L’ultimo Condor B767 passenger flight arriva a Francoforte

Condor informa: “Addio Condor B767-300ER: martedì 12 marzo, l’ultimo B767 passenger flight con Condor flight number è atterrato all’aeroporto di Francoforte. L’aereo,con registrazione D-ABUK, è decollato con 193 passeggeri l’11 marzo 2024 alle 22:05 ora locale da Cuba, Havana. Con l’arrivo del volo a Francoforte, Condor dice addio al B767 per commercial flight operations. A Francoforte l’aereo è stato accolto con una scorta “follow-me” fino alla posizione del gate”.

“Il Boeing 767 è stato utilizzato con successo da Condor per oltre 30 anni. D-ABUC, recentemente ritirato, detiene addirittura il Boeing record per flight hours di questo tipo. Con i progressi della tecnologia, dei prodotti e della sostenibilità, la modernizzazione è ora diventata necessaria”, afferma Christian Schmitt, COO and Accountable Manager Condor. “L’aereo ha un significato molto speciale per Condor e i suoi numerosi dipendenti. Siamo convinti che la sua affidabilità e resilienza siano state un aspetto importante del successo di Condor negli ultimi anni. L’ultimo volo passeggeri segna la fine di un’era”.

“Condor ricevette i suoi primi tre Boeing 767-300ER nel luglio 1991. Per la prima volta il consumo medio di carburante scese sotto i 4 litri. Nella versione originale, il B767 veniva utilizzato con 24 posti in Comfort Class e 245 posti in Economy Class. Nel corso degli anni la configurazione si è evoluta fino a diventare quella attuale, con un massimo di 259 posti in una configurazione di tre classi: Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class. Anche la livrea è cambiata nel corso degli anni, tanto che durante il periodo con Condor, gli aerei sono stati visti in un totale di 13 livree diverse, nelle livree speciali “JA zu FRA” e “Janosch” nonché nella livrea retrò “Achim” .

Dal 2022 Condor ha eliminato gradualmente un totale di 16 aeromobili B767 e li ha successivamente sostituiti con i nuovi aeromobili A330neo. D-ABUK non farà più parte del Condor AOC da metà aprile 2024. L’aereo dovrebbe decollare il 16 aprile 2024 con un Condor cockpit via Bangor fino a Goodyear, dove sarà consegnato al lessor”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)