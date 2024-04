News Brevi – 08.04.2024

AERONAUTICA MILITARE: “GRAZIE E BUON LAVORO ALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI” – “Mi unisco alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto nel ringraziare, a nome di tutto il personale dell’Aeronautica Militare, coloro i quali – ad ogni livello – hanno operato con impegno in questi anni in seno agli Organismi della Rappresentanza Militare, contribuendo con attenzione e attraverso un dialogo continuo e proficuo con le autorità di Forza Armata a ricercare sempre migliori condizioni lavorative per gli uomini e le donne in uniforme”, queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell”Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a margine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, On. Paolo Zangrillo, d’intesa con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, con il quale le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) divengono pienamente operative e rappresentative del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sostituendo la rappresentanza militare, nata nel 1978 e articolata su Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.), Consiglio Intermedio di Rappresentanza (Co.I.R.) e Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.). “Formulo, nella circostanza, l’augurio di buon lavoro alle nascenti Associazioni Professionali” ha aggiunto il Gen. Goretti, “con le quali siamo pronti da subito a collaborare in modo proficuo e costruttivo per affrontare gli impegni e le sfide che ci attendono” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA TECHNICK: NUOVO MANAGEMENT PER LUFTHANSA TECHNIK ALZEY E PHILIPPINES – Dal 1° aprile Rubin Siddique è CEO of Lufthansa Technik AERO Alzey, lo specialista nella manutenzione di turbofan and turboprop engines vicino a Francoforte, Germania. Succede a Matthias Gruber, che è passato a Eurowings Technik come Head of Technical Fleet Management Eurowings and Managing Director. Lì ha preso il posto in una fase iniziale di Holger Beck, che dal 1° aprile è Head of Aircraft Maintenance Service Asia at Lufthansa Technik Philippines (LTP). Il 1° giugno Holger Beck sarà nominato President & CEO of LTP, azienda specializzata nella manutenzione, riparazione e revisione dei tipi di aeromobili Airbus A330, A340 e A380 nonché Boeing 777. Sostituirà Elmar Lutter, che andrà in pensione dopo 34 anni in diverse posizioni di responsabilità all’interno di Lufthansa Group. Lutter gestisce LTP da sette anni.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA UNA NUOVA DESTINAZIONE IN MEDIO ORIENTE E AUMENTA LE FREQUENZE DI ALCUNI VOLI – Con l’obiettivo di ampliare la propria rete e migliorare la connettività in Medio Oriente, Etihad Airways ha annunciato l’aggiunta di Al Qassim, Arabia Saudita, al suo elenco crescente di destinazioni, portando a quattro il numero totale di gateway sauditi. La compagnia aerea è pronta ad espandere la propria presenza lanciando voli verso una delle regioni più affascinanti dell’Arabia Saudita. A partire dal 24 giugno 2024, Etihad collegherà direttamente l’Abu Dhabi Zayed International Airport directly con l’Al Qassim Prince Naif Bin Abdulaziz International Airport (ELQ) con quattro voli settimanali. Riflettendo sul nuovo servizio, Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Il lancio del nuovo servizio per Al Qassim quest’anno non significa solo introdurre una nuova destinazione, è anche una celebrazione dei 20 anni di Etihad che collega Abu Dhabi con la ricca cultura e le opportunità economiche del Regno dell’Arabia Saudita. Questa mossa è in linea con la nostra missione di offrire esperienze straordinarie e l’opportunità di esplorare il fascino unico di Abu Dhabi e delle nostre nuove destinazioni, come Al Qassim. Siamo orgogliosi di espandere i nostri servizi all’interno del Regno e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri per sperimentare la nostra rinomata ospitalità”. Inoltre a partire dal 15 giugno Etihad aumenterà la frequenza dei suoi voli verso una serie di destinazioni chiave e inizierà anche i voli per Antalya e Jaipur annunciati a febbraio. I voli settimanali per Thiruvananthapuram e Amman saranno aumentati di tre, per un totale rispettivamente di 10 e 14. I servizi aggiuntivi includono altri tre voli per Il Cairo per un totale di 24, mentre Karachi aumenta a 17 e Colombo a 20 voli settimanali. L’ultima espansione contribuisce ad un aumento complessivo del 33% dei voli settimanali totali di Etihad, passando dai 642 della scorsa estate a 855 nel 2024, ed estende la portata di Etihad da 65 a 76 destinazioni, migliorando significativamente la connettività mondiale.

