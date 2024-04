News Brevi – 03.04.2024

EASYJET APRE LA SUA NUOVA BASE STAGIONALE AD ALICANTE – easyJet ha celebrato l’apertura della sua nuova base all’aeroporto Miguel Hernández di Alicante-Elche, un passo che rafforza ulteriormente la sua presenza in Spagna, dove ora conta 4 basi. Il primo volo operato da aerei ed equipaggi basati su Alicante è decollato domenica 31 marzo alle 6.00 per Glasgow. La compagnia aerea ha assegnato tre aeromobili A320 Family all’aeroporto Miguel Hernández di Alicante-Elche, generando circa 100 posti di lavoro diretti tra piloti ed equipaggi. L’apertura di questa nuova base stagionale, che sarà operativa da marzo a ottobre, consolida la posizione di easyJet in Spagna, con 19 aerei basati nel Paese e circa 900 persone impiegate con contratti locali. Oltre alla spinta economica che questo annuncio significa per Alicante, la nuova base consentirà a easyJet di esplorare mercati non serviti e supportare i flussi di traffico chiave esistenti. easyJet ha recentemente annunciato 10 nuovi collegamenti da Alicante, portando la sua rete di rotte verso 22 destinazioni e collegandola con città chiave in Europa, come Amsterdam, Ginevra, Praga e Nantes, tra le altre. Dalla prima rotta tra Alicante e Londra Stansted nel 1999, la compagnia aerea ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri da/per Alicante e si è posizionata come la seconda compagnia aerea in termini di collegamenti internazionali. Complessivamente easyJet offre 1,5 milioni di posti (capacità) ad Alicante questa stagione estiva, con un aumento di circa il 10% rispetto alla stessa stagione 2023. Javier Gándara, easyJet’s country director for Southern Europe, commenta: “Con più di 30 milioni di passeggeri trasportati dal 1999, Alicante è stata una delle destinazioni più popolari della nostra rete e fino ad oggi non aveva ancora una base. L’apertura della nostra quarta base in Spagna ad Alicante conferma il nostro impegno in questa regione ed è un’opportunità di espandere e consolidare ulteriormente le nostre attività nel Paese. Il modello base stagionale ci consente di adattarci perfettamente alle esigenze del mercato, aumentando i flussi esistenti e dandoci l’opportunità di esplorare mercati poco sfruttati che prima sarebbero stati inaccessibili”. Da quando easyJet ha iniziato ad operare in Spagna 28 anni fa, la compagnia aerea ha trasportato più di 220 milioni di passeggeri da/per il paese ed è cresciuta fino a collegare la Spagna con l’Europa e il Regno Unito attraverso 218 rotte e le sue attuali 4 basi (Barcellona, Palma di Maiorca, Malaga e ora anche Alicante). Infatti, l’inizio delle operazioni presso la base di Alicante ha coinciso con la riapertura delle altre basi stagionali di easyJet a Palma di Maiorca e Malaga.

LUFTHANSA GROUP LANCIA UN NUOVO PART-TIME PROGRAM NELLE DIVISIONI IT E FINANCE – Lufthansa Group lancerà nel novembre 2024 un nuovo part-time program nelle divisioni Finance e IT. Con il PartTimePro program, Lufthansa Group mira ad attrarre nuovi dipendenti e a soddisfare le esigenze dell’ambiente lavorativo di oggi. L’attenzione è rivolta a professionisti esperti che vorrebbero lavorare part-time. I partecipanti al programma sono liberi di scegliere il proprio modello di orario di lavoro compreso tra il 70 e l’80%. Il modello offre un’ampia gamma di offerte e contenuti di programma che supportano lo sviluppo personale e aprono prospettive interessanti. Il programma di un anno è l’inizio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’interno di Lufthansa Group. Questa fase di orientamento è progettata per consentire ai partecipanti di integrarsi con successo nel Gruppo e di familiarizzare con l’azienda in tutta la sua diversità. Durante questo periodo, i partecipanti hanno l’opportunità di familiarizzare con un massimo di tre diversi dipartimenti. Durante tutto il programma, Lufthansa Group supporta i partecipanti con coaching individuale, mentoring, formazione speciale e supporto intensivo al programma. La fase di candidatura per Lufthansa Group PartTimePro inizia immediatamente e termina il 1° maggio 2024. Tutte le ulteriori informazioni, requisiti e dettagli sul nuovo programma sono disponibili su PartTimePro (https://parttimepro.lufthansagroup.careers/parttimepro.html).

ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA EMBRAER E LA BRAZILIAN NAVY – La Brazilian Navy ed Embraer hanno firmato un accordo di partnership per il sostegno reciproco nella ricerca, sviluppo e innovazione. La cooperazione mira a sviluppare on-board Surface Search and Coastal Surveillance Radars, con un aumento della maturità del radar Gaivota X. La cerimonia della firma si è svolta oggi durante la LAAD a San Paolo, in Brasile. Il Contrammiraglio Alexandre de Vasconcelos Siciliano ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Embraer. Questo accordo consolida una collaborazione a lungo termine con un leader tecnologico globale, che amplierà la gamma di capacità della Marina brasiliana per compiere le sue missioni”. “Siamo molto lieti di firmare questo nuovo accordo con la Marina brasiliana, un’istituzione con la quale abbiamo un rapporto solido e a lungo termine. Questa cooperazione porterà molti progressi, non solo per la Marina brasiliana e Embraer, ma anche per la Brazilian Defense Industrial Base”, afferma Fábio Caparica, Vice President Business Development, Latin America, at Embraer Defense & Security. Gli studi della Marina brasiliana e Embraer riguardano l’integrazione del radar Gaivota X con il Georeferenced Command and Control System (SisC2Geo) e l’Unified Situational Awareness System for Maritime Information Acquisition (SCUA).

IBERIA ADERISCE AL TSA PRECHECK® PROGRAMME – Iberia aderisce all’U.S. Transportation Security Administration’s (TSA) PreCheck programme, che accelera il passaggio attraverso l’aeroporto, minimizzando i tempi di attesa e facilitando il viaggio attraverso i controlli di sicurezza negli Stati Uniti. I passeggeri TSA PreCheck dovrebbero cercare il TSA PreCheck indicator sulla loro carta d’imbarco prima di arrivare in aeroporto per rendere il loro passaggio più veloce e agile, poiché i passeggeri non devono togliersi scarpe, cinture o giacche, né rimuovere liquidi e dispositivi elettronici dal bagaglio a mano al momento del passaggio ai controlli di sicurezza. Secondo i dati della TSA, il 99% dei passeggeri iscritti al programma TSA PreCheck attende, in media, meno di dieci minuti nelle file di sicurezza. I cittadini e i residenti permanenti legittimi degli Stati Uniti possono iniziare su tsa.gov/precheck per selezionare un fornitore di servizi di registrazione, inviare la domanda TSA PreCheck online in soli 5 minuti e quindi completare la domanda. Una volta approvati, i viaggiatori riceveranno il loro Known Traveler Number (KTN) da aggiungere alle loro prenotazioni aeree e ai profili dei viaggiatori. Ulteriori programmi per viaggiatori fidati, tra cui Global Entry, NEXUS e SENTRI, sono disponibili per l’ingresso negli Stati Uniti da destinazioni internazionali. Visitare ttp.dhs.gov per conoscere i requisiti di idoneità. Anche nella prossima stagione estiva, che inizierà il 31 marzo e durerà fino al 30 ottobre, Iberia si impegna fortemente verso gli Stati Uniti e offrirà 140 voli settimanali verso nove destinazioni in questo mercato. Nello specifico, la compagnia aerea spagnola opererà due voli giornalieri per New York e altri due per Miami, ed un volo giornaliero per Chicago, Boston e Dallas Fort Worth. Iberia aumenterà inoltre le sue frequenze verso Los Angeles nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, con sette voli settimanali, rispetto agli attuali cinque, tutti operati da Airbus A350, l’aereo più grande, moderno ed efficiente della sua flotta. Iberia recupererà anche le sue rotte stagionali verso Washington con quattro frequenze settimanali e tre verso San Francisco. Inoltre, Porto Rico vedrà aumentare i suoi voli, passando da cinque a sette frequenze settimanali.

