News Brevi – 21.03.2024

K9 JETS LANCIA IL NUOVO VOLO DA MILANO A NEW YORK – K9 JETS, servizio leader nel trasporto aereo di animali domestici, annuncia il lancio del suo nuovo volo, che collega New York e Milano, con comode connessioni per Los Angeles. “Questa offerta innovativa mira a fornire ai proprietari di animali domestici un’esperienza di viaggio piacevole e senza stress per i loro amati compagni. Viaggiare con animali domestici può spesso rivelarsi un compito arduo, pieno di ansia e incertezza. Con K9 JETS, tuttavia, i proprietari possono ora intraprendere le loro avventure in vacanza in tutta tranquillità insieme ai loro amici a quattro zampe. Il servizio K9 JETS garantisce che i cani possano accompagnare i loro padroni nei viaggi transatlantici, senza compromettere comfort o benessere umano e canino. K9 JETS comprende l’importanza di fornire un ambiente sicuro e tranquillo per gli animali domestici durante il viaggio. Gli aeromobili sono attrezzati per soddisfare le esigenze uniche dei passeggeri a quattro zampe. Ogni cabina dispone di ampie zone pet-friendly, progettate per restituire un’atmosfera familiare. Grazie all’assistenza professionale a bordo, i proprietari possono essere certi che i loro compagni pelosi ricevano la massima cura e attenzione durante l’intero viaggio”, afferma K9 JETS. “Siamo lieti di presentare la nostra nuova rotta tra New York e Milano, con collegamenti per Los Angeles. Noi di K9 JETS crediamo che gli animali domestici meritino di viaggiare con il massimo comfort, per esplorare il mondo insieme ai loro proprietari”, ha dichiarato Adam Golder, fondatore e client director di K9 JET. “La nostra missione è quella di eliminare lo stress spesso associato ai viaggi con animali domestici, consentendo ai proprietari di creare ricordi indimenticabili delle vacanze senza preoccuparsi dei loro amici pelosi”.

ANTIGUA E BARBUDA: RIPARTONO LE CONNESSIONI AEREE CON CONDOR – L’Antigua and Barbuda Tourism Authority ha annunciato la ripresa della tratta diretta Francoforte-Antigua operata da Condor, con un servizio settimanale che partirà il 5 novembre 2024 e terminerà il 6 maggio 2025. Il nuovo aeromobile A330-900 avrà un totale di 27 rotazioni abbinate con Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. La configurazione dell’aeromobile può ospitare un totale di 310 passeggeri con 30 posti in classe business e 64 posti in premium economy, ideale per il target di Antigua e Barbuda. L’Ente del turismo di Antigua e Barbuda pianificherà attività di vendita e marketing per sensibilizzare ulteriormente il settore sull’importanza di questo volo. Prenotabile a partire dal 7 marzo 2024, l’aggiunta di questo collegamento aereo è di fondamentale importanza anche per l’Italia considerando le numerose compagnie aeree che operano sulla rotta Italia-Francoforte. La presenza di numerosi voli operativi da varie città italiane verso Francoforte evidenzia l’importanza strategica di questa rotta per i viaggiatori italiani, offrendo non solo un accesso diretto e conveniente alle isole gemelle, ma aprendo anche una serie di opportunità per lo sviluppo del turismo. Per maggiori informazioni sulle isole gemelle di Antigua e Barbuda è possibile visitare il sito: https://www.visitantiguabarbuda.com/.

SPAZIO: ANCHE L’ITALIA SI PREPARA ALLA GARA PER IL RITORNO SULLA LUNA ALL’EVENTO “LARIOSPACE 2024″ – Anche l’Italia si prepara alla grande gara internazionale per il ritorno sulla Luna. Enti, laboratori di ricerca e industrie del nostro Paese stanno infatti lavorando a vari progetti che, in un prossimo futuro, saranno indispensabili per consentire ad equipaggi umani di rimettere piede sul nostro satellite naturale e anche per costruire basi permanenti destinate ad attività scientifiche e tecnologiche. Tra i progetti italiani figurano la costruzione di un modulo abitativo sulla Luna, lo sviluppo di un piccolo reattore nucleare per fornire energia elettrica ai futuri insediamenti umani e anche la realizzazione di sistemi di telecomunicazione e navigazione sulla superficie lunare. Se ne parlerà a “LarioSpace 2024”, seconda edizione dell’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy, che si svolgerà nei giorni 23 e 24 aprile presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio a Gera Lario vicino al lago di Como.