SAS, IL TRAFFICO A MARZO 2023 – A marzo hanno viaggiato con SAS 2 milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 15% rispetto a marzo 2023. Il load factor per marzo è stato del 79%. “Siamo lieti di vedere che 2 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS nel mese di marzo, compreso il fine settimana di Pasqua di quest’anno. Nel corso del mese, la Corte degli Stati Uniti ha approvato il piano di riorganizzazione di SAS, che rappresenta una pietra miliare importante per SAS FORWARD e stabilisce un percorso chiaro per uscire dalla procedura di ristrutturazione. SAS ha inoltre firmato un nuovo accordo con le forze armate norvegesi per l’evacuazione aerea strategica, il che significa che continueremo questi orgogliosi incarichi utilizzando aeromobili Airbus A320neo a basse emissioni dopo l’eliminazione graduale degli attuali velivoli nel 2025. Infine, siamo orgogliosi che SAS è stata ancora una volta votata come l’azienda più sostenibile nel settore aeronautico dai consumatori svedesi e danesi”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

ENAC SALUTA I NEOASSUNTI – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai e il Direttore Centrale Risorse Umane, Economiche e Benessere Organizzativo, Maria Elena Taormina, hanno dato oggi il benvenuto ai nuovi dipendenti dell’Enac. Il Direttore Centrale Taormina ha accolto i neo assunti: “L’Enac è un’amministrazione moderna e che può offrire tanto ai propri dipendenti. Siamo all’inizio di un percorso e spero che anche voi possiate crescere in questo Ente e maturare delle esperienze professionali soddisfacenti e gratificanti, con lo stesso senso di appartenenza che proviamo noi che già da tempo lavoriamo qui”. “È un piacere vedervi così numerosi. Benvenuti in questa grande famiglia!” – ha dichiarato il Direttore Generale Quaranta, continuando: “Credo sia indispensabile sottolineare quanto sia importante la passione che il lavoro richiede, in qualunque area professionale. Per sua natura, la nostra amministrazione deve sempre fronteggiare sfide impegnative legate allo sviluppo tecnologico. Ciò richiede un continuo adattamento e cambiamento. Già in passato abbiamo sostenuto lo sviluppo tecnologico del settore dell’aviazione civile e continueremo a sostenerlo grazie al lavoro che svolgeremo insieme a tutti voi”. Il Vice Direttore Generale Nicolai: “Ciò che sicuramente troverete nel mondo di Enac è la passione. L’Ente oggi conta su di voi. Voi siete il futuro. Lavoreremo per crescere insieme e per affiancarvi nello sviluppo delle vostre professionalità”. Il Presidente Di Palma ha concluso l’incontro evidenziando: “Oggi è un momento molto importante per tutto l’Enac: si completa, infatti, una squadra che ci permetterà di consegnare il nostro Ente a una nuova generazione di professionisti. Questo percorso è stato possibile anche grazie al riconoscimento ricevuto dal Governo che ha permesso all’Enac di incrementare notevolmente il numero del personale, a dimostrazione della rilevanza nazionale che viene riconosciuta al nostro Ente”.

CHIUSURA AEROPORTO “TITO MINNITI” REGGIO CALABRIA – Aeroporti di Roma informa: “A causa di lavori di riqualifica alle infrastrutture di volo, informiamo i viaggiatori che è prevista la chiusura dell’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria nei giorni 9 e 11 aprile, dalle 17:30 alle 9:30 del mattino successivo. Per maggiori info consigliamo di consultare il sito dello scalo e controllare con la propria compagnia aerea lo stato dei voli”.

