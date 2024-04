Embraer e la Brazilian Air Force iniziano gli studi per special mission platforms

Embraer e la Brazilian Air Force hanno annunciato l’inizio di studi collaborativi per identificare potenziali adattamenti della piattaforma per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Le piattaforme da utilizzare sono già operative nell’aeronautica brasiliana, come il C-390 Millennium.

“L’Aeronautica Militare brasiliana monitora costantemente la propria capacità di compiere pienamente le proprie missioni nel contesto attuale, guardando anche alle sfide future e all’evoluzione delle tecnologie. Studiare l’aderenza e l’adattabilità delle piattaforme Embraer alle sfide future di queste missioni è un modo previsto per massimizzare la commonality e l’autonomia tecnologica”, afferma il Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Commander of the Brazilian Air Force.

“Embraer ha un track record di successo nell’adattare le sue piattaforme a diversi obiettivi. Gli studi congiunti consentiranno l’espansione del portafoglio di soluzioni per soddisfare le esigenze operative delle missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione dell’aeronautica brasiliana e dei potenziali clienti internazionali. Questo è un altro passo importante nella relazione a lungo termine tra Embraer e l’Aeronautica Militare brasiliana”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

L’annuncio è avvenuto alla International Air and Space Fair (FIDAE) a Santiago del Cile, alla presenza di Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security, e del Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno, Commander of the Air Force.

Questi gli altri annunci di oggi a FIDAE per Embraer

Embraer e Correios firmano un memorandum d’intesa per studi di ottimizzazione nell’air cargo transport

Embraer e Correios, compagnia postale brasiliana controllata dallo stato, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) incentrato sull’air cargo transport. Entrambe le società condurranno studi congiunti per promuovere l’ottimizzazione e l’espansione dei Brazilian and international air networks per large cargo and goods.

La partnership strategica tra le società cercherà di aumentare l’efficienza di Correios nel trasporto aereo e ridurre i costi operativi rispetto ad altre modalità. Valuterà inoltre le sfide e le opportunità per i nuovi modelli di business coinvolti nelle piattaforme Embraer, come l’E-190F, l’E-195F e il C-390 Millennium.

“Con questa partnership, saremo in grado di portare maggiore efficienza alla nostra rete logistica e quindi avvantaggiare la popolazione brasiliana, che è la nostra più grande missione come azienda pubblica e rappresentante del governo federale. Siamo i maggiori air cargo operators nel Paese”, afferma Fabiano Silva dos Santos, Presidente di Correios. Il dirigente sottolinea inoltre che la ristrutturazione dell’air network fa parte del progetto di modernizzazione della compagnia, Correios do Futuro.

“Siamo molto lieti di collaborare con Correios nello studio di una rete logistica più efficiente per il trasporto di merci, sia in Brasile che a livello internazionale. Embraer ha un portafoglio di aeromobili consolidato e le soluzioni da studiare insieme consentiranno a Correios di espandere la propria offerta di servizi ai propri clienti con elevata affidabilità ed efficienza”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defense & Security.

Embraer è nei tempi previsti per completare la sua prima conversione da E-Jet a una versione cargo dell’aereo, avendo già completato con successo il primo test di volo. Embraer ha attualmente due contratti per la conversione di un massimo di 20 E-Jets in cargo.

A MRO Americas Embraer ha annunciato:

Embraer e Horizon Air firmano un accordo per Collaborative Inventory Planning

Embraer e Horizon Air hanno firmato un contratto per Embraer Collaborative Inventory Planning (ECIP), un customized expendables spare parts inventory management program progettato per aiutare i clienti a ridurre i costi operativi, ottimizzando i livelli di inventario. L’accordo garantisce il supporto per 41 E175 della flotta Horizon Air operanti presso l’hub della compagnia a Portland, OR. Il contratto prevede anche la consegna di nove E175, per un totale di 50 aeromobili coperti. Tutti i jet sono operati da Horizon Air sotto la bandiera di Alaska Airlines.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Horizon Air nell’Embraer Collaborative Inventory Planning. ECIP è stato progettato per aiutare i nostri clienti ad acquisire efficienza e ridurre i costi di inventario in tutte le operazioni. Ciò è ancora più importante per le compagnie aeree con flotte grandi e in rapida crescita come Horizon Air”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

ECIP offre numerosi vantaggi ai clienti. In primo luogo, la maggior parte degli investimenti in scorte vengono effettuati da Embraer, riducendo sostanzialmente l’investimento solitamente effettuato dalle compagnie aeree. Inoltre, il prezzo fisso annuale per ciascuna parte consente ai clienti di bilanciare i costi in modo più preciso a livelli di performance garantiti da Embraer Services & Support. L’operazione è basata sui dati, con una raccomandazione di ordine settimanale basata sull’utilizzo del cliente e sui dati sul livello delle scorte, creata utilizzando software avanzato e l’esperienza di Embraer Planning condivisa in modo collaborativo. Infine, tutte le compagnie aeree che partecipano all’ECIP possono contare sull’esperienza di Embraer nella gestione dei materiali e su una rete logistica globale.