EMIRATES CELEBRA I SAPORI DELLA SAKURA SEASON – Dal 25 al 31 marzo, Emirates invita i clienti ad assaporare i sapori di Sakura a bordo dei voli da Dubai al Giappone, con dessert speciali, cucina Kaiseki e contenuti giapponesi dedicati su ice. “Sakura, l’incantevole fiore di ciliegio, occupa un posto speciale nella cultura giapponese e non solo, celebrando l’arrivo della primavera e ricordandoci di amare i momenti fugaci della vita. Con 21 voli settimanali, i clienti Emirates che viaggiano da Dubai a Tokyo, Osaka e Narita possono partecipare alle celebrazioni di Sakura. In First e Business Class, i clienti verranno viziati con dessert che celebrano la stagione e potranno concedersi un trio di classici, Sakura e matcha mochi, con caviale allo yuzu e tè verde inglese. I clienti Emirates di tutte le classi possono gustare la kaiseki, una cena tradizionale giapponese composta da più portate. Molti dei componenti kaiseki sono cha-kaiseki stagionali o set kaiseki casual preparati in modo complesso, realizzati ad arte nella cucina giapponese dedicata di Emirates. Emirates serve anche tè giapponese Sencha e sake Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai a bordo. I clienti possono godersi un’ampia gamma di contenuti giapponesi su Ice. Sono disponibili fino a 45 film giapponesi e fino a 225 film di Hollywood doppiati in giapponese, incluse nuove uscite. Ice ha anche 50 canali di musica e playlist giapponesi. Emirates opera servizi una volta al giorno per Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita e Osaka. Da questi punti, la compagnia aerea offre ai passeggeri l’accesso ad altre 24 città domestiche del Giappone attraverso la sua partnership codeshare con Japan Airlines. I viaggiatori giapponesi possono inoltre beneficiare di un accesso senza interruzioni a più di 130 destinazioni in 6 continenti via Dubai, comprese destinazioni popolari come Italia, Spagna, Stati Uniti, Francia e Regno Unito”, afferma Emirates.

BOMBARDIER OSPITERA’ IL SUO INVESTOR DAY IL 1° MAGGIO PRESSO IL SUO AIRCRAFT ASSEMBLY CENTER A PEARSON AIRPORT – Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato oggi che ospiterà il suo Investor Day il 1 maggio 2024 presso il Bombardier Aircraft Assembly Centre a Toronto. Éric Martel, Bombardier’s President and Chief Executive Officer, e Bart Demosky, Bombardier’s Executive Vice President and Chief Financial Officer, saranno affiancati da membri del senior leadership team di Bombardier per fornire un aggiornamento sulle priorità strategiche e sulle prospettive dell’azienda. Forniranno inoltre maggiori informazioni su come Bombardier è pronta a creare un valore significativo a lungo termine per i suoi stakeholder attraverso i suoi pilastri strategici, come Bombardier Defense, l’espansione dell’aftermarket e il portafoglio di prodotti leader del settore. Più tardi quello stesso giorno, Bombardier procederà con l’inaugurazione ufficiale del suo Aircraft Assembly Center a Pearson Airport, segnando la transizione ufficiale dalla sua Downsview facility”.

BOEING: IL CFO ALLA BANK OF AMERICA GLOBAL INDUSTRIALS CONFERENCE – Boeing informa: “Il CFO di Boeing, Brian West, ha risposto alle domande degli analisti alla Bank of America Global Industrials Conference e ha concentrato i suoi commenti sulle azioni che Boeing sta intraprendendo per rafforzare la qualità e la sicurezza”.