NORWEGIAN GROUP: IL TRAFFICO NEL MESE DI MARZO 2024 – Nel mese di marzo Norwegian ha trasportato 1.544.289 passeggeri, mentre Widerøe 276.413 passeggeri, per un totale di 1.820.702 per il gruppo. Il load factor per Norwegian è aumentato all’85%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto a marzo dello scorso anno. “Siamo lieti di pubblicare ancora una volta ottimi dati sul traffico, questo mese ha avuto un ulteriore impulso grazie alle vacanze di Pasqua anticipate. L’elevata regolarità che abbiamo avuto a marzo riflette l’ottimo lavoro svolto ogni giorno da tutti i nostri colleghi per garantire che i nostri clienti possano fidarsi di Norwegian per tutti i loro viaggi. Ciò è particolarmente importante nel periodo di Pasqua, con così tanti clienti che hanno pianificato i loro viaggi di vacanza, e sono orgoglioso di dire che non abbiamo avuto cancellazioni per tutti i nostri voli internazionali. Ora guardiamo avanti alle prossime vacanze e questa settimana inizieremo con una “Spring Sale” campaign”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Nel mese di marzo Norwegian ha operato in media 73 aerei con una regolarità, ovvero la quota di voli di linea effettuati, del 99,6%. La puntualità, ovvero la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’86,7%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto a marzo 2023. Nel mese di marzo, le emissioni di CO2 per passeggero-chilometro effettivo (grammi di CO2 per RPK) sono state ridotte del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In totale ciò equivale ad una riduzione di circa 250.000 passeggeri andata e ritorno da Oslo a Bergen. “Siamo molto lieti di vedere che il nostro lavoro per ridurre le emissioni di carbonio sta dando i suoi frutti. A questo contribuisce la flotta più recente, insieme ad una migliore pianificazione che si traduce in un load factor più elevato. Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso di riduzione delle emissioni del 45% entro il 2030 e crediamo che la nostra combinazione di rinnovo della flotta, efficienza operativa e uso di SAF sia la strada per raggiungere questi obiettivi”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Widerøe ha trasportato 276.413 passeggeri questo mese, mentre il load factor è aumentato di 6 punti percentuali, arrivando al 70%. Questo mese si è visto anche un netto miglioramento delle prestazioni operative con una maggiore regolarità e una forte puntualità dell’89%.

LUFTHANSA TECHNIK: AVIATAR LANCIA LE RELIABILITY SOLUTIONS – AVIATAR, la piattaforma indipendente di Lufthansa Technik per prodotti e servizi digitali, lancia le sue nuove Reliability Solutions. A partire dalla “Engineering Analytics Suite”, le Reliability Solutions saranno costituite da molteplici applicazioni che possono essere migliorate con estensioni di funzionalità personalizzate in base alle esigenze dei singoli clienti. Il prodotto one-stop-shop per tutte le esigenze di affidabilità consente ai suoi utenti di ottenere approfondimenti e identificare i punti salienti all’interno dei dati, supporta root-cause-analysis & authority reports e tiene traccia delle azioni, inclusa la loro efficacia. La soluzione è stata sviluppata in co-creazione con partner e clienti. Con il go-live della sua prima applicazione Engineering Analytics Suite all’interno delle nuove AVIATAR Reliability Solutions, i clienti possono ora creare dashboard professionali di dati in tempo reale contenenti grafici sugli indicatori di performance della flotta. La collaborazione tra gruppi di lavoro viene migliorata creando dashboard personalizzati che possono essere facilmente adattati. Questo è progettato per consentire il dialogo sugli indicatori di prestazione e consentire agli utenti di collaborare e approfondire i dati quando richiesto. La Engineering Analytics Suite combina fonti come i dati degli aeromobili in tempo reale e informazioni provenienti da M&E (maintenance & engineering) systems per consentire analisi olistiche e reporting sull’affidabilità della flotta. Fornisce i dati in un’interfaccia utente autoesplicativa e utilizzerà la tecnologia AI per il natural language processing, per migliorare i dati inseriti manualmente durante le operazioni di volo. Quest’anno saranno disponibili ulteriori estensioni per questa applicazione, tra cui reporting and case management. Il Dr. Jan-Philipp Graesch, Product Lead Reliability Solutions presso AVIATAR, ha dichiarato: “Grazie ai numerosi workshop con i nostri clienti e i nostri ingegneri Lufthansa Technik, che fanno parte del nostro ecosistema Digital Tech Ops, sono entusiasta di vedere la Engineering Analytics Suite ora in funzione. Va ben oltre le prestazioni della flotta e nel 2024 ne seguiranno altre, consentendo il miglior monitoraggio dei dati e l’avviso di difetti ripetitivi”.

