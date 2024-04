Emirates ha ottenuto la Certified Autism Center™ Designation per tutte le Dubai Check In facilities

Promuovendo l’impegno di Dubai per i viaggi accessibili e in tempo per il World Autism Awareness Day il 2 aprile, Emirates ha ottenuto la Certified Autism Center™ Designation per tutte le sue Dubai Check In facilities – Emirates City Check In & Travel Store in DIFC, Emirates Cruise Check In – Port Rashid, Emirates Cruise Check In – Dubai Harbour e Emirates City Check-In Ajman, oltre all’hub di Emirates nel Terminal 3 a Dubai International Airport (DXB).

La certificazione, assegnata dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES), garantisce che tutte le strutture Emirates a Dubai hanno compiuto un passo significativo verso un viaggio più inclusivo e accessibile, soddisfacendo i criteri richiesti per un’esperienza di viaggio confortevole e supportata.

Come parte della designazione, i dipendenti Emirates delle varie strutture hanno seguito una formazione specializzata sull’autismo e sulla consapevolezza sensoriale, per dotarli della comprensione e delle competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei viaggiatori autistici, insieme alle loro famiglie. Sono stati condotti controlli approfonditi sulle strutture in tutte le sedi, misurando tutti gli input sensoriali nelle aree pubbliche come livelli sonori, illuminazione e potenziali viste e odori per sviluppare guide sensoriali, consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni informate e scegliere l’ambiente che meglio si adatta alle loro esigenze e preferenze.

Questo risultato si basa sul recente riconoscimento di Dubai International Airport come primo aeroporto internazionale a ottenere la designazione da parte dell’IBCCES e si allinea con la visione del Department of Economy and Tourism’s (DET) di diventare la prima Certified Autism Destination™ (CAD) in Medio Oriente.

I City Check In di Emirates a Dubai offrono un’esperienza pre-aeroporto fluida e senza stress in luoghi comodi e facilmente accessibili, dove i clienti Emirates possono effettuare il check-in per i voli fino a 24 ore in anticipo e depositare i bagagli tra le quattro e le 24 ore prima.

Mohammed H. Mattar – Emirates DSVP Airport Services, ha commentato: “In quanto compagnia aerea globale, Emirates si impegna a fornire un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per tutti. Riconosciamo le sfide che i clienti con autismo e sensory sensitivities devono affrontare negli ambienti aeroportuali. Ecco perché abbiamo collaborato in modo proattivo con il DET e l’IBCCES di Dubai per certificare tutti i nostri punti di check-in nelle città degli Emirati Arabi Uniti. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti cruciale nella nostra missione in corso per rendere i viaggi inclusivi e accessibili a tutti”.

Myron Pincomb, Chairman of the Board for IBCCES, ha osservato: “Emirates è conosciuta in tutto il mondo per il suo eccezionale servizio agli ospiti. Il check-in per un volo è uno dei segmenti più stressanti dell’intera esperienza di viaggio. Con il completamento delle strutture, l’audit e l’aggiunta delle nuove sensory guides, la procedura presso le strutture di check-in sarà più accomodante per le persone, e soprattutto per quelle con problemi sensoriali”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)