IATA: COMMENTO SUL SES2+ PACKAGE DEAL – IATA in un comunicato informa: “L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato il seguente commento mentre il Council si prepara a votare gli emendamenti al Single European Sky (SES) 2+ package, che smantelleranno la sua visione di modernizzare l’European air traffic management. Il SES avrebbe dovuto triplicare la Europe’s airspace capacity, dimezzare i costi, migliorare la sicurezza di un fattore 10 e migliorare le performance ambientali del 10%. Il compromesso che gli Stati membri dovrebbero approvare venerdì impedirà al SES di mantenere le sue promesse, intaccherà la competitività europea e lascerà irrealizzati i tanto necessari risparmi sulle emissioni”. “Fallimento. Tutto quello che abbiamo da mostrare in questi anni di SES2+ discussions per unire i cieli d’Europa è un accordo che si svende per ristretti interessi nazionali. Nel frattempo i viaggiatori, l’ambiente e le compagnie aeree devono prepararsi a pagare con ritardi, costi più elevati ed emissioni inutili. È un accordo che non dovrebbe essere concluso”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

EASYJET METTE IN VENDITA PIU’ VOLI PER IL SUO WINTER SCHEDULE 2024/25 – easyJet informa: “easyJet ha messo in vendita oggi più voli per il suo winter schedule 2024/25, il che significa che oltre 18 milioni di posti su oltre 100.000 voli tra il 1 dicembre e il 2 marzo 2025 sono ora disponibili per la prenotazione su tutta la sua rete di rotte. Ciò include oltre 10 milioni di posti da e per il Regno Unito su oltre 57.000 voli. Inoltre sono disponibili migliaia di pacchetti vacanza in più per l’inverno 2024 prenotabili tramite easyJet Holidays”. Ali Gayward, Country Manager per il Regno Unito di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di mettere in vendita oggi una parte maggiore del nostro winter schedule, in modo che i clienti possano prenotare in anticipo e usufruire di tariffe vantaggiose su voli e pacchetti vacanza. Mettendo in vendita milioni di posti fino al 2 marzo 2025 su oltre 500 rotte dal Regno Unito verso più di 130 destinazioni in tutta Europa e oltre, offriamo più scelta e valore ai nostri clienti nel Regno Unito”.

I DIPENDENTI DELTA VEDONO IN ANTEPRIMA I NUOVI UNIFORM PROTOTYPES – Dopo più di un anno e mezzo di sviluppo, i dipendenti Delta stanno dando una prima occhiata ai prototipi di una collezione di uniformi completamente nuova, moderna e “distinctly Delta”, creata con il feedback dei 70.000 dipendenti in uniforme della compagnia aerea (compresi airport customer service agents, cargo agents, flight attendants, ground equipment mechanics, aircraft technicians) al centro del processo di progettazione. Dal 2022 Delta collabora con GPS Apparel by Gap Inc. per dare vita alla nuova collezione di prototipi. Lavorare con Gap Inc., un’azienda iconica e determinata con un portafoglio di brand conosciuti a livello mondiale tra cui Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta, consente a Delta di sfruttare l’esperienza derivante da oltre 50 anni di presenza nel settore, così come la loro piattaforma scalabile e le ampie capacità di sourcing. Attraverso job shadows, focus group, sondaggi e interviste, il team di Gap Inc. ha raccolto feedback da oltre 20.000 dipendenti sui futuri progetti di uniformi. Il feedback viene utilizzato per creare prototipi comodi, moderni ma durevoli e, soprattutto, funzionali. Gli uniform prototypes sono ancorati nel profondo blu navy e nel ricco bordeaux, con accenti di rosso e bianco brillante, un ritorno a una tavolozza di colori più classica ispirata all’identità e al patrimonio del brand Delta. Con facilità di movimento, traspirabilità, inclusve fit, durata ed elementi di design distinti, la collezione offre un look coeso ed elevato e consente ai dipendenti la possibilità di scegliere tra diversi look e stili. Gli indumenti sono creati con tessuti e componenti certificati OEKO-TEX® STANDARD 100 e sono realizzati appositamente per ogni divisione e ruolo, con elementi funzionali per aiutare i dipendenti a svolgere bene il proprio lavoro e a indossare la propria uniforme con orgoglio. In un ulteriore omaggio all’identità e alla storia del brand Delta, i designer hanno incorporato l’iconico widget logo in tutta la collezione, in modi sia evidenti che sottili. Introdotto per la prima volta nel 1959, il widget, come si vede sulla coda degli aerei Delta, rappresenta lo spirito e la cultura di Delta: la base piatta simboleggia le solide fondamenta della compagnia aerea, mentre la parte superiore punta verso il cielo, un promemoria per continuare sempre a salire. Tuttavia, per dotare i dipendenti Delta di nuove uniformi ci vorrà del tempo. La compagnia aerea avvierà test approfonditi di usura per ogni capo dell’uniforme entro la fine dell’autunno, dando ai dipendenti Delta l’opportunità di continuare a influenzare la vestibilità, la forma e la funzionalità della nuova collezione. Per i prossimi anni non è previsto il roll-in di nuove uniformi in tutti i workgroups. “Delta ha decine di migliaia di dipendenti in uniforme, tutti con esigenze e preferenze diverse”, ha affermato Ranjan Goswami, SVP of Customer Experience Design. “Ciò significa che qualsiasi evoluzione dell’uniform program richiederà tempo. Ci impegniamo a utilizzare questo tempo per ascoltare e imparare, mentre lavoriamo verso un nuovo look, che rifletta e celebri chi siamo come Delta”.

