Il Gulfstream G700 ottiene la FAA Certification

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il nuovo Gulfstream G700 ha ricevuto la Federal Aviation Administration (FAA) type certification, aprendo la strada per le consegne ai clienti.

(NdR: i motori Rolls-Royce Pearl 700 del G700 hanno ricevuto la certificazione FAA a settembre 2023, leggi anche qui).

“La certificazione FAA del G700 ha inoltre confermato due nuovi miglioramenti prestazionali, offrendo ai clienti maggiore flessibilità e airport availability: una balanced field length takeoff distance di 5.995 piedi/1.827 metri e una landing distance di 3.150 piedi/960 metri (standard ISA day, sea level), entrambi più brevi di quanto originariamente previsto”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Abbiamo completato con successo il programma di certificazione più rigoroso nella storia dell’azienda con il G700”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Vorrei ringraziare il nostro world-class team di flight test, certification and engineering professionals, insieme a molti altri in Gulfstream che hanno contribuito a questo risultato. Il G700 apporta un nuovo livello di performance e comfort di cabina alla business aviation e lo fa rispettando i più alti standard di certificazione che il nostro settore abbia mai visto”.

“Nel settembre 2023 Gulfstream ha annunciato G700 performance enhancements in termini di range, speed and cabin altitude. Il range del velivolo è aumentato a 7.750 nm/14.353 Km a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90, guadagnando 250 nm/463 km per entrambe le velocità rispetto alle proiezioni originali. La G700 maximum operating speed è aumentata da Mach 0,925 a Mach 0,935, rendendo l’aereo il più veloce della flotta Gulfstream.

Insieme all’aumento di range e velocità, Gulfstream ha annunciato che la G700 cabin altitude, già la più bassa nella business aviation, è stata ulteriormente ridotta a 2.840 piedi/866 m mentre vola a 41.000 piedi/12.497 m, offrendo ancora più comfort ai passeggeri. La cabina del G700, che presenta livelli di rumorosità molto bassi, è inoltre dotata di 20 Gulfstream Panoramic Oval Windows e di 100% fresh air, mai ricircolata”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Vorrei anche estendere i miei ringraziamenti al FAA G700 certification team per il loro supporto”, ha proseguito Burns. “A nome degli oltre 20.000 dipendenti di Gulfstream in tutto il mondo, sono orgoglioso ed entusiasta di iniziare le consegne del G700 ai clienti”.

“Gulfstream Aerospace Corp. è una business unit di General Dynamics, una global aerospace and defense company che offre un ampio portafoglio di prodotti e servizi nei settori business aviation; ship construction and repair; land combat vehicles, weapons systems; technology products and services. General Dynamics impiega più di 100.000 persone in tutto il mondo e ha generato entrate per 42,3 miliardi di dollari nel 2023″, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)