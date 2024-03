SAS AB richiede una company reorganization in Svezia, le operazioni continuano normalmente

SAS informa: “SAS AB annuncia di aver presentato oggi la domanda per una company reorganization in Svezia. L’apertura del procedimento è soggetta all’approvazione della Stockholm District Court.

La richiesta viene presentata solo in relazione alla parent company quotata di SAS Group, SAS AB, e non ad eventuali sussidiarie o alla compagnia aerea in quanto tale. Le operazioni e il programma dei voli di SAS rimarranno inalterati dal procedimento di riorganizzazione e SAS continuerà a servire i propri clienti nel corso ordinario durante tutto questo processo.

Il 19 marzo 2024 l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha confermato il SAS chapter 11 plan of reorganization (“Chapter 11 Plan”). La richiesta di una company reorganization in Svezia è stata specificatamente contemplata dal Chapter 11 Plan e il completamento con successo della Swedish reorganization è una condizione affinché il Chapter 11 Plan diventi effettivo”.

“L’efficacia del Chapter 11 Plan rimane inoltre soggetta alle approvazioni di varie autorità di regolamentazione e ad alcune altre consuete condizioni sospensive. SAS prevede attualmente di uscire dalla procedura di ristrutturazione intorno alla fine della prima metà del 2024.

Ulteriori informazioni sul Chapter 11 di SAS sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation“, conclude SAS,

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)