CIRRUS AIRCRAFT: PREPARA IL TUO AEROMOBILE PER LA PRIMAVERA – Cirrus Aircraft informa: “Dare il benvenuto alla primavera non si tratta solo di godersi l’impareggiabile bellezza del volo, si tratta di garantire che il tuo Cirrus sia preparato per le opportunità uniche della stagione. Inizia con una walk-around dettagliato, soprattutto se il tuo Cirrus è stato meno attivo durante i mesi invernali. Questo passaggio è fondamentale per evitare sorprese inaspettate prima di prendere il volo. E’ consigliato poi condurre una comprehensive maintenance inspection. Cogli l’occasione per rispolverare i tuoi flying skills. Esercitati nei decolli e negli atterraggi per riattivare la memoria muscolare. Se non l’hai già fatto, valuta la possibilità di iscriverti al Cirrus Approach flight training program per affinare le tue capacità e apprendere nuove tecniche. Aggiorna la tua app Cirrus IQ con le informazioni più recenti, rivedi logbooks and maintenance records e assicurati che l’assicurazione e la registrazione del tuo aereo siano aggiornate. Familiarizza nuovamente con il Pilot’s Operating Handbook (POH). Il clima primaverile può essere imprevedibile, quindi effettua sempre pre-flight inspections approfondite. Seguendo questi suggerimenti per care, maintenance, pilot skill refreshment and weather anticipation, sarai pronto ad abbracciare i cieli in modo sicuro e gioioso”.

