La cucina locale giapponese prende il volo con Lufthansa Group

Con un’eredità di quasi 60 anni sui collegamenti tra il Giappone e l’Europa, le compagnie aeree di Lufthansa Group continuano a rafforzare i loro legami con il Paese, reintroducendo il catering locale a bordo dei voli dal Paese del Sol Levante all’Europa.

“In riconoscimento del profondo e unico patrimonio culinario del Giappone, Lufthansa ha iniziato a servire la cucina locale giapponese a bordo dei voli da/per il Giappone a partire da ottobre 2023. I viaggiatori sulle rotte giapponesi possono gustare piatti tradizionali giapponesi come sushi, sukiyaki e soba mentre viaggiano attraverso i nostri Frankfurt and Munich hubs.

Ad esempio, i passeggeri a bordo del volo LH717 in viaggio da Tokyo a Francoforte potranno gustare piatti giapponesi, preparati magistralmente da esperti chef locali secondo ricette tradizionali, in tutte le classi di cabina. I viaggiatori di classe business possono aspettarsi un’esperienza gastronomica appositamente curata con un pasto a più portate organizzato secondo le tradizionali disposizioni culinarie giapponesi.

Iniziando con gli antipasti serviti in un kobachi e uno zensai per stuzzicare l’appetito, il piatto principale presenta una serie di prelibatezze condite con una comforting soup e un konomono. I passeggeri in Premium Economy e Economy possono anch’essi gustare piatti locali giapponesi a bordo.

In First e Business Class, i piatti sono preparati con gli ingredienti più freschi e serviti su pregiate stoviglie in ceramica, portando nei cieli l’esperienza di un ristorante tradizionale giapponese. Senza la necessità di preordinare, ai passeggeri che si imbarcano sui voli da/per Tokyo o Osaka viene offerta una scelta di opzioni di ristorazione locale a bordo di tutti i voli Lufthansa“, afferma Lufthansa Group.

“Allo stesso modo di Lufthansa, anche Swiss International Air Lines ha recentemente introdotto il catering locale, dando ai passeggeri la possibilità di scegliere tra menu giapponesi a bordo dei voli da/per Tokyo. Si consiglia ai passeggeri di prenotare in anticipo i pasti locali giapponesi quando viaggiano da/per Tokyo con SWISS.

Con i nostri rinnovati concetti di ristorazione locale a bordo sia di Lufthansa che di SWISS, Lufthansa Group rimane impegnato ad abbracciare la cultura giapponese e a rafforzare i nostri legami di lunga data con il Paese”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)