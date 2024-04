Lufthansa Group festeggia 55 anni di collegamenti tra Osaka e la Germania

Con una tradizione che dura da oltre cinquant’anni, Lufthansa Group celebra 55 anni di collegamenti tra la regione giapponese del Kansai e la Germania. “Descritta da molti come il centro culturale e il cuore storico del Giappone, la regione del Kansai – che comprende Kyoto, Osaka, Nara e Kobe – ha un collegamento diretto con la Germania dal 1969 grazie a Lufthansa German Airlines.

Sebbene molte cose siano cambiate negli ultimi 55 anni, il rapporto tra Lufthansa Group e il Giappone rimane forte e continua a crescere. Alla fine dello scorso anno Lufthansa ha reintrodotto il catering giapponese in tutte le cabine sui voli tra il Giappone e la Germania (e viceversa), mentre la compagnia aerea gemella SWISS ha introdotto il catering giapponese in Business Class per i collegamenti tra la Svizzera e Tokyo (e viceversa).

La rete di Lufthansa Group in Giappone comprende collegamenti diretti con gli aeroporti di Haneda, Narita e Osaka con 31 voli settimanali durante l’orario estivo 2024. Quest’anno, infatti, i collegamenti da Monaco a Kansai airport aumenteranno notevolmente”, afferma Lufthansa Group.

Larry Ryan, Senior Director Sales, Japan and South Korea: “In base alle esigenze dei clienti, siamo estremamente lieti di poter tornare alle operazioni quotidiane da Kansai a Monaco, consentendo collegamenti tramite il nostro hub a 5 stelle verso l’intero continente europeo e oltre. Ciò è particolarmente entusiasmante poiché vediamo così tanti dei nostri partner prepararsi per Expo’25 nella Kansai area”.

“In riconoscimento della forte eredità del Giappone e dei nostri profondi legami con il Paese, Lufthansa Group è lieto di commemorare questo importante anniversario aumentando la capacità e rafforzando i nostri investimenti nella regione giapponese del Kansai“, conclue Lufthansa Group.

