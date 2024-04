Marco Sansavini inizia il suo mandato come Presidente di Iberia

Marco Sansavini succede a Fernando Candela come president of Iberia. “Fernando Candela ha dovuto affrontare questioni molto importanti e le ha gestite con grande successo, insieme a tutta la squadra. Ciò ha permesso a Iberia di ottenere i migliori risultati della sua storia nel 2023”, afferma Sansavini.

La compagnia ha annunciato lo scorso anno risultati record pari a 940 milioni di euro e ha consolidato la sua eccellenza operativa, sia nell’indice di soddisfazione del cliente (NPS) che in termini di puntualità.

Per il nuovo presidente di Iberia, ciò dimostra che “la trasformazione iniziata con Luis Gallego più di dieci anni fa sta dando i suoi frutti”.

La seconda sfida affrontata da Sansavini è, dice, “elevare Madrid al livello degli hub del nord Europa, facendo entrare Spagna e penisola iberica nella Champions League dell’aviazione. Ciò può essere raggiunto solo da una compagnia aerea forte in grado di collegare la Spagna con molte più destinazioni, da qui l’importanza vitale dell’operazione di acquisto di Air Europa”.

IAG e Iberia, dice, hanno fatto “un’offerta molto ambiziosa per garantire la concorrenza sulle rotte in cui operiamo e confidiamo che la Commissione Europea approvi l’operazione, che è fondamentale per la connettività dell’hub di Madrid, per i consumatori, l’occupazione e il turismo e l’economia spagnola”.

Come terza sfida importante, il nuovo presidente di Iberia si concentrerà sul “garantire la competitività e lo sviluppo futuro dell’handling – per il quale IAG sta creando una nuova società – e del maintenance business”.

Sansavini inizia il suo mandato con “molta fiducia nel futuro. Iberia supererà tutte le sue sfide grazie all’enorme professionalità e allo spirito del team della compagnia e di tutti coloro che la compongono, che si basa sulla passione e sull’anima, come si vede nel lavoro quotidiano delle nostre squadre di terra, del nostro personale di cabina e dei nostri piloti, un riferimento imbattibile nel settore. Insieme hanno permesso a Iberia di arrivare dov’è”, sottolinea.

“Questa azione coesa – sottolinea il nuovo presidente – è stata la chiave del successo di Iberia negli ultimi anni. Per questo motivo desidero chiarire fin dal mio primo giorno alla guida dell’azienda che Iberia rispetterà sempre rigorosamente gli accordi raggiunti con i rappresentanti dei suoi lavoratori, in tutti i settori, e farà ogni sforzo per consolidare la pace sociale attraverso il buon senso, pilastro fondamentale della sua trasformazione negli ultimi undici anni”.

Sansavini ha annunciato il nuovo Iberia Management Committee, dove ha apportato modifiche per affrontare al meglio le prossime sfide. Il nuovo comitato è composto da:

Rafael Jiménez Hoyos: Production Director

María Jesús López Solás: Commercial, Network Development, Alliances and Clients Director

Gabriel Perdiguero: Finance, Transformation and Technology Director

Juan Cierco: Corporate Director

José Luis de Luna: Labour Relations, Legal and Human Resources Management Director

Maria Bello: People and Diversity Director

Enrique Robledo: Maintenance Director

“L’Airport Management Department sarà presente nel Management Committee sotto la guida di José Luis de Luna fino alla creazione della nuova società.

La precedente Financial Director, Elena Baillo, è stata nominata per coprire il mandato di Fernando Candela e ritorna, dopo aver svolto un ottimo lavoro, al suo precedente incarico di Financial Director of Iberia Express.

Marco Sansavini torna in Iberia, dove per otto anni, tra il 2012 e il 2020, è stato Commercial Director. Ha fatto parte del team che, guidato da Luis Gallego, ha progettato e realizzato con successo la trasformazione dell’azienda.

Nel 2020 è stato nominato CEO di Vueling, un’altra delle compagnie aeree del Gruppo IAG. Lì ha rafforzato Vueling con un processo di trasformazione che l’ha trasformata in una delle migliori compagnie low cost d’Europa.

La carriera di Marco Sansavini nel settore aeronautico inizia nel 1995, quando entra in KLM. Ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e ha partecipato al processo di fusione con Air France. Nel 2004 è entrato in Air France-KLM come vice-president of Global Business e ha ricoperto diversi incarichi nel gruppo e nella sua controllata Alitalia, fino al 2012.

Ha conseguito una laurea in economia presso l’Università di Bologna e un master in amministrazione aziendale presso l’IMD di Losanna. La sua lunga carriera professionale gli ha permesso di vivere a Milano, Roma, Zurigo, Amsterdam, Parigi, Madrid e Barcellona. Marco Sansavini è nato a Bologna, è sposato e ha tre figli”, conclude Iberia.