BOEING PARTECIPA A FIDAE 2024 – Boeing metterà in evidenza i suoi servizi commerciali, di difesa e di supporto a FIDAE 2024, dal 9 al 14 aprile. Con particolare attenzione all’aerospaziale sostenibile, l’azienda mira a rafforzare le partnership e promuovere l’innovazione nella sostenibilità e nell’efficienza. “Siamo entusiasti di far parte ancora una volta della FIDAE. Questa prima fiera aerospaziale, che riunisce l’industria nella regione e oltre, è un’opportunità per mostrare le nostre iniziative, prodotti e servizi”, ha affermato Landon Loomis, president of Boeing for Latin America and the Caribbean and vice president of Global Policy. La presenza di Boeing in America Latina è significativa, con oltre 90 anni di storia e una forte partnership con la regione. Con circa 700 jet commerciali in servizio nella regione, Boeing offre una gamma completa di prodotti e servizi che garantiscono flessibilità, affidabilità ed efficienza, incluso l’Arajet 737 MAX in mostra statica alla FIDAE. Boeing prevede un fabbisogno di 2.105 nuovi aerei commerciali in America Latina e nei Caraibi nei prossimi 20 anni, creando una domanda per 128.000 nuovi piloti, equipaggi di cabina e tecnici aerospaziali. Con i prodotti per la difesa, Boeing è presente in America Latina dal 1932. Da allora, Boeing ha fornito aerei VIP, sistemi di difesa, satelliti e UAV alle forze armate della regione. L’esposizione di Boeing metterà in evidenza anche l’aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon, il T-7A Advanced Pilot Training System, CH-47 Chinook helicopter e ScanEagle unmanned aerial system. L’impegno di Boeing in America Latina si espande oltre il settore aerospaziale con investimenti nell’istruzione per ispirare le carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Ciò include il sostegno a programmi come la Pan American Development Foundation (PADF) per migliorare il rendimento degli studenti e lo sviluppo degli insegnanti. Boeing parteciperà inoltre alla conferenza Wings of Change IATA il 10 e 11 aprile presso lo Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, a Santiago.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MARZO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di marzo 2024. A marzo Ryanair Group ha trasportato 13,6 milioni di passeggeri (marzo 2023: 12,6 milioni, +8%), con un load factor del 93% (93% a marzo 2023). Ryanair ha operato oltre 77.000 voli a marzo 2024 (oltre 950 voli cancellati a causa del conflitto tra Israele e Gaza). Il dato rolling sui 12 mesi a marzo 2024 si attesta a 183,7 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (+1%).

SAAB RICEVE UN EQUIPMENT ORDER PER IL GRIPEN – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per l’acquisto di ulteriori LITENING 5 target designator pods, comprese capacità di manutenzione. Il valore dell’ordine è di 390 milioni di corone svedesi. LITENING 5 viene utilizzato nella designazione precisa dei bersagli attraverso il puntamento laser e il tracciamento del bersaglio. FMV aveva precedentemente ordinato questa versione di LDP per il Gripen E e ora è integrata anche sul Gripen C/D. Questo ordine comprende additional pods, maintenance and spare parts.

CNS PARTNERSHIP CONFERENCE 2024 A DALLAS – La Cargo Network Services Corporation (CNS) Partnership Conference si terrà a Dallas Fort Worth dal 14 al 16 aprile 2024 con il tema: “Resilience Through Agility: Partnering for a Changing World”. La conferenza è il principale evento di networking negli Stati Uniti per l’air cargo industry, che riunisce circa 700 stakeholder e rappresentanti provenienti da tutta la air cargo value chain, creando un forum di discussione e dibattito. Con gli air cargo volumes ora saldamente tornati ai livelli pre-pandemia, la sfida è garantire una crescita efficiente, sicura e sostenibile.

