ITA Airways: servizi su misura per tutti i passeggeri

ITA Airways introduce importanti novità nel servizio alla clientela per la stagione estiva 2024 per soddisfare tutte le esigenze dei suoi passeggeri.

“La Compagnia si impegna a garantire maggiore comfort e praticità con la Poltrona Comfort Economy sugli aeromobili Airbus A330-900 e A350-900, la Poltrona Top e la Poltrona Anteriore per un viaggio più confortevole e veloce, Lounge negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Catania Fontanarossa, la connettività Wi-Fi a bordo dei voli di lungo raggio e un nuovo menù di bordo firmato dallo chef stellato Giancarlo Morelli.

ITA Airways rende l’esperienza di viaggio più comoda e personalizzata offrendo la possibilità di volare in classe Comfort Economy sugli aeromobili di lungo raggio Airbus A330-900 e A350-900. Non si tratta semplicemente di una poltrona più confortevole ma di un insieme di servizi come imbarco e sbarco prioritari, cappelliere riservate per il bagaglio a mano, maggiore spazio per le gambe.

Oltre a questo, la Compagnia dà la possibilità ai propri passeggeri di scegliere di viaggiare sulla Poltrona Top posizionata in corrispondenza delle uscite di emergenza garantendo maggior comfort e sulla Poltrona Anteriore situata subito dopo la classe Business/Superior che permette di scendere ancora più rapidamente dall’aeromobile.

A bordo di tutti gli aeromobili di lungo raggio A350-900 e A330-900 è possibile accedere al servizio Wi-Fi raggiungibile dal portale ITA Airways, per rimanere connessi con il mondo anche durante il volo.

Per tutti i passeggeri sono disponibili 30 minuti gratuiti per inviare messaggi sulle piattaforme di messaggistica preferite ed è inoltre possibile acquistare il pacchetto più adatto alle proprie esigenze.

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.ita-airways.com/it_it/fly-ita/in-flight/connessione-a-bordo.html“, afferma ITA Airways.



“Le Lounge ITA Airways seguono la missione ambiziosa della Compagnia di essere ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo e nascono grazie ad importanti sinergie con i brand italiani più prestigiosi, che condividono gli stessi valori e obiettivi: contribuire al miglioramento della customer experience offrendo un servizio che abbia l’Italia nel cuore.

Sono cinque le Lounge di ITA Airways: a Roma Fiumicino troviamo la “Hangar Lounge” dedicata ai passeggeri in partenza verso destinazioni domestiche ed internazionali dell’area Schengen e la Lounge “Piazza di Spagna” situata nell’area imbarchi E, dedicate ai passeggeri di classe business/superior, ai soci Volare Executive e Premium e ai soci Elite Plus Skyteam, oltre alla “Lounge Fantasia” dedicata ai minori non accompagnati; a Milano Linate c’è la lounge “Piazza della Scala” situata al primo piano dell’area imbarchi Schengen mentre a Catania troviamo la Lounge “Piazza Bellini” inaugurata lo scorso dicembre.

Nelle lounge ITA Airways ogni dettaglio è curato nei minimi particolari e l’attesa per il volo diventa un momento di relax con un’attenzione particolare al food e alla connettività.

A bordo di tutti i voli intercontinentali del network di ITA Airways in partenza dall’Italia, i clienti viaggiano attraverso nuovi profumi e nuovi sapori ispirati alle eccellenze del nostro Paese, in uno stile semplice ed elegante contraddistinto dal talento degli chef italiani che si alternano a bordo della Compagnia.

Con l’avvento della Primavera, ITA Airways lancia il nuovo menù di business class sui voli intercontinentali in uscita dall’Italia disegnato dallo Chef Giancarlo Morelli, sei ristoranti e numerosi riconoscimenti nell’alta cucina mondiale, tra cui una stella Michelin. Nella proposta dello Chef la stagionalità, la freschezza e la delicatezza dei colori delle verdure primaverili sono protagoniste, insieme alle sue radici lombarde. Un menù studiato per regalare un viaggio attraverso i profumi, i sapori ed i colori delle eccellenze del nostro Paese e per portare in tutto il mondo il gusto italiano”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)