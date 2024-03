L’HIA Milestone Delivery Report delinea i passi per rendere il Regno Unito leader in hydrogen aviation

L’Hydrogen in Aviation alliance (HIA), formata da easyJet, Rolls-Royce, Airbus, Ørsted, GKN Aerospace, Bristol Airport e ZeroAvia, ha pubblicato oggi il suo Milestone Delivery Report – che delinea i passaggi e la tempistica che il governo e l’industria del Regno Unito devono seguire per garantire la sua posizione di leader globale nel settore della hydrogen-powered aviation.

“Il Regno Unito è sede di molti progressi di livello mondiale nella hydrogen-powered aircraft technology, dai test sui motori a idrogeno ai primi voli di aerei alimentati a idrogeno, il che lo rende ben posizionato per essere leader in hydrogen aviation. Ciò garantirebbe sostanziali vantaggi economici, occupazionali e di sostenibilità. Per realizzare questi benefici abbiamo bisogno di una strategia industriale per il settore focalizzata su queste opportunità a lungo termine.

Il Regno Unito dovrà garantire massicci aumenti della fornitura di idrogeno. Ciò comporterà la diffusione accelerata della produzione di energia rinnovabile e investimenti significativi nelle infrastrutture e nelle competenze per l’idrogeno.

Per raggiungere questo obiettivo, il nuovo Milestone Delivery Report di HIA – che è stato modellato da dati accurati sulla domanda e altri dati critici del settore – delinea le misure specifiche che devono essere intraprese dall’industria, dal governo e dalle autorità di regolamentazione per dotare il Regno Unito di tutto ciò di cui ha bisogno per essere leader nel campo dell’hydrogen-powered aviation“, afferma il comunicato.

Johan Lundgren, CEO di easyJet e primo presidente di HIA, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che il Regno Unito sia ben posizionato per essere un leader globale nel settore dell’idrogeno, ma l’opportunità svanirà se non agiamo ora per sfruttare tutto il grande lavoro già svolto. Le scoperte nella hydrogen-powered technology che si verificano in tutto il Regno Unito sono davvero sorprendenti, ma questi progressi saranno irrilevanti se non riusciamo a integrarli con le competenze, le infrastrutture, gli investimenti e la regolamentazione adeguati necessari per supportare l’hydrogen aviation. Il Milestone Delivery Report di HIA delinea i passaggi critici e i tempi necessari per raggiungere questo obiettivo e, se seguito, non solo creerà ricchezza, posti di lavoro e prosperità significativi in tutta l’industria e in tutto il Regno Unito, ma sarà una componente vitale nella decarbonizzazione del settore dell’aviazione”.

Mark Bentall, Head of Research & Technology at Airbus, ha dichiarato: “La tecnologia sta già liberando il potenziale dell’idrogeno come nuovo carburante e Airbus è fermamente focalizzata sulla messa in volo di un aereo alimentato a idrogeno entro il 2035. Oltre all’aereo, dobbiamo preparare le persone, le politiche e le infrastrutture per costruire un’industria dell’idrogeno leader a livello mondiale nel Regno Unito. Questo report ci fornisce il progetto per realizzarlo, quindi ora è il momento di proseguire”.

Dave Lees, CEO of Bristol Airport, ha dichiarato: “Avere un’infrastruttura per il rifornimento di idrogeno negli aeroporti, gestita da una forza lavoro qualificata, è fondamentale per il successo del volo a emissioni zero. Leader come Bristol Airport sono pronti a collaborare con l’industria, il governo e le autorità di regolamentazione per avviare i primi voli commerciali a idrogeno entro questo decennio. Possiamo fare la nostra parte per aiutare il Regno Unito a cogliere le opportunità economiche e sociali del volo a emissioni zero”.

Russ Dunn, CTO di GKN Aerospace, ha dichiarato: “Questo report definisce la direzione per un futuro del volo senza emissioni di carbonio davvero entusiasmante. In GKN Aerospace ci impegniamo a rendere questo una realtà attraverso la nostra tecnologia leader a livello mondiale e le partnership tra l’industria, il mondo accademico e il governo. Il Regno Unito ora deve impegnarsi a livello nazionale per coordinare realmente gli sforzi e cogliere l’opportunità che abbiamo di fronte. Ora è il momento di prepararsi e consentire l’enorme sostenibilità e il potenziale economico dell’idrogeno sia per l’industria aeronautica che per l’economia in generale”.

Robert Duncalf, Head of Commercial P2X at Ørsted, ha dichiarato: “In numerosi settori, tra cui l’aviazione, la de-fossilizzazione potrà essere raggiunta solo attraverso l’innovazione e investimenti mirati da parte dell’industria e del governo. Il potenziale di utilizzo dell’idrogeno verde prodotto attraverso l’energia rinnovabile nel settore è chiaro, ma ci sono molte sfide da affrontare. Ciò che dobbiamo vedere ora è un’ulteriore azione collaborativa per garantire uno slancio sostenuto per superare queste sfide e portare il viaggio dell’idrogeno nel Regno Unito alla fase successiva”.

Alan Newby, Director of Research and Technology, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Crediamo nel potenziale del volo alimentato a idrogeno e stiamo facendo buoni progressi nello sviluppo degli elementi tecnologici chiave necessari per renderlo realtà. Questa è una sfida ambiziosa ma necessaria e non vediamo l’ora di accelerare ulteriormente i progressi nell’intero ecosistema dell’idrogeno con i nostri partner industriali e il governo del Regno Unito per raggiungere la nostra visione condivisa di un futuro più sostenibile per l’aviazione”.

Sergey Kiselev, Chief Business Officer, ZeroAvia, ha dichiarato: “Questo report è una vera testimonianza degli sforzi intersettoriali per stabilire un percorso pratico verso l’adozione dell’idrogeno come carburante del futuro per l’aviazione. Gli aerei alimentati a idrogeno voleranno commercialmente nel Regno Unito entro i prossimi anni, il che significa che ci sarà una chiara roadmap necessaria per scalare la fornitura di carburante man mano che cresce in segmenti di aerei più grandi. Hydrogen in Aviation è una potente coalizione per guidare questo cambiamento in collaborazione con il governo”.

“Le sei raccomandazioni chiave delineate da HIA nel suo report includono:

Hydrogen-ready technology research and development; Una hydrogen-ready CAA; Hydrogen-ready airports; Transition fund and incentives; Plan to deliver aviation’s hydrogen requirements; A hydrogen-ready skillforce.

HIA ritiene che l’idrogeno sarà fondamentale per garantire posti di lavoro in futuro, con lo sviluppo della tecnologia a emissioni zero, e ciò porterà un valore immenso alle regioni. Oltre a preservare un settore che è una parte fondamentale dell’economia, HIA sostiene che l’idrogeno potrebbe generare ulteriori 34 miliardi di sterline ogni anno per il Regno Unito“, conclude il comunicato.