EMIRATES CELEBRA L’EID AL FITR A BORDO E NELLE LOUNGE – In occasione della fine del mese sacro del Ramadan, l’Eid al Fitr inizierà il 10 aprile ed Emirates onorerà l’occasione con una serie di sapori regionali a bordo, piatti tradizionali dell’Eid nelle lounge, nuovi film e serie TV arabi su Ice. “Dal 10 al 13 aprile, i passeggeri di Economy Class in partenza da Dubai potranno gustare i piatti preferiti dell’Eid, tra cui tra cui pollo biryani con cipolle fritte, uvetta e anacardi, o il tenero agnello kibbeh labanieh. I passeggeri in Premium Economy e Business Class possono assaggiare il tradizionale mashwi el jeder di pollo, con salsa speziata. I clienti di First Class possono provare piatti artigianali come l’hammour matfy, in salsa di pomodoro speziata in stile Emirati con riso basmati, o machbouse di costolette di manzo brasate con riso profumato e una miscela di spezie locali. Tutti i passeggeri riceveranno inoltre un mini regalo durante il pasto augurando loro “Eid Mubarak”. Nella A380 onboard lounge attende una selezione di pasticcini degli Emirati e caffè arabo. Nelle lounge Emirates di Dubai il 10 aprile, i passeggeri di First Class potranno esplorare un’ampia selezione di opzioni tra cui caffè arabo, succo jallab e kamarruddin, mezzeh arabo caldo e freddo, ouzi di agnello o grigliata mista araba seguiti da dolci kunafa, kathayef e bassbousa. Nelle lounge di Business Class ci sarà il classico pollo khabsa e una gamma di invitanti dessert. Sul pluripremiato ice sarà disponibile una varietà di contenuti per coloro che viaggiano durante l’Eid al Fitr”, afferma Emirates.

DASSAULT AVIATION: INIZIATIVA DI BENEFICENZA IN FRANCIA – Dassault Aviation informa: “Una vendita annuale di beneficenza, tenutasi lo scorso dicembre presso due siti di Dassault Aviation, la società ha raccolto oltre 31.000 euro a favore di Entraide Marine – Adosm. Il CEO, Eric Trappier, ha consegnato un assegno al Vice-Ammiraglio Philippe Hello, Presidente dell’associazione. Entraide Marine – Adosm fornisce assistenza alle vedove, agli orfani e agli ex militari della Marina in gravi difficoltà, nonché alle loro famiglie”.

EASYJET LANCIA UN TEST PER INCORAGGIARE I BRITANNICI A DIVENTARE PILOTI – Un nuovo test attitudinale è stato lanciato da easyJet per incoraggiare i britannici a scoprire se hanno le carte in regola per diventare un pilota, a seguito di una nuova ricerca che rivela che la metà dei britannici (50%) non sa quali qualifiche siano necessarie per diventarlo. “Il test online valuta alcune delle competenze chiave richieste per diventare un pilota di linea ed è stato progettato per incoraggiare più persone a prendere in considerazione questa carriera. Senza che sia richiesta alcuna conoscenza precedente o esperienza di volo, easyJet offre alle persone l’opportunità di testare la propria attitudine per alcune delle competenze chiave necessarie per essere un pilota, come il senso dell’orientamento e la velocità di reazione. Per lanciare la campagna, easyJet sta anche “pilotando” un cartellone pubblicitario parlante, con un pilota easyJet nella vita reale attaccato a un cartellone pubblicitario nel centro di Londra oggi. Il test e l’annuncio fanno parte di una nuova campagna di reclutamento di piloti da parte della compagnia aerea, in vista dell’apertura del suo 2024 Pilot Training Programme nelle prossime settimane. Il programma porta gli aspiranti piloti con poca o nessuna esperienza di volo a pilotare un aereo passeggeri commerciale in circa due anni, con il suo corso di formazione intensivo leader del settore. La campagna interattiva mira a sfatare i miti prevalenti e le idee sbagliate, dopo che una ricerca di easyJet ha rilevato che il 57% degli intervistati ritiene che sia necessario un titolo universitario per diventare pilota e l’80% pensa che una visione 20/20 sia una necessità, quando in realtà nessuno dei due è necessario. Il nuovo test è stato lanciato online rivolgendosi al pubblico femminile, nel tentativo di incoraggiare più donne a provare il test e a prendere in considerazione il lavoro. La nuova campagna fa parte del continuo impegno di easyJet per incoraggiare più donne a intraprendere la professione, poiché più della metà (59%) degli adulti britannici intervistati crede ancora che il pilota sia un lavoro per un uomo. Una nuova ricerca della compagnia aerea ha inoltre rivelato che il doppio degli uomini (32%) consideravano di diventare un pilota rispetto alle donne (15%)”.

