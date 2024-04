Binter raggiunge quasi 63.000 passeggeri sulle sue rotte con l’Italia dall’inizio dei suoi voli nel 2021

Binter raggiunge i 62.562 passeggeri trasportati sui suoi voli con l’Italia dall’inizio delle sue operazioni nel 2021. Attualmente, la compagnia aerea collega le Canarie a Venezia e Firenze una volta alla settimana.

“La compagnia celebra 35 anni e dal suo inizio nel 1989 fino ad oggi ha trasportato più di 83 milioni di passeggeri e superato i 1.648.000 voli operati. Opera in 17 destinazioni internazionali, di cui 6 in Europa e 11 sul continente africano

Nel 2023, la compagnia aerea ha battuto il suo record di passeggeri annui contabilizzando 4.938.938 viaggiatori su 82.877 voli operati, collegando tutte le isole delle Canarie tra loro e con 33 destinazioni esterne. Questi numeri contrastano con quelli del suo primo esercizio completo, nel 1990, quando ha trasportato 564.278 passeggeri e operato appena 15.538 voli”, afferma Binter.

Il coordinatore generale di Binter, Santiago Guerra, ha sottolineato il grande momento che sta attraversando la compagnia: “In questi 35 anni siamo riusciti a passare da una compagnia aerea regionale, creata per operare voli tra le isole nelle Canarie, a dotare l’Arcipelago di un’azienda solida e leader, che collega tutti gli aeroporti delle Canarie con un servizio di alta qualità e i canari con più di trenta destinazioni nazionali e internazionali e che quest’anno stesso si è introdotta come operatore nel corridoio Canarie-Madrid, al quale portiamo il ‘modo canario’ di volare con una proposta di valore totalmente diversa dal servizio low cost che ha predominato su queste rotte”.

“In occasione di questo anniversario, Binter pianifica diverse azioni, eventi e promozioni lungo l’anno.

La compagnia aerea è stata acquisita nel 2002 da un gruppo di imprenditori canari con l’obiettivo di fornire un servizio di trasporto aereo nell’Arcipelago che è stato e continua ad essere cruciale per il suo sviluppo socio-economico. Grazie al suo impegno con le Canarie, nel corso dei suoi 35 anni ha generato un sistema di 17 aziende specializzate nei diversi settori del settore aereo che contribuiscono alla diversificazione e alla creazione di posti di lavoro specializzati. Oggi, più di 2.500 persone lavorano nell’azienda, formando un team altamente qualificato.

Attualmente, Binter opera in tutte le isole delle Canarie con aeroporto e in 32 destinazioni esterne, 15 in Spagna e 17 internazionali. La sua espansione all’estero è iniziata nel 2005, quando la compagnia aerea ha iniziato a collegare l’arcipelago a Madeira, Marrakech e El Aaiún, e nel 2018 ha iniziato i suoi voli con punti del resto del territorio nazionale.

Nel suo 35° anniversario, la compagnia aerea ha assunto una grande sfida: entrare come operatore nel corridoio Canarie – Madrid, con l’obiettivo di portare su questa rotta la sua proposta di qualità, con un servizio differenziato di alta qualità e molto apprezzato dai clienti. Dal 1° febbraio, data in cui è iniziata l’operatività con 16 collegamenti giornalieri in orari molto convenienti, sono stati mantenuti indici di puntualità del 98%, riflesso dell’impegno della compagnia per l’eccellenza del servizio offerto ai suoi passeggeri”, prosegue Binter.

“Nel corso della sua storia, Binter ha ricevuto numerosi riconoscimenti, diventando un punto di riferimento nel trasporto delle Canarie e con un ruolo di rilievo in Europa. È stata premiata sette volte dall’Associazione delle Compagnie Aeree Regionali Europee (ERA). Nel 2023 è stata riconosciuta dall’OCU come la migliore compagnia aerea spagnola in base all’opinione dei viaggiatori sul servizio, i prezzi e la qualità. Inoltre, è stata distinta come la Migliore Compagnia Aerea della Spagna ai Travellers’ Choice Awards 2020 di TripAdvisor, il più grande sito di viaggi al mondo.

Durante questi 35 anni, il coinvolgimento della compagnia nello sviluppo delle Canarie si riflette anche attraverso Binter Social, che unisce l’impegno dell’azienda per un futuro sostenibile attraverso tutte le sue azioni.

Per raggiungere questo obiettivo, Binter contribuisce con più di 60 progetti, distribuiti in tutte le isole dell’Arcipelago, che riguardano cinque aree chiave come l’ambiente, la salute, la cultura, l’istruzione e lo sport, volti a promuovere un miglioramento sociale, economico e ambientale, nelle Canarie e negli altri destinazioni in cui l’azienda opera.

In questo modo, Binter Social e il suo impegno per la sostenibilità sono diventati un punto di riferimento per le isole”, conclude Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)