Ryanair celebra 45 milioni di passeggeri a Bologna e annuncia l’operativo per la Summer 2024

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo Summer’24 su Bologna, con 65 rotte tra cui 3 nuove per Olbia, Reggio Calabria e Tirana, oltre a un aumento delle frequenze settimanali su più di 10 rotte. “Ryanair baserà 11 aerei all’Aeroporto di Bologna – un investimento di 1,1 miliardi di dollari – sostenendo 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

L’operativo di Ryanair su Bologna per lo schedule S24 includerà 65 rotte in totale; 3 nuove rotte (Olbia, Reggio Calabria e Tirana); 11 aeromobili – $1,1 miliardi investiti; 4,2M pax per la S24; incremento delle frequenze su oltre 10 rotte incluse Barcellona, Ibiza, Mykonos, Cracovia, Bucarest, Sofia, Vienna.

Ryanair ha lavorato a stretto contatto con il Management Team dell’Aeroporto di Bologna per sviluppare un nuovo piano a lungo termine per garantire una migliore connettività e una crescita dei passeggeri nei prossimi anni, mirando ad aumentare il turismo in entrata nella Regione Emilia-Romagna”, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea no.1 in Italia e a Bologna, Ryanair è lieta di festeggiare i 45 milioni di passeggeri a Bologna dall’inizio delle operazioni. Ryanair è lieta di annunciare il nuovo entusiasmante operativo su Bologna per la S24, con 65 rotte tra cui 3 nuove entusiasmanti destinazioni: Olbia, Reggio e Tirana. Questa crescita è sostenuta dall’impegno di Ryanair nei confronti dell’Aeroporto di Bologna, installando 11 aeromobili – che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari, aumentando la frequenza settimanale su più di 10 rotte e supportando 3.500 posti di lavoro, inclusi 330 ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha aiutato i passeggeri da/per l’Italia a raggiungere i propri cari, incontrare partner commerciali, andare in vacanza e studiare all’estero. Ryanair continua a garantire un aumento del traffico, più posti di lavoro e ad offrire tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea a Bologna e in Italia.

Per celebrare il lancio del nostro operativo Summer’24 per Bologna, Ryanair lancia una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da soli €21,99 disponibile da oggi, solo su www.ryanair.com. Non vediamo l’ora di accogliere milioni di cittadini/visitatori a bordo dei voli low cost Ryanair da/per Bologna nel 2024″.

Il Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna, Antonello Bonolis, ha dichiarato: “Siamo felici di festeggiare i 45 milioni di passeggeri complessivi raggiunti da Ryanair a Bologna dal 2008 ad oggi, un risultato davvero importante per l’aeroporto e per il territorio, con ricadute positive per la mobilità di persone e merci e per gli operatori turistici di Bologna e di tutta la regione Emilia-Romagna. La Summer 2024 si presenta particolarmente ricca per i nostri passeggeri, pur in un periodo caratterizzato da una serie di lavori infrastrutturali all’interno del terminal per ampliare gli spazi ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco. In una logica di sviluppo sostenibile, il nostro obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo del network coerente con la domanda della nostra catchment area e con la capacità infrastrutturale dello scalo”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Ryanair)