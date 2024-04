Air France torna ad operare la Verona – Parigi

Ha ripreso il via oggi, 2 Aprile 2024, il collegamento di Air France dall’aeroporto “Catullo” di Verona a Parigi Charles de Gaulle. Un operativo che mancava da 9 anni e che segna un momento di grande significato per entrambe le città, che sono da sempre simboli dell’amore e che tornano a rappresentare un punto di accesso verso il mondo.

Il volo inaugurale, atterrato alle ore 14.14, vedeva tra i passeggeri anche il Senior Vice President Europe del gruppo Air France-KLM Noud Duyzings. Ad attenderlo, tra gli altri, anche gli attori della Casa Shakespeare di Verona, che hanno dato il benvenuto ai passeggeri con una breve interpretazione dell’opera Romeo e Giulietta, simbolo dell’amore che unisce le due città. Inoltre, i passeggeri sono stati omaggiati con spille celebrative come ricordo di questo evento speciale.

Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean AF-KL

Operato con Embraer E190, il collegamento sarà attivo 3 volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), che si ridurranno a 2 volte a settimana (martedì e sabato) nei mesi di luglio ed agosto. La partenza da Parigi è prevista alle 12:35 con arrivo alle 14:05. Il rientro da Verona sarà, invece, alle 14:50 con arrivo nella Ville Lumière alle 16:35.

Celebrare il ritorno di Air France a Verona è un momento di grande orgoglio: dimostriamo infatti l’importanza fondamentale che ha per noi il mercato italiano, mentre rafforziamo la nostra presenza nel nord-est. Grazie al nostro hub di Parigi CDG, possiamo essere vicini alle esigenze dei clienti offrendo accesso ad un ampio network di destinazioni internazionali. Il tutto, con lo stile distintivo per cui la compagnia è famosa in tutto il mondo. Eléonore Tramus, General Manager East Mediterranean Air France-KLM

Il ritorno di Air France all’aeroporto Catullo con il volo su Parigi Charles De Gaulle è il risultato di un intenso lavoro portato avanti da Gruppo SAVE e Catullo con la compagnia aerea. Si tratta di un collegamento strategico per l’ampio bacino d’utenza dello scalo, che risponde alle esigenze di viaggi per affari e per turismo, sia incoming che outgoing, garantendo la connettività su prosecuzioni internazionali e intercontinentali attraverso uno dei primari hub europei. Alessandra Bonetti, AD di Catullo S.p.A

Attraverso questo collegamento, i clienti italiani avranno la possibilità di raggiungere importanti destinazioni principali di Air France, tra cui Boston, New York, Los Angeles, Abu Dhabi, Johannesburg, Mauritius, Tokyo Haneda, Singapore, Pechino e molte altre tramite l’hub di Parigi Charles de Gaulle.

L’occasione è servita anche per proporre una serie di domande al vettore, ad alcune delle quali ha dato seguito il già citato SVP Europe del gruppo Air France-KLM, Noud Duyzings.

Cosa vi aspettate da Verona? Potrebbe essere destagionalizzato in caso di eccellente risposta della clientela (disponibilità della flotta permettendo)?

«Questa connessione mira a rafforzare la nostra posizione nel Nord-Est dell’Italia fornendo il perfetto ingresso sia per i viaggiatori d’affari che per quelli diletto. I feedback che stiamo ricevendo sono incoraggianti».

L’aereo che opererà questa nuova rotta è un Embraer E190. Può dirci di più sul rinnovo della cabina che avete annunciato?

«Il refurbishment degli interni degli Embraer 190 inizierà dopo l’estate presso il sito di manutenzione di HOP! a Clermont-Ferrand, il primo velivolo rinnovato dovrebbe prendere il volo nell’autunno 2024. Per progettare i futuri sedili dell’aereo, Air France ha collaborato con Expliseat, il produttore francese di un innovativo sedile in fibra di carbonio e titanio che combina un design leggero e sostenibile con un comfort, una durata e una funzionalità migliorati. Questi sedili di nuova generazione saranno coerenti con gli elevati standard di comfort offerti a bordo dell’Airbus A220, il gioiello della flotta di corto e medio raggio di Air France. Anche l’intero allestimento della cabina sarà rivisto nei colori di Air France, dalle pareti dell’aereo al tappeto sul pavimento».

SAF sul mercato italiano. Avete un fornitore SAF specifico in Italia?

«Il nostro mercato italiano è un pioniere per quanto riguarda la domanda di SAF e la partecipazione al nostro programma aziendale SAF. Non vediamo l’ora di esplorare più possibilità di nuove partnership, ad esempio con possibili fornitori SAF, ma al momento non abbiamo nulla di concreto da condividere su questo».

(Fabrizio Ripamonti)