QANTAS FREQUENT FLYER AGGIUNGE 20 MILIONI DI REWARD SEATS – I Frequent Flyer Qantas avranno accesso a oltre 20 milioni di reward seats in più con il lancio di Classic Plus Flight Rewards, un nuovo modo per i membri di utilizzare i propri Qantas points per prenotare voli. Questo cambiamento rappresenta una delle più grandi espansioni mai realizzate dal programma Qantas Frequent Flyer nei suoi 35 anni di storia e renderà più semplice viaggiare verso luoghi come Londra, Tokyo, New York e Singapore con i Qantas points, anche durante le ore di punta. Sebbene di solito richieda più punti rispetto ai Classic reward seats esistenti, Classic Plus rappresenterà il miglior rapporto qualità-prezzo nel programma frequent flyer, con una disponibilità molto più ampia. Entro la fine dell’anno solare 2024, quando Classic Plus sarà completamente lanciato sulla rete domestica e internazionale, i membri avranno accesso a 20 milioni di nuovi reward seats per viaggiare attraverso la finestra di prenotazione di 12 mesi. Ci sarà un livello simile di disponibilità su base continuativa.

I MEMBRI SAS EUROBONUS IN ROTTA VERSO UNA DESTINAZIONE SCONOSCIUTA – All’inizio di quest’anno SAS ha introdotto “Destination Unknown”, che invitava i viaggiatori ad abbracciare la spontaneità e il fascino dell’ignoto nel loro viaggio. Il concetto ha suscitato un enorme interesse e più di 1.000 membri EuroBonus si sono uniti pochi minuti dopo averne sentito parlare. Alla fine, prima della chiusura si sono iscritti 6.070 membri. I posti su questo volo unico, con partenza il 5 aprile alle 09:25 da Copenaghen e ritorno l’8 aprile, sono stati venduti esclusivamente ai membri EuroBonus, con prenotazioni effettuate solo utilizzando i punti. Inoltre, SAS ha riservato sei posti per un concorso, attirando oltre 20.000 iscrizioni. “Il lancio di “Destination Unknown” sottolinea l’impegno di SAS verso l’innovazione e le offerte incentrate sul cliente nell’era post-pandemica. Con “Destination Unknown” offriamo ai nostri membri l’opportunità di intraprendere un viaggio di scoperta, forgiando nuove tendenze e stabilendo un nuovo standard di viaggio”, afferma Paul Verhagen EVP and Chief Commercial Officer, SAS.

IAC 2024, LA SOSTENIBILITA’ AL CENTRO DI UNA CALL FOR IDEAS PER GLI STUDENTI ITALIANI – Lo Spazio come ambiente sicuro, aperto all’esplorazione, all’uso pacifico e alla cooperazione internazionale da parte delle generazioni attuali e future: è il concetto alla base dell’edizione 2024 di IAC, organizzata dall’International Astronautical Federation (IAF) e ospitata in Italia dalla Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA) con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Leonardo. Secondo il motto “Responsible Space for Sustainability”, IAC75 punta a sensibilizzare la comunità internazionale sul ruolo delle tecnologie spaziali come risorse per promuovere la sostenibilità. L’evento ruoterà, inoltre, intorno ai temi della diversità e dell’inclusività, facendo leva sullo Spazio come luogo in cui, da sempre, generazioni, generi e competenze differenti contribuiscono allo sviluppo, all’evoluzione, all’innovazione e alla conoscenza dell’umanità. In quest’ottica, ASI, in collaborazione con AIDAA e Leonardo, ha lanciato una Call for Ideas per invitare le classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado italiane, in Italia e all’estero, a riflettere sul tema della sostenibilità e approfondirne i contenuti.

GLI OPERATORI SOTTOLINEANO QUANTO GLI F-35 SARANNO FONDAMENTALI IN EUROPA – Gli operatori dell’F-35 hanno sottolineato come l’aereo stia rafforzando la deterrenza in Europa. “L’F-35 è stato uno degli strumenti di integrazione più efficaci per la NATO”, ha sottolineato il Gen. James Hecker, Commander, U.S. Air Forces in Europe and Africa. “Le operazioni con la nostra piattaforma di quinta generazione, l’F-35, sono fondamentali per noi”, ha aggiunto Johan van Deventer, Royal Netherlands Air Force Air Commodore. La Repubblica Ceca ha recentemente formalizzato i piani per l’acquisto di F-35, unendosi al numero crescente di alleati NATO che utilizzano jet di quinta generazione. “L’F-35 è l’unico con cui potremo stare sui battlefields del futuro e sarà anche una garanzia che, se necessario, potremo difenderci efficacemente”, ha affermato il Czech Army Lt. Gen. Karel Rehka. Entro il 2030 si prevede che in Europa saranno operativi più di 600 F-35.

