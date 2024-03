Embraer presenta il C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano durante la visita inaugurale a Melbourne, Florida

Embraer ha ospitato il C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano della Brazilian Air Force (FAB) il 18 e 19 marzo, segnando un evento significativo per entrambi gli aerei, in quanto hanno effettuato la loro visita inaugurale nell’area. “L’evento si è svolto presso l’Embraer Executive Jets headquarters, vicino al Melbourne Orlando International Airport, e comprendeva un elenco diversificato di ospiti tra cui autorità governative, funzionari militari, potenziali clienti e partner.

Oltre ai defense aircraft, Embraer ha presentato anche il Praetor 600, il super-midsize jet tecnologicamente più avanzato al mondo, e il Phenom 300E, best-selling light jet per 12 anni consecutivi. L’evento di due giorni ha consentito ai partecipanti di esplorare da vicino questi velivoli avanzati e di apprendere di più sulle loro capacità”, afferma Embraer.

“Siamo stati orgogliosi di ospitare sia il nostro C-390 Millenium che l’A-29 Super Tucano presso la nostra struttura di Melbourne, permettendoci di interagire con un pubblico importante e diversificato, presentando al contempo un aereo costruito a poche ore di distanza a Jacksonville”, ha affermato Bosco da Costa Junior , Presidente e CEO, Embraer Defense & Security. “L’A-29 Super Tucano rappresenta una parte importante della nostra presenza produttiva in Florida da oltre 10 anni e vediamo grandi opportunità sul mercato per entrambi gli aerei, con forse il potenziale per portare anche qui il C-390”.

“Il C-390 è una piattaforma versatile con una combinazione di tecnologie mature, comprovate e innovative e si distingue per bassi costi operativi, facilità di manutenzione e massima prontezza operativa, che consentono l’interoperabilità e la connettività in networked environments and multiple domains.

Il C-390 offre quindi alle forze aeree di tutto il mondo exceptional fleet performance, massima efficienza in termini di costi ed elevata disponibilità. Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military transport aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano. È in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come il trasporto e il rilascio di merci e truppe, l’evacuazione medica, la ricerca e salvataggio, la lotta antincendio e le missioni umanitarie, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, suolo e ghiaia. L’aereo è stato selezionato da Corea del Sud, Repubblica Ceca, Austria, Paesi Bassi, Portogallo e Brasile.

L’attuale flotta di velivoli in esercizio ha accumulato più di 11.500 ore di volo, con una operational availability di circa l’80% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

L’A-29 Super Tucano è un turboprop light attack aircraft utilizzato da 16 forze aeree in tutto il mondo e ha superato le 500.000 ore di volo a livello globale. L’aereo può svolgere vari ruoli che vanno da close air support ad air interdiction, insieme a una vasta gamma di armi a seconda dell’ambiente”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)