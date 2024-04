Rolls-Royce: il motore Pearl 10X prende il volo per la prima volta

Rolls-Royce annuncia di aver avviato con successo la flight test campaign del suo ultimo motore per il business aviation market, il Pearl 10X, sul Boeing 747 flying testbed della società. Il motore è stato selezionato dal produttore di aerei francese Dassault per equipaggiare esclusivamente il suo nuovo aereo di punta, il Falcon 10X.

“L’inizio dei test di volo è una pietra miliare importante per il programma Pearl 10X e per Rolls-Royce, poiché si concentra sulla crescita nel business aviation market, come delineato al Capital Markets Day dello scorso anno. Il Pearl 10X è il nuovo membro della famiglia di motori Pearl all’avanguardia e il primo motore Rolls-Royce ad equipaggiare un business jet Dassault. La scelta del Pearl 10X da parte del produttore aeronautico francese per il suo nuovo prodotto di punta è un’ulteriore prova della posizione di Rolls-Royce come produttore leader di motori nella business aviation.

Con base a Tucson, Arizona, USA, i piloti e i flight test engineers metteranno alla prova il motore nei prossimi mesi. Il programma di test di volo includerà engine performance and handling checks a varie velocità e altitudini, inflight relights, tests dei nacelle anti-icing system e fan vibration tests a varie altitudini.

Finora, il programma di sviluppo a terra ha incluso i test rigorosi del nuovo ultra-low emissions ALM combustor, compatibile con 100% SAF, e del nuovo accessory gearbox, che consente una maggiore estrazione di potenza aggiuntiva. Il motore, che ha superato i target thrust levels già nel primo test run, sarà il più potente motore per la business avation nel Rolls-Royce portfolio”, afferma Rolls-Royce.

Philipp Zeller, Senior Vice President Dassault, Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare in questa importante fase successiva del programma di sviluppo del motore, con l’inizio della nostra campagna di test di volo. Tutti i test completati fino ad oggi confermano l’affidabilità del motore e dimostrano che soddisferà i requisiti prestazionali per equipaggiare l’ammiraglia di Dassault, il Falcon 10X”.

“Il programma sta avanzando a ritmo sostenuto e ha accumulato con successo più di 2.300 ore di test, sia sull’Advance 2 demonstrator che con la Pearl 10X engine configuration.

Il Pearl 10X è dotato dell’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel settore della business aviation, e lo combina con un high-performance low-pressure system, ottenendo una spinta superiore di oltre 18.000 libbre. Rispetto all’ultima generazione di motori Rolls-Royce per la business aviation, il Pearl 10X offre un’efficienza superiore del 5%, offrendo allo stesso tempo performance eccezionali in termini di riduzione del rumore e delle emissioni. Il risultato è un motore che offre una combinazione leader di mercato di potenza ed efficienza. Questa combinazione consentirà ai clienti e agli operatori di avere una premium airport accessibility e di volare su collegamenti a lunghissimo raggio, pur essendo in grado di viaggiare vicino alla velocità del suono”, conclude Rolls-Royce.

Rolls-Royce Flying Test Bed

Rolls-Royce informa: “Garantire che i nostri motori si dimostrino efficienti e affidabili prima che entrino nel servizio clienti è un requisito fondamentale – e uno dei modi in cui lo abbiamo fatto è sul nostro Flying Test Bed (FTB), un Boeing 747-200 di proprietà di Rolls-Royce.

Con base a Tucson, Arizona, USA, può montare una varietà di motori per fornire loro un test di volo reale, fornendo preziosi dati sulle prestazioni, fino a 20 GB di dati al giorno. Questo si aggiunge ai test approfonditi a terra che sono stati effettuati prima. Ma l’FTB non è solo per motori nuovi, può anche testare motori in servizio con nuovi aggiornamenti tecnologici.

In questo momento si sta imbarcando nella sua ultima missione, facendo volare il nuovo motore Pearl 10X prima che entri in servizio sul Dassault Falcon 10X. Poiché l’aereo è solitamente dotato di quattro motori, possiamo garantire la sicurezza in ogni momento facendo funzionare un test engine insieme ad altri tre motori già messi in servizio”.

“Per questi ultimi test, l’FTB dispone di un vero e proprio mix, diventando un five-engine aircraft, con il Pearl 10X affiancato da un Trent 1000 e tre RB211.

Un FTB test con una differenza ha avuto luogo nel 2021, quando è stato utilizzato per testare un motore Trent 1000 funzionante con 100% SAF, mentre gli altri tre motori RB211 funzionavano con jet fuel standard. Il volo di 3 ore e 45 minuti da Tucson sul Texas e sul Nuovo Messico ha confermato che non c’erano problemi di progettazione e faceva parte del nostro programma più ampio, e ora completato, per confermare che i nostri motori in produzione sono compatibili con 100% SAF“, prosegue Rolls-Royce.

Deborah Robinson, Director Test and Experimental Engineering, ha dichiarato: “Il nostro FTB è una grande risorsa per noi e fa parte di un’ampia gamma di funzionalità di test che ci aiutano a garantire che i nostri motori facciano tutto ciò che diciamo. I computer e i rig tests possono ottenere molto, tuttavia in volo possiamo fare un ulteriore passo avanti ed eseguire un’ampia gamma di test per confermare ulteriormente i risultati dei nostri estesi ground and rig test programmes. Possiamo cogliere l’occasione per testare gli angoli del flight envelopee alimentare i nostri extensive models”.

