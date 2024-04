Etihad Airways celebra il volo inaugurale per Boston

Etihad Airways è atterrata per la prima volta a Boston domenica 31 marzo, segnando il lancio di servizi regolari tra Abu Dhabi e la città degli Stati Uniti, rafforzando i legami e arricchendo le opzioni di viaggio per i passeggeri.

“Il volo inaugurale, EY147, è stato celebrato all’aeroporto di Abu Dhabi prima del decollo e, all’arrivo in Massachusetts, i capitani di Etihad hanno sventolato le bandiere degli Emirati Arabi Uniti e degli Stati Uniti dal cockpit, per celebrare l’inizio del quarto servizio non-stop della compagnia aerea verso l’America.

Il nuovo servizio opera lunedì, mercoledì, venerdì e domenica utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, dotato degli acclamati posti Business Studios ed Economy Smart della compagnia aerea. Con 28 posti in Business e 262 posti in Economy che vantano sistemi di intrattenimento, alimentazione elettrica e connettività Wi-Fi a bordo, i passeggeri possono aspettarsi un’esperienza di viaggio confortevole e piacevole, completata da un servizio e un’ospitalità di prima classe”, afferma Etihad Airways.

“Siamo entusiasti di inaugurare i voli per Boston, estendendo ulteriormente la nostra portata in tutti gli Stati Uniti e migliorando la connettività per i viaggiatori”, ha affermato Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer. “Questa nuova rotta non solo porta il fascino di Abu Dhabi e Dubai nel nord-est americano, ma dimostra anche il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio eccezionali e nel promuovere connessioni globali. La nuova rotta è programmata per offrire comodi collegamenti alla nostra rete in crescita per viaggiatori d’affari e turisti che si collegano a destinazioni in tutto il Medio Oriente e alle nostre 11 rotte in tutta l’India”.

“Massport è lieta di dare il benvenuto a Etihad Airways al Boston Logan International Airport con il suo nuovo volo per Abu Dhabi”, ha affermato Ed Freni, Massport Interim CEO and Aviation Director. “Questa rotta fornisce un collegamento chiave tra Boston e gli Emirati Arabi Uniti e gli abitanti del New England ora hanno ancora più opzioni quando pianificano un viaggio in Medio Oriente e oltre”.

“Boston si unisce a Chicago, New York e Washington come quarta destinazione di Etihad negli Stati Uniti, integrando i servizi esistenti e rafforzando l’impegno della compagnia aerea nel facilitare esperienze di viaggio senza interruzioni. Inoltre, i voli per Toronto in Canada espandono ulteriormente la presenza di Etihad nel Nord America, offrendo ai passeggeri maggiore accessibilità e comodità.

La partnership di Etihad con JetBlue garantisce comodi collegamenti con numerose città in tutto il Nord America, sbloccando infinite possibilità di esplorazione in tutto il continente.

Il lancio della rotta per Boston significa molto più di una semplice nuova opzione di viaggio, simboleggia i profondi legami culturali ed educativi tra Abu Dhabi e Boston. I cittadini degli Emirati hanno a cuore Boston, molti dei quali hanno studiato nelle sue prestigiose università. Inoltre, investimenti significativi nei settori della sanità e dell’istruzione hanno favorito collaborazioni durature, guidando il progresso e l’innovazione in entrambe le regioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)