DIAMOND AIRCRAFT PRENDE IL VOLO CON TRAKKA SYSTEMS – Diamond Aircraft e Trakka Systems hanno recentemente collaborato ad una dimostrazione di successo del nuovo long-range TC-375 EO/IR imager di Trakka, integrato su un Diamond DA62 MPP aircraft. La missione, durata una settimana, ha prodotto risultati notevoli, mettendo in mostra le capacità del sistema in Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) and Search and Rescue (SAR) applications. Questa collaborazione si basa su una forte partnership di sette anni tra le due società. Diamond Aircraft ha svolto il ruolo di integrator and OEM (Original Equipment Manufacturer) per i Trakka advanced imaging systems. “Questa dimostrazione di successo rafforza ulteriormente gli sforzi di collaborazione per ampliare i confini della tecnologia. L’imager EO/IR TC-375 è un long-range, gyro-stabilized, multispectral imaging system, progettato per fornire eccezionale chiarezza dell’immagine e situational awareness in diversi ambienti. Dotato di una risoluzione Full HD (1080p) per i sensori EO e IR integrati, il TC-375 fornisce agli operatori immagini chiare e altamente dettagliate in condizioni di luce diurna, di scarsa illuminazione, di completa oscurità e di condizioni atmosferiche degradate come nebbia, foschia e fumo. Le ottiche a lungo raggio del sistema vantano uno zoom continuo e ininterrotto, ulteriormente migliorato dal next-generation image processing engine. Questa combinazione offre agli utenti due vantaggi chiave: maximum stand-off range e la capacità di migliorare notevolmente le immagini e persino di fondere EO and IR channels per rivelare dettagli nascosti, il tutto a qualsiasi distanza”, afferma il comunicato. “I mission tests con Diamond Aircraft hanno avuto un grande successo”, ha affermato Adam Boniecki, European Sales Manager at Trakka Systems. “Il TC-375 ha funzionato eccezionalmente bene, fornendo immagini chiare e utilizzabili sia per operazioni ISR che SAR. Le performance eccezionali del TC-375 e l’ITAR-free single LRU design lo rendono la scelta ideale per la piattaforma MPP DA62. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Diamond Aircraft, per esplorare ulteriori collaborazioni in futuro”. Markus Fischer, Director of the Special Mission Division of Diamond Aircraft Austria, ha aggiunto: “Gli operatori Diamond sono rimasti colpiti dalle capacità del TC-375, incluso il continuous IR zoom e il facile potenziale di aggiornamento per i clienti Trakka esistenti. La perfetta integrazione, indicativa di un funzionamento semplice e di una manutenzione efficiente, ci ha convinto che il TC-375 ci posiziona come un attore significativo sul mercato”. La dimostrazione di successo del TC-375 sull’aereo Diamond DA62 MPP evidenzia le sinergie tra le soluzioni di imaging all’avanguardia di Trakka e l’impegno di Diamond Aircraft nel fornire piattaforme versatili e affidabili.

DASSAULT GROUP SOSTIENE LA COURCE DU COEUR 2024 – La 37a edizione della Course du coeur si svolgerà dal 20 al 24 marzo 2024. “Per il 23° anno consecutivo, Dassault Group sostiene ancora una volta l’associazione Trans-Forme. In 4 giorni e 4 notti, diverse tappe podistiche e ciclistiche permetteranno alle squadre (e alla carovana) di percorrere i 750 km tra Parigi e Bourg-Saint-Maurice Les Arcs. La squadra di quest’anno è composta da 16 corridori. Sono supportati da uno sponsor, Bruno Chevalier, Senior Executive Vice President, Military Customer Support at Dassault Aviation. Una sfida sportiva, ma soprattutto una potente esperienza umana, la Course du coeur è soprattutto uno dei maggiori eventi in Francia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul successo dei trapianti e sulla necessità della donazione di organi. ‘La Course du coeur, sì alla donazione di organi'”, afferma Dassault Aviation.

ROLLS-ROYCE ACCOGLIE L’INVESTIMENTO DELL’AUSTRALIA NEGLI AUKUS PREPARATION PLANS – Rolls-Royce ha accolto con favore l’annuncio che il governo australiano investirà nelle AUKUS preparations in corso. Ciò integra i finanziamenti per l’espansione già impegnati dall’UK Ministry of Defence (MOD). Per soddisfare la crescita della domanda da parte della Royal Navy, che include gli AUKUS delivery commitments, sono già in corso i lavori per raddoppiare le dimensioni del Rolls-Royce Submarines site in Raynesway, Derby. Ora finanziati congiuntamente dall’UK Ministry of Defence e dall’Australian Department of Defence, i lavori di espansione annunciati la scorsa estate creeranno oltre 1.000 nuovi posti di lavoro a Derby in una serie di discipline, tra cui produzione e l’ingegneria. Verranno inoltre costruiti nuovi impianti produttivi e uffici su un terreno recentemente acquisito che circonda l’attuale sito di Raynesway. Nel marzo 2023 è stato confermato che Rolls-Royce Submarines avrebbe fornito tutti i nuclear reactor plants che alimenteranno i nuovi attack submarines come parte del tri-lateral agreement tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti.