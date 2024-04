Avio Aero: il commento del CEO sulla quotazione di GE Aerospace a New York come azienda indipendente

Il 2 aprile GE Aerospace ha annunciato il suo lancio ufficiale come independent public company (leggi anche qui).

Questo il commento di Riccardo Procacci, CEO di Avio Aero, che ha partecipato di persona all’evento al New York Stock Exchange:

“Avio Aero sta prendendo parte a un momento cruciale nella storia di GE. La quotazione in borsa di GE Aerospace rappresenta una grande opportunità: poterci muovere in un’azienda completamente focalizzata sul settore aeronautico, che è da sempre la nostra identità. Ciò significherà non solo un ulteriore impulso a nuovi investimenti e piani di sviluppo, ma anche un rafforzamento del nostro ruolo di protagonisti dell’industria europea della propulsione.

Grazie alla nostra partecipazione nei principali programmi internazionali civili e militari, continueremo a lavorare per definire il presente e il futuro dell’industria aerospaziale, collaborando con istituzioni, università, centri di ricerca e PMI, in Italia e in Europa. Allo stesso tempo, proseguirà il nostro impegno come partner delle Forze Armate italiane, al cui servizio siamo da oltre 115 anni”.



Avio Aero è parte di GE Aerospace e opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi propulsivi per l’aeronautica civile e militare. Oggi l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti innovative soluzioni tecnologiche per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping ma anche tecnologie dedicate alla produzione di trasmissioni, turbine e combustori. La sede principale dell’azienda è a Rivalta di Torino, dove c’è anche il più grande insediamento produttivo, e altri importanti stabilimenti sono a Brindisi e Pomigliano d’Arco (Napoli) per un totale di oltre 4.600 dipendenti impiegati in Italia.

All’estero conta uno stabilimento e un centro test in Polonia e un impianto produttivo e sale prova motori in Repubblica Ceca, per un totale di circa 1.100 dipendenti. Attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a una consolidata rete di relazioni con le principali Università e centri di ricerca internazionali, Avio Aero ha sviluppato un’eccellenza tecnologica e manifatturiera riconosciuta a livello globale: un traguardo testimoniato dalle partnership siglate con i principali operatori mondiali del settore aeronautico.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Photo Credits: NYSE – GE Aerospace – Avio Aero)