LOCKHEED MARTIN: TEST DELLO SPY-7 RADAR – Lockheed Martin ha dimostrato con successo il primo live track AN/SPY-7(V)1 radar per Aegis System Equipped Vessel (ASEV), segnando una pietra miliare fondamentale nel programma che fungerà da pietra angolare per la difesa nazionale del Giappone. Durante il primo track event, SPY-7 radar tactical hardware and software hanno tracciato oggetti nello spazio, verificando la maturità del sistema radar e segnando l’inizio di test completi sulle performance. L’evento è stato eseguito presso il Production Test Center di Lockheed Martin a Moorestown, New Jersey.

LOCKHEED MARTIN POTENZIA LE DOMESTIC MICROELECTRONICS CAPABILITIES – Lockheed Martin collaborerà con Intel Corporation e Altera, una società Intel, per sostenere lo Stimulating Transition for Advanced Microelectronics Packaging (STAMP) program per l’Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering (OUSD R&E). Lockheed Martin svilupperà un low size, weight, and power (SWaP), Sensor Open Systems Architecture (SOSA) aligned airborne electronic defense system, utilizzando il Multi-Chip Package (MCP2) di Altera per l’uso previsto sull’U.S. Navy MH-60R multi-mission helicopter. Il progetto è stato assegnato tramite il Naval Surface Warfare Center (NSWC) Crane Division Strategic & Spectrum Missions Advanced Resilient Trusted Systems (S2MARTS) Other Transaction Agreement (OTA) vehicle e sarà gestito dal National Security Technology Accelerator (NSTXL). Per STAMP, il lavoro verrà eseguito presso la struttura Lockheed Martin a Owego, New York.

GE AEROSPACE INVESTE NELLA MANUFACTURING FACILITY A PUNE, INDIA – Subito dopo il lancio come società autonoma quotata alla Borsa di New York, GE Aerospace ha annunciato un investimento di oltre 240 crore di rupie (circa 30 milioni di dollari) per espandere e aggiornare il proprio impianto di produzione a Pune. L’investimento consentirà alla struttura di aggiungere nuovi progetti e processi produttivi acquisendo macchine/attrezzature e strumenti specializzati insieme al miglioramento della capacità dei prodotti esistenti. “Il nostro team presso lo stabilimento di produzione multimodale di Pune si concentra fortemente sulla sicurezza, sulla qualità e sulla consegna per i nostri clienti. Sono lieto di vedere l’espansione di questo sito, che ha già contribuito in modo significativo alla nostra catena di fornitura globale di componenti per motori aeronautici”, ha affermato Mike Kauffman, vicepresident, Global Supply Chain, GE Aerospace. “Questo investimento ci aiuta a continuare la nostra crescita nel settore aerospaziale in India, dandoci le risorse di cui abbiamo bisogno per soddisfare la crescente domanda dei clienti”, ha affermato Amol Nagar, managing director for GE Aerospace’s Pune facility. Inaugurata dal Primo Ministro Modi nel febbraio 2015, la fabbrica produce componenti per commercial jet engines. Questi vengono forniti agli stabilimenti globali di GE dove vengono utilizzati per assemblare G90, GEnx, GE 9X e i motori LEAP di CFM, una joint venture GE e Safran. La struttura è stata determinante nello sviluppo di talenti locali nella produzione aerospaziale avendo formato oltre 5.000 persone sin dall’inizio nei processi di produzione aerospaziale specializzati. Certificata ai sensi di ISO14001 e ISO45001, la struttura ha sviluppato le migliori pratiche ambientali e la gestione responsabile nella comunità. Ad esempio, il 30% del suo consumo energetico proviene da fonti rinnovabili, non ha scarichi liquidi, ricicla e riutilizza 100 milioni di litri ogni anno e ricicla 20 tonnellate di plastica.