“FONDAZIONE LEONARDO” PER PARLARE DI SCIENZA INNOVAZIONE E FUTURO – “Learning the Future”, interpretare il futuro per offrire ai giovani le coordinate del presente: la Fondazione Leonardo, dal 2024 Ente del Terzo Settore, cambia la propria immagine e rinnova l’impegno nel promuovere i temi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Il nuovo sito internet diventa una piattaforma per disseminare contenuti multimediali e promuovere iniziative di outreach destinate al mondo della scuola e dell’università. Una squadra di giornalisti, professionisti dell’audiovisivo e creatori digitali, guidati dal Direttore Generale Helga Cossu, animerà il Multimedia Digital Hub, punto di snodo dei contenuti che saranno pubblicati nel nuovo sito della Fondazione Leonardo. Una testata di informazione scientifica e di innovazione tecnologica che, prediligendo il linguaggio video, racconterà lo sviluppo tecnologico e la trasformazione digitale, la conquista dello Spazio e le sfide della cybersicurezza, gli eventi e l’opera di sensibilizzazione rispetto a questi temi nelle scuole e nelle università. L’asse portante che guida l’azione del nuovo gruppo di lavoro è un programma di outreach, sviluppato attraverso la produzione e la distribuzione di contenuti multimediali, incentrati in particolare sulle discipline scientifiche e sui principali argomenti al centro del dibattito globale. Alle STEM, macrocosmo proiettato nel futuro, fatto di conoscenza e curiosità, applicazione e studio, è dedicata l’attività di educazione, istruzione e formazione, rivolta al mondo della scuola e delle università. Come sottolinea Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, la Fondazione deve “spiegare ai giovani in maniera chiara, facile, con metodologie molto avanzate, prevalentemente digitali, cosa vuol dire tecnologia, cosa fare con la tecnologia, perché questo sarà il migliore investimento per le future generazioni STEM”. Un lavoro che la Fondazione non farà da sola, ma che porterà avanti allacciando partnership con altre fondazioni, associazioni, istituzioni, università, enti e aziende private, nella convinzione che incrementare la conoscenza sia l’unica strada per vincere la sfida dell’innovazione. Il sito non è l’unico strumento con il quale la Fondazione Leonardo si propone come punto di riferimento nel campo della divulgazione. A esso si affiancano altre due iniziative. “Civiltà delle Macchine” è la storica rivista fondata nel 1953 da Leonardo Sinisgalli, straordinaria figura di ingegnere-poeta. Chiusa nel 1979, la rivista è tornata alle stampe grazie alla Fondazione Leonardo nel 2019, e si è ormai affermata come portavoce della cultura industriale e tecnologica italiana. Favorisce il dialogo tra sapere scientifico e universo umanistico e, anzi, ne racconta e illustra la sintesi. Attraverso il Sistema Museale Integrato, la Fondazione opera per la valorizzazione della storia industriale italiana, la cura e la promozione del patrimonio iconografico e archivistico del gruppo Leonardo, spina dorsale della manifattura italiana. Con tali finalità, supervisiona il processo di raccolta, classificazione e digitalizzazione degli archivi delle varie anime aziendali, una realtà ramificata nel territorio nazionale, in grado di raccontare quasi un secolo di storia industriale.