IATA sottolinea l’impegno continuo non solo a mantenere ma anche a elevare la certificazione CEIV Pharma. L’ampio dialogo con le parti interessate è stato determinante nell’identificazione di nuove opportunità per il programma, come raggiungere le imprese più piccole e servire meglio i mercati sottoserviti, nonché miglioramenti dei processi”, ha affermato Frédéric Léger IATA Senior Vice President of Commercial Products and Services.

Trevor Caswell, Presidente di Pharma.Aero, ha lodato gli sforzi collettivi dei membri di Pharma.Aero che hanno partecipato al progetto biennale: “In qualità di principale sostenitore dell’eccellenza nella logistica farmaceutica, Pharma.Aero sfrutta l’esperienza collettiva della nostra comunità globale per promuovere l’innovazione e le migliori pratiche nel settore. Ci congratuliamo con tutti i nostri membri per il loro tempo e la loro dedizione a questo progetto. Il loro contributo è stato decisivo per ottenere esperienze di prima mano per valutare accuratamente la certificazione CEIV Pharma e identificare opportunità di miglioramento. Insieme, come Pharma.Aero, stiamo promuovendo un cambiamento positivo nella logistica farmaceutica per soddisfare meglio le esigenze dei pazienti a livello globale”.

IATA e Smart Freight Center uniscono le forze su CO2 Emission Calculations

L’International Air Transport Association (IATA) e Smart Freight Center (SFC) hanno annunciato una partnership per fornire calcoli coerenti e trasparenti sulle emissioni di CO2 per air cargo shipments. Si tratta di un passo importante affinché il global air transport sector possa portare avanti i propri sforzi di decarbonizzazione.

Le due organizzazioni concentreranno gli sforzi sullo sviluppo della cargo component della IATA CO2 Connect offering, che ha lanciato con successo la sua passenger version nel 2022. La piattaforma IATA CO2 Connect utilizza dati primari del settore per alimentare accurate carbon calculations. La collaborazione con il SFC Clean Air Transport Program promuoverà una metodologia comune nei calcoli delle emissioni di CO2 e garantirà che calcoli accurati e coerenti siano distribuiti ai maggiori shippers and freight forwarders in air cargo, supportandoli con pre-shipment and reporting purposes.

“La nostra partnership con lo Smart Freight Center ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo di CO2 Connect for air cargo come lo strumento più autorevole per carbon calculations. Ciò è importante per le compagnie aeree, gli shipperse i loro clienti, che necessitano di calcoli accurati basati su dati reali per supportare il loro contributo agli sforzi di decarbonizzazione globale”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President for Commercial Products & Services, allo IATA’s World Cargo Symposium (WCS) in Hong Kong.

“Un traguardo fondamentale è stato raggiunto e c’è voluto molto tempo per realizzarlo. La necessità di dati unificati sulle emissioni è più forte che mai e questo traguardo consentirà ai cargo transport service purchasers di prendere decisioni ben fondate e a lungo termine. La trasparenza è una chiave importante per guidare gli investimenti e le attività di decarbonizzazione, incoraggiando un’azione collaborativa e sinergica lungo tutta la catena del valore. La nostra partnership con IATA consentirà una collaborazione efficace, creando fiducia e scambiando informazioni lungo tutta la catena del valore che, a sua volta, aiuterà ad accelerare i nostri sforzi in corso nella decarbonizzazione dell’industria aeronautica”, ha affermato Andrea Schoen, SFC Director of the Clean Air Transport program.

IATA e SFC stanno lavorando con Kuehne+Nagel come pilot customer per IATA CO2 Connect for Cargo, per garantire che lo strumento soddisfi le esigenze e i requisiti degli shippers e dei loro clienti.

“Come shippers, possiamo attestare il valore che questa collaborazione porterà al settore e ai nostri clienti”. ha affermato Fabiano Piccinno, Global Head of Sustainability Air Logistics di Kuehne+Nagel. “Siamo felici di mettere sul tavolo la nostra esperienza e non vediamo l’ora di vedere questo progetto aprire la strada a future soluzioni sostenibili nel settore dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa IATA)