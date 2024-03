Pratt & Whitney collabora con la FAA per studiare non-CO2 emissions nell’ambito del FAA ASCENT program

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, e la Federal Aviation Administration (FAA) lavoreranno insieme alla Missouri University of Science and Technology (Missouri S&T), ad Aerodyne Research, Inc. e all’Environmental Protection Agency (EPA) per studiare le non-CO2 aviation emissions, per aiutare a comprendere e ridurre l’impatto ambientale di tali emissioni. Nell’ambito del FAA ASCENT program, il progetto misurerà le emissioni provenienti da un Pratt & Whitney GTF™ engine combustor rig test utilizzando conventional Jet A e 100% sustainable aviation fuel (SAF).

“Poiché l’industria aeronautica punta all’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050, continuiamo a prestare molta attenzione ad affrontare l’impatto ambientale di altre emissioni, tra cui cruise non-volatile particulate e NOx”, ha affermato Sean Bradshaw, senior technical fellow of sustainable propulsion at Pratt & Whitney. “I combustor rig test con 100% SAF forniscono un ambiente controllato per generare preziosi dati di base, che supporteranno studi futuri utilizzando full scale engines on-wing in ground and flight test conditions”.

Il progetto confronterà le emissioni di Jet A kerosene e SAF composto da 100% Hydroprocessed Esters and Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosene (HEFA-SPK), un biofuel derivato da oli vegetali e grassi animali. Il fuel è fornito da World Energy.

“Riunendo le competenze dell’industria, del governo e del mondo accademico, questo progetto rappresenta un passo importante verso la comprensione e la riduzione degli impatti ambientali dell’aviazione, compresi quelli derivanti dalle non-CO2 emissions”, afferma il Dr. Philip Whitefield, Missouri University of Science and Technology. “Il SAF contenente basse concentrazioni di zolfo e idrocarburi aromatici potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di anidride solforosa e di particolato non volatile, che sono associate alla formazione di contrail e all’impatto sul riscaldamento globale”.

I rig tests si svolgeranno presso la Pratt & Whitney facility in Middletown, Connecticut, utilizzando un advanced Rich-Quench-Lean (RQL) combustor. Il rig consente di testare l’intero range di combustor operating conditions, compresi take-off, ground and cruise altitudes, per aiutare a comprendere i vantaggi ambientali ed in termini di emissioni derivanti dall’utilizzo del SAF. Pratt & Whitney, FAA, Missouri S&T, Aerodyne Research e EPA collaboreranno a test design, execution and emissions data analysis.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: © 2024 Pratt & Whitney)