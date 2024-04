GE Aerospace annuncia il lancio come independent public company

GE Aerospace ha annunciato oggi il suo lancio ufficiale come independent public company che definisce il futuro del volo, a seguito del completamento dello spin-off di GE Vernova. GE Aerospace sarà quotata alla Borsa di New York (NYSE) con il ticker “GE”. Oggi, 2 aprile 2024, alle 9:30 ET, GE Aerospace e GE Vernova suoneranno insieme la campana di apertura del NYSE.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr., ha dichiarato: “Con il successo del lancio di tre independent public companies ora completato, la giornata di oggi segna uno storico passo finale nella trasformazione pluriennale di GE. Sono estremamente orgoglioso del nostro team, della loro resilienza e della loro dedizione nel raggiungere questo momento decisivo”.

Culp ha continuato: “Basandosi su un secolo di apprendimento e portando avanti l’eredità di innovazione di GE, GE Aerospace va avanti con un bilancio solido e una maggiore attenzione per inventare il futuro del volo, facendo volare le persone e riportandole a casa in sicurezza. Con FLIGHT DECK, il nostro proprietary lean operating model, come fondamento, sono fiducioso che realizzeremo tutto il nostro potenziale al servizio dei nostri clienti, dipendenti e azionisti”.

“Con una base installata di circa 44.000 commercial engines e circa 26.000 military and defense engines in tutto il mondo, GE Aerospace si afferma come established global leader in propulsion, services and systems. La società ha generato circa 32 miliardi di dollari di adjusted revenue nel 2023, di cui il 70% generato dai servizi e dalla forte economia dell’ engine aftermarket.

In occasione dell’Investor Day dell’azienda a marzo, GE Aerospace ha riaffermato la sua 2024 guidance e ha presentato un longer-term financial outlook, inclusa l’aspettativa di raggiungere circa 10 miliardi di dollari di operating profit nel 2028. Inoltre, GE Aerospace ha condiviso un capital allocation framework per investire nella crescita e nell’innovazione, restituendo agli azionisti circa il 70-75% dei fondi disponibili”, afferma GE Aerospace.

“Il lancio di GE Aerospace rappresenta il completamento della multi-year financial and operational transformation di GE. Negli ultimi anni GE ha adottato misure per rafforzare in modo significativo il business, inclusa una riduzione del debito di oltre 100 miliardi di dollari dal 2018. Allo stesso tempo, l’implementazione e l’adozione di soluzioni snelle a livello aziendale e un’incessante ricerca del miglioramento continuo nel servizio al cliente, ha consentito un cambiamento profondo e sostenibile nella cultura. Questa base più forte ha consentito la creazione di successo di tre independent companies – GE HealthCare, GE Vernova e GE Aerospace – ciascuna delle quali è ora ben posizionata per sviluppare la storia di innovazione di GE.

I detentori di azioni ordinarie GE avevano diritto a ricevere un’azione ordinaria di GE Vernova ogni quattro azioni ordinarie GE possedute.

GE Aerospace pubblicherà i suoi utili del primo trimestre 2024 il 23 aprile 